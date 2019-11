Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7bafa0d2-3917-4e97-b32d-67a6c8937bf7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A jegybank 330, Magyarország versenyképességét javítani hivatott javaslatának felében semmiféle lépés nem történt eddig, a csomag megvalósítása 22 százalékon áll.","shortLead":"A jegybank 330, Magyarország versenyképességét javítani hivatott javaslatának felében semmiféle lépés nem történt...","id":"20191106_Megmerte_az_MNB_hogy_a_Fidesz_mennyire_valositja_meg_a_javaslatait","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7bafa0d2-3917-4e97-b32d-67a6c8937bf7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aae839e9-60e7-4a6b-bb51-eedd7daec0f5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191106_Megmerte_az_MNB_hogy_a_Fidesz_mennyire_valositja_meg_a_javaslatait","timestamp":"2019. november. 06. 16:05","title":"Megmérte az MNB, hogy a Fidesz mennyire valósítja meg a javaslatait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7d9e6fd-3a7f-470a-8434-aa7f90d5c3cf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Valaki Gül Baba türbéjének falán üzent a török elnöknek.","shortLead":"Valaki Gül Baba türbéjének falán üzent a török elnöknek.","id":"20191107_recep_tayyip_erdogan_felirat_gul_baba_turbeje","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c7d9e6fd-3a7f-470a-8434-aa7f90d5c3cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32674c10-0e93-4faa-926e-9b3feeffb2cc","keywords":null,"link":"/itthon/20191107_recep_tayyip_erdogan_felirat_gul_baba_turbeje","timestamp":"2019. november. 07. 10:21","title":"Háborús bűnösnek nevezték Erdogant – azonnal érkezett a takarítóbrigád","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12cc3e24-5f6b-4658-a5c9-1ea304cb10bd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Miután Borkai Zsolt bejelentette, hogy lemond, a Facebook-oldala elérhetetlenné vált.","shortLead":"Miután Borkai Zsolt bejelentette, hogy lemond, a Facebook-oldala elérhetetlenné vált.","id":"20191106_Mar_le_is_lottek_Borkai_Facebookoldalat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=12cc3e24-5f6b-4658-a5c9-1ea304cb10bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e2ed60a-ebdf-4a8e-8a84-0f3aba99471b","keywords":null,"link":"/tudomany/20191106_Mar_le_is_lottek_Borkai_Facebookoldalat","timestamp":"2019. november. 06. 11:07","title":"Már le is lőtték Borkai Facebook-oldalát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7191bef7-8dab-4be2-94de-9acde7fc31a1","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Real Madridot az igazgatótanács alelnöke is képviseli a stadionavatón.","shortLead":"A Real Madridot az igazgatótanács alelnöke is képviseli a stadionavatón.","id":"20191105_puskas_ferenc_arena_nyitomeccs_real_madrid_uruguay","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7191bef7-8dab-4be2-94de-9acde7fc31a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be24a436-a690-422c-8761-721117f1af29","keywords":null,"link":"/sport/20191105_puskas_ferenc_arena_nyitomeccs_real_madrid_uruguay","timestamp":"2019. november. 05. 16:34","title":"Puskás Ferenc egykori csapattársa is ott lesz a Puskás Aréna megnyitóján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9866d83-d4d9-4064-a21f-4cb9d9c06b7c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szigorításokkal fogná vissza a készpénzhasználatot a kormány, és meggyőzné a nyugdíjasokat az átutalás előnyeiről.","shortLead":"Szigorításokkal fogná vissza a készpénzhasználatot a kormány, és meggyőzné a nyugdíjasokat az átutalás előnyeiről.","id":"20191106_Varga_Mihaly_versenykepessegi_tanacs_euro","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b9866d83-d4d9-4064-a21f-4cb9d9c06b7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a452f57e-0885-4567-a763-a314143eb3fc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191106_Varga_Mihaly_versenykepessegi_tanacs_euro","timestamp":"2019. november. 06. 06:41","title":"Varga Mihály visszaszólt az eurót pocskondiázó Matolcsynak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1fd98fb-08de-49d8-97a1-e311e75e5084","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A nő szerint jól van az úgy. Elkapták.","shortLead":"A nő szerint jól van az úgy. Elkapták.","id":"20191106_Duplaagyat_matraccal_kabrioban_szallitani","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c1fd98fb-08de-49d8-97a1-e311e75e5084&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba74edd5-8de5-4b15-a0ed-eaad5aa69dc1","keywords":null,"link":"/cegauto/20191106_Duplaagyat_matraccal_kabrioban_szallitani","timestamp":"2019. november. 06. 12:29","title":"Kabrióban szállította a dupla ágyat és a matracot – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d1c3c87-82d7-4213-ba2e-6c0d16af3e6e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az első hírek három késes támadóról szóltak, de kiderült, a pilóta véletlenül megnyomta a gépeltérítés kísérlete esetén használatos vészjelző gombot.","shortLead":"Az első hírek három késes támadóról szóltak, de kiderült, a pilóta véletlenül megnyomta a gépeltérítés kísérlete esetén...","id":"20191106_valoszinuleg_megprobaltak_elteriteni_egy_gepet_Amszterdamban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4d1c3c87-82d7-4213-ba2e-6c0d16af3e6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe0d1625-a5d3-4191-aa22-ae30e0418d54","keywords":null,"link":"/vilag/20191106_valoszinuleg_megprobaltak_elteriteni_egy_gepet_Amszterdamban","timestamp":"2019. november. 06. 20:28","title":"Vaklárma volt az amszterdami gépeltérítés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5d01c93-f2c9-4b71-b2e1-b04345b6811b","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Az Alkotmánybíróság igazat adott Ács Rezső szekszárdi polgármesternek, és megsemmisítette a Pécsi Ítélőtábla őt elmarasztaló döntését.","shortLead":"Az Alkotmánybíróság igazat adott Ács Rezső szekszárdi polgármesternek, és megsemmisítette a Pécsi Ítélőtábla őt...","id":"20191106_Az_Ab_szerint_torvenyesen_kampanyolt_a_szekszardi_polgarmester","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e5d01c93-f2c9-4b71-b2e1-b04345b6811b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef09e0be-8561-4fd6-a3d6-b5b83abc4ef2","keywords":null,"link":"/itthon/20191106_Az_Ab_szerint_torvenyesen_kampanyolt_a_szekszardi_polgarmester","timestamp":"2019. november. 06. 11:12","title":"Az Ab szerint törvényesen kampányolt a szekszárdi polgármester","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]