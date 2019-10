Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a01bda57-322d-46f0-9df9-8b1ffb0020be","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Dollármilliárdokban mérhető a Boeing bukása.","shortLead":"Dollármilliárdokban mérhető a Boeing bukása.","id":"20191023_Elvitte_a_Boeing_profitjanak_felet_a_737_MAXok_miatti_veszteseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a01bda57-322d-46f0-9df9-8b1ffb0020be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8060d7d-cbd3-4fa6-8560-1070c36dccd9","keywords":null,"link":"/kkv/20191023_Elvitte_a_Boeing_profitjanak_felet_a_737_MAXok_miatti_veszteseg","timestamp":"2019. október. 23. 15:20","title":"Elvitte a Boeing profitjának felét a 737 MAX-ok miatti veszteség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6572cd75-2fc7-4843-9291-81c106b40ba8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"A fáklyás felvonuláson lengyelek is részt vettek. ","shortLead":"A fáklyás felvonuláson lengyelek is részt vettek. ","id":"20191022_Ismeros_Arcok_koncertet_tartanak_a_Bem_terre_tarto_faklyas_felvonulas_utan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6572cd75-2fc7-4843-9291-81c106b40ba8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5973b468-79aa-42e0-97c0-63d5d61376ac","keywords":null,"link":"/kultura/20191022_Ismeros_Arcok_koncertet_tartanak_a_Bem_terre_tarto_faklyas_felvonulas_utan","timestamp":"2019. október. 22. 17:57","title":"Ismerős Arcok-koncertet tartanak a Bem térre tartó fáklyás felvonulás után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18673481-5170-458f-9869-df24c0b55c2e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai elnök furcsán igazgatta a haját, miután a női űrséta egyik résztvevője illedelmesen figyelmeztette: téved.","shortLead":"Az amerikai elnök furcsán igazgatta a haját, miután a női űrséta egyik résztvevője illedelmesen figyelmeztette: téved.","id":"20191022_donald_trump_urhajos_noi_urseta","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=18673481-5170-458f-9869-df24c0b55c2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a6fa2db-d300-4793-98dd-2ce920b5dea8","keywords":null,"link":"/tudomany/20191022_donald_trump_urhajos_noi_urseta","timestamp":"2019. október. 22. 08:33","title":"Úgy tűnik, Trump beintett az őt korrigáló űrhajósoknak – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b9225d9-acf1-4bf5-a8e0-4346e54c4192","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Szerette volna megmutatni, mennyit fogyott. ","shortLead":"Szerette volna megmutatni, mennyit fogyott. ","id":"20191022_Alec_Baldwin_letolta_a_gatyajat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3b9225d9-acf1-4bf5-a8e0-4346e54c4192&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a643b45-6283-4040-85ff-162a678a6237","keywords":null,"link":"/kultura/20191022_Alec_Baldwin_letolta_a_gatyajat","timestamp":"2019. október. 22. 10:21","title":"Alec Baldwin letolta a gatyáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"034e2835-00ff-4231-8ba6-976560e95066","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Skywalker kora nem szűkölködik majd galaktikus csatákban.","shortLead":"A Skywalker kora nem szűkölködik majd galaktikus csatákban.","id":"20191022_star_wars_9_sykwalker_kora_elozetes_plakat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=034e2835-00ff-4231-8ba6-976560e95066&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"402819f1-31ee-48db-9d49-bb49c395b46c","keywords":null,"link":"/kultura/20191022_star_wars_9_sykwalker_kora_elozetes_plakat","timestamp":"2019. október. 22. 09:24","title":"Látványos csaták, lélegzetelállító jelenetek – itt a Star Wars 9. előzetese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a331f912-314a-485e-bc9e-4201c5f54d66","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Állunk Karácsony rendelkezésére - ezt mondta Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfón, ahol megerősítette: lefújhatják a Liget-projektet, a kézilabda Eb-döntőt és az atlétikai világbajnokságot is, ha a Fővárosi Közgyűlés úgy dönt. Végigvettük, mi lehet a következménye ennek az engedékenységnek. Dercsényi Dávid, Serdült Viktória és Sztojcsev Iván cikke.","shortLead":"Állunk Karácsony rendelkezésére - ezt mondta Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfón, ahol...","id":"20191022_orban_karacsony_budapest_liget_projekt_atletika_vb_kezilabda_eb","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a331f912-314a-485e-bc9e-4201c5f54d66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1befa5e9-d07d-4c6c-9029-7a0480518829","keywords":null,"link":"/itthon/20191022_orban_karacsony_budapest_liget_projekt_atletika_vb_kezilabda_eb","timestamp":"2019. október. 22. 20:00","title":"Liget-restart és lefújt vb - miért ilyen engedékeny Orbán? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad1cba88-ecc6-4880-8379-0619a864ad7b","c_author":"Gergely Márton","category":"360","description":"Most mi van abban, ha Orbán Viktor bemószerolta Ukrajnát az Egyesült Államok elnökénél? - legyinthettek sokan, amikor a minap híre ment a magyar kormányfő és Trump májusi találkozóján elhangzottaknak. Csakhogy az amerikai államfő botrányában a magyar diplomácia érdekei is sérülnek. ","shortLead":"Most mi van abban, ha Orbán Viktor bemószerolta Ukrajnát az Egyesült Államok elnökénél? - legyinthettek sokan, amikor...","id":"20191024_Feher_hazi_blamazs_Orban_egy_kezfogasert_odadobta_a_magyar_biztonsagpolitika_celjait","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ad1cba88-ecc6-4880-8379-0619a864ad7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2a96822-f677-46c0-ad5b-4cb4609c4465","keywords":null,"link":"/360/20191024_Feher_hazi_blamazs_Orban_egy_kezfogasert_odadobta_a_magyar_biztonsagpolitika_celjait","timestamp":"2019. október. 24. 07:00","title":"Gergely Márton: Orbán feje búbjáig mocskos lett a washingtoni sárdobálásában ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"686461c6-cbe7-44d3-b50c-7007e5409eda","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Nyírfából készülhetett a ragasztó, ami a neandervölgyi embertől nagyon összetett gondolkodást igényelt. ","shortLead":"Nyírfából készülhetett a ragasztó, ami a neandervölgyi embertől nagyon összetett gondolkodást igényelt. ","id":"20191022_Osi_ragasztot_hasznalhatott_a_neandervolgyi_ember","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=686461c6-cbe7-44d3-b50c-7007e5409eda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b529eff-4886-4c0a-8591-741559ac4dff","keywords":null,"link":"/tudomany/20191022_Osi_ragasztot_hasznalhatott_a_neandervolgyi_ember","timestamp":"2019. október. 22. 19:33","title":"Ősi ragasztót használhatott a neandervölgyi ember","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]