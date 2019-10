Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

A veszélyes készítményeket bioboltokban és az interneten is árulták. Parlagfüvet tartalmazó cseppeket vont ki a forgalomból a Nébih Két milliárdos összeállt, és nem egyszerű pékséget épít, hanem azzal kombinált élményközpontot. Mindennapi kenyerünket is a NER adja Kissé máshogy néz ki az Apple új, zajszűrős fülhallgatója, mint az előző modellek, ezt pedig a net népe sem tudta szó nélkül hagyni. október. 29. 19:22 Az Apple AirPods Prója igazi mémcunamit zúdított az internetezőkre 14:41 Sürgősen otthont kell találni a honvédség Gripenjeinek Ideiglenes állomáshelyükön nem maradhatnak a téli időszakban. Tíz gól esett az Anfielden, aztán jött a tizenegyespárbaj. Óriási meccsen ütötte el a továbbjutástól a Liverpool az Arsenalt Most az egyre inkább Tisza István szerepében tetszelgő Kövér László az 1918–1919-es forradalmakra emlékező, Horthy-kori Nemzeti Vértanúk emlékművét avatja újra, amely legalább nem kortárs műalkotás, emiatt nem viseli magán a NER kedvenc művészeti stílusának, a szkopjei neoklasszicizmusnak a nyomait, ellenben igazán hazug monumentum. 2019. október. 31. 09:25 Csunderlik Péter: A történelemhamisítás emlékműve A hetedik alkalommal indított voksolással ismét a hazai fafajokra hívják fel a figyelmet. Tatár juhar, kecskefűz vagy rezgő nyár? Megint lehet szavazni az év fájára Mi lehet Lugosi Béla öröksége Magyarországon? Végre elkészült az új magyar vámpírfilm, amely viszont hanyagolja a horrort, inkább a Kádár-kori Magyarországnak mutat görbe tükröt. A Drakulics elvtárs szórakoztató rendszerkritika, amelyhez kiváló színészek asszisztálnak. 2019. október. 31. 14:00 Kell az elvtársaknak az örök élet titka