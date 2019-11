Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3316c44c-2fde-4d42-927b-0fb6eabdc772","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"\"Vasas-drukker\" bolgár horrorkaravánt fogtak a rendőrök, amely egészen a rendőrség Twitter-fiókjáig jutott.","shortLead":"\"Vasas-drukker\" bolgár horrorkaravánt fogtak a rendőrök, amely egészen a rendőrség Twitter-fiókjáig jutott.","id":"20191104_Vasasdrukker_bolgar_horrorkaravant_fogtak_a_rendorok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3316c44c-2fde-4d42-927b-0fb6eabdc772&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2d584f0-82c0-4072-a152-3a117e68141a","keywords":null,"link":"/cegauto/20191104_Vasasdrukker_bolgar_horrorkaravant_fogtak_a_rendorok","timestamp":"2019. november. 04. 12:31","title":" Ma te leszel alul – írta ki Twitterére a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bc9607c-ff63-4b8a-a0a1-cfe851f0b415","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bővítik a szolgáltatásokat is, lesz fedett kültéri medence és szauna is, ígéri a II. kerület új polgármestere.","shortLead":"Bővítik a szolgáltatásokat is, lesz fedett kültéri medence és szauna is, ígéri a II. kerület új polgármestere.","id":"20191105_Jegyarcsokkentes_lesz_az_arrekorder_budai_uszodaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5bc9607c-ff63-4b8a-a0a1-cfe851f0b415&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"022322a7-7c95-428e-8e9e-84f75a9eee7e","keywords":null,"link":"/itthon/20191105_Jegyarcsokkentes_lesz_az_arrekorder_budai_uszodaban","timestamp":"2019. november. 05. 08:42","title":"Jegyárcsökkentés lesz az árrekorder budai uszodában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A támadó az ablakon át jött. falat még a héten felhúznák.","id":"20191105_Betonfallal_valasztanak_el_a_romakat_Szekszardon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=03fb69d5-e697-4010-905e-ab4e4fcbf80e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"284be8a9-8b53-46fa-a169-a768de901111","keywords":null,"link":"/itthon/20191105_Betonfallal_valasztanak_el_a_romakat_Szekszardon","timestamp":"2019. november. 05. 19:58","title":"Bomba Gábor szerint betonfallal zárnák el a romákat a kórház felé vezető úttól Szekszárdon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]