[{"available":true,"c_guid":"2f0fbba2-5374-4701-b04d-98c86a47d444","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Csütörtökre és péntekre jelentett be sztrájkot a német légiutas-kísérők független szakszervezete.","shortLead":"Csütörtökre és péntekre jelentett be sztrájkot a német légiutas-kísérők független szakszervezete.","id":"20191106_lufthansa_legiutas_kisero_sztrajk_jarattorles_budapest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2f0fbba2-5374-4701-b04d-98c86a47d444&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f055d150-8b75-4d27-9c2e-4e650f6f1725","keywords":null,"link":"/kkv/20191106_lufthansa_legiutas_kisero_sztrajk_jarattorles_budapest","timestamp":"2019. november. 06. 16:35","title":"1300 járatot törölt a Lufthansa, budapestieket is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Megszavazták Karácsony helyetteseit, Baranyinak viszont nem jutott bizottsági poszt. Gödi riport és halálos baleset a 4-es úton. Ez a hvg360 esti hírösszefoglalója.","shortLead":"Megszavazták Karácsony helyetteseit, Baranyinak viszont nem jutott bizottsági poszt. Gödi riport és halálos baleset...","id":"20191105_Radar360_Nagyuzem_a_Fovarosi_Kozgyulesben_Orban_panaszkodik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb24f746-c4d6-4991-a319-f6b7d2b20f08","keywords":null,"link":"/360/20191105_Radar360_Nagyuzem_a_Fovarosi_Kozgyulesben_Orban_panaszkodik","timestamp":"2019. november. 05. 17:30","title":"Radar360: Nagyüzem a Fővárosi Közgyűlésben, Orbán panaszkodik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db152b3e-4988-4f0c-85f5-beace99dcfa9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A komoly anyagi kárt okozó sofőrt a térfigyelő kamerák felvételei alapján próbálják beazonosítani.","shortLead":"A komoly anyagi kárt okozó sofőrt a térfigyelő kamerák felvételei alapján próbálják beazonosítani.","id":"20191106_a_nap_fotoi_par_napos_korforgalmat_tett_tonkre_egy_teherauto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=db152b3e-4988-4f0c-85f5-beace99dcfa9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aba08b4c-9234-4786-a529-a92122a9d5aa","keywords":null,"link":"/cegauto/20191106_a_nap_fotoi_par_napos_korforgalmat_tett_tonkre_egy_teherauto","timestamp":"2019. november. 06. 06:41","title":"A nap fotói: pár napos körforgalmat tett tönkre egy teherautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f5dfc57-3ebb-4168-be99-51dbf0e33fbc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A külföldi vendégmunkás esete előtt értetlenül állnak a mentők. ","shortLead":"A külföldi vendégmunkás esete előtt értetlenül állnak a mentők. ","id":"20191105_Fejjel_lefele_szorult_be_egy_munkas_egy_hat_meter_mely_aknaba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6f5dfc57-3ebb-4168-be99-51dbf0e33fbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19f2f380-7014-4b78-b090-13d2d667f011","keywords":null,"link":"/itthon/20191105_Fejjel_lefele_szorult_be_egy_munkas_egy_hat_meter_mely_aknaba","timestamp":"2019. november. 05. 19:28","title":"Eltűnt egy külföldi munkás a gödi Samsung-gyárban, de fejjel lefelé találták meg egy aknában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ee3d60b-0053-425b-9725-7b91872e0ee0","c_author":"HVG","category":"360","description":"Halloween, hálaadásnap, karácsony – ezzel a három ünneppel leírható az amerikai elnökkel szembeni alkotmányos vádemelési eljárás menete. ","shortLead":"Halloween, hálaadásnap, karácsony – ezzel a három ünneppel leírható az amerikai elnökkel szembeni alkotmányos...","id":"201945_egyiranyu_utca","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7ee3d60b-0053-425b-9725-7b91872e0ee0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2a0c91a-76c8-427e-bcd9-1358c0840a40","keywords":null,"link":"/360/201945_egyiranyu_utca","timestamp":"2019. november. 07. 10:00","title":"Már mindenki biztosra veszi, hogy vádat emelnek Trump ellen ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"555af51b-a4ce-4cc2-8779-7f579df5fa00","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A körhinta üzemeltetőjét és a szerkezet megfelelőségi tanúsítványának kiállítóját maradandó fogyatékosságot okozó foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétségével vádolja a Veszprémi Járási Ügyészség.","shortLead":"A körhinta üzemeltetőjét és a szerkezet megfelelőségi tanúsítványának kiállítóját maradandó fogyatékosságot okozó...","id":"20191107_varpalotai_hintabaleset_vademeles_ugyeszseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=555af51b-a4ce-4cc2-8779-7f579df5fa00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdc3f49e-66c2-45cd-a978-431e2d943978","keywords":null,"link":"/itthon/20191107_varpalotai_hintabaleset_vademeles_ugyeszseg","timestamp":"2019. november. 07. 10:01","title":"Most emeltek vádat a várpalotai hintabaleset ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6390082e-5561-40c8-8340-e7475da22a15","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Hetvennyolc éves korában szerdán Prágában elhunyt Jan Strásky, Csehszlovákia utolsó kormányfője – jelentette a CTK hírügynökség a volt politikus családjára hivatkozva.\r

","shortLead":"Hetvennyolc éves korában szerdán Prágában elhunyt Jan Strásky, Csehszlovákia utolsó kormányfője – jelentette a CTK...","id":"20191107_jan_strasky_csehszlovakia_miniszterelnok_meghalt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6390082e-5561-40c8-8340-e7475da22a15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e576dcc3-74e3-47d5-bd19-5cf0b287154f","keywords":null,"link":"/vilag/20191107_jan_strasky_csehszlovakia_miniszterelnok_meghalt","timestamp":"2019. november. 07. 06:08","title":"Meghalt Csehszlovákia utolsó miniszterelnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57755f3e-01b0-4791-954e-8043b40f4632","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tervek szerint 2020 januárjában adja majd ki a Mozilla az asztali Firefox 72-es változatát, de egy fontos változásról már most tudni lehet: blokkolni fogja a Mozilla kutatása szerint szinte minden felhasználót zavaró kér(d)éseket.","shortLead":"A tervek szerint 2020 januárjában adja majd ki a Mozilla az asztali Firefox 72-es változatát, de egy fontos változásról...","id":"20191106_mozilla_firefox_72_bongeszo_engedelykeres","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=57755f3e-01b0-4791-954e-8043b40f4632&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"458b6f01-7249-4034-82c3-c160457924de","keywords":null,"link":"/tudomany/20191106_mozilla_firefox_72_bongeszo_engedelykeres","timestamp":"2019. november. 06. 08:03","title":"Az emberek 99%-a örülni fog: a Firefox letiltja a weboldalak idegesítőbb felugró kérdéseit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]