[{"available":true,"c_guid":"b888675a-1854-455e-af01-a8f19efaf5e0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A gyanúsított beismerte tettét.","shortLead":"A gyanúsított beismerte tettét.","id":"20191028_Megoltek_egy_embert_Batan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b888675a-1854-455e-af01-a8f19efaf5e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02e3f222-7461-4abf-9cee-257df4e2524c","keywords":null,"link":"/itthon/20191028_Megoltek_egy_embert_Batan","timestamp":"2019. október. 28. 14:57","title":"Megöltek egy embert Bátán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90d4ea35-2181-4136-a111-0f08502414b1","c_author":"HVG","category":"360","description":"Többször mondták, hogy halott, most úgy tűnik, ez igaz is, noha vannak, akik ezt még mindig nem hiszik el.","shortLead":"Többször mondták, hogy halott, most úgy tűnik, ez igaz is, noha vannak, akik ezt még mindig nem hiszik el.","id":"20191028_iszlam_allam_al_bagdadi_kalifatus_hvg_kontur","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=90d4ea35-2181-4136-a111-0f08502414b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b408cea-a58a-401c-83fd-a43d505be68f","keywords":null,"link":"/360/20191028_iszlam_allam_al_bagdadi_kalifatus_hvg_kontur","timestamp":"2019. október. 28. 09:35","title":"Az Iszlám Állam láthatatlan kalifája volt a most meghalt Abu Bakr al-Bagdadi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d072ae0b-1af7-4578-ac98-8c9537abcf0f","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Olyan nagy volt az érdeklődés, hogy olyan helyek is gazdára találtak, ahonnan nem lehet tökéletesen látni a pályát.","shortLead":"Olyan nagy volt az érdeklődés, hogy olyan helyek is gazdára találtak, ahonnan nem lehet tökéletesen látni a pályát.","id":"20191029_Puskas_Arena_Ha_telt_haz_van_nem_mindenki_latja_jol_a_merkozeseket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d072ae0b-1af7-4578-ac98-8c9537abcf0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11e7ddeb-eef8-4513-a85a-1d40df97beea","keywords":null,"link":"/sport/20191029_Puskas_Arena_Ha_telt_haz_van_nem_mindenki_latja_jol_a_merkozeseket","timestamp":"2019. október. 29. 15:42","title":"Ha telt ház van, nem mindenki látja jól a meccset az új Puskás Arénában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e221909-43c1-45b4-b0e3-3a0c53a123ac","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bíróság elé állították azt a 49 éves ecsédi férfit, aki az önkormányzati választást követően ledöntötte falujában a Trianon-emlékoszlopot.","shortLead":"Bíróság elé állították azt a 49 éves ecsédi férfit, aki az önkormányzati választást követően ledöntötte falujában...","id":"20191029_Berugott_a_valasztas_ejszakajan_a_parokian_majd_hazafele_ledontotte_a_Trianonemlekmuvet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0e221909-43c1-45b4-b0e3-3a0c53a123ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4de39a7-29c8-4ad5-87c3-3445666f6363","keywords":null,"link":"/elet/20191029_Berugott_a_valasztas_ejszakajan_a_parokian_majd_hazafele_ledontotte_a_Trianonemlekmuvet","timestamp":"2019. október. 29. 10:34","title":"Berúgott a választás éjszakáján a parókián, majd hazafelé ledöntötte a Trianon-emlékművet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1d2136b-c302-41dc-861c-f85a942130b5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Bécsi Központi Temetőben most már okostelefonos alkalmazással is felfedezhetjük többek között Beethoven, Schubert vagy akár Falco síremlékét. Letölthető audio guide mutatja be a hely történelmi és építészeti sokszínűségét, illetve a Temetkezési Múzeum tárlatát.\r

