Évek óta rontja Törökország és Albánia viszonyát, hogy Ankara azzal vádolja a balkáni országot, hogy ott megvetették a lábukat a 2016-os törökországi puccskísérlet állítólagos kitervelőjét, Fethullan Gülent támogató aktivisták. Gülen emberei valóban ott vannak Albániában, de éppen Erdogan miatt. Erdogan a kicsit sem barátságos arcát mutatja Albánia felé Az álom jó tanácsadó – főleg, ha segítenek is neki. Erre jutottak a Northwestern Egyetem pszichológusai, akik arra voltak kíváncsiak, lehet-e befolyásolni az éjszakai, álomban történő problémamegoldást. Ennek létét nem csupán az évezredes tapasztalatok, hanem az utóbbi évek vizsgálatai is alátámasztották. Egy kísérlet bebizonyította, hogy érdemes aludni egyet a megoldhatatlannak látszó problémákra ","shortLead":"Az Infiniti hamarosan olyan új villanyautókat dob piacra, melyekben benzinmotor szolgáltatja az áramot. Töltő nélküli villanyautó, amibe benzint kell tankolni. Az Infiniti hamarosan olyan új villanyautókat dob piacra, melyekben benzinmotor szolgáltatja az áramot. Ramzan Kadirov csecsen elnök a napokban arról beszélt, hogy börtön, vagy halál jár azoknak, akik megsértik a csecsenek becsületét. Kadirov, aki gyakorlatilag már részben bevezette a kaukázusi köztársaságban az iszlám törvénykezést, a muszlim szélőségesek által fenyegetett közel-keleti keresztényekért Orbán Viktorral együtt aggódó orosz államfő, Vlagyimir Putyin legjobb híve és szövetségese. Putyin csecsenföldi szövetségese szerint halál jár az internetes rágalmazóknak ","shortLead":"A volt polgármester azt sem titkolja, hogy eddig elvi okokból nem került ki az EU-s lobogó az épületre. Wintermantel Zsolt a Facebookon szidja utódját, mert kirakta az uniós zászlót a városházára. A volt polgármester azt sem titkolja, hogy eddig elvi okokból nem került ki az EU-s lobogó az épületre. A YouTube szeretné, ha minél több ember közvetítené nála játékmenetes videóját, így most egy plusz kereseti lehetőséget is kínálnak nekik. A másik oldalról nézve: íme még egy dolog, amiért fizetni lehet az oldalon. Újabb dologért fizethetünk a YouTube-on, de pénzt is kereshetünk vele Iowában egy gyilkos azt állította, hogy letöltötte az életfogytig tartó börtönbüntetését, mert egyszer leállt a szíve, így most szabadlábra kell helyezni őt. A bíróság elutasította a beadványt - jelentette pénteken az amerikai közszolgálati rádió (NPR) a Des Moines Register című helyi lap nyomán. Iowában egy gyilkos azt állítja: letöltötte életfogytig tartó börtönbüntetését, mert egyszer leállt a szíve és meghalt. Összeveszett a férfi a lakótársával, leszúrta, majd értesítette a rendőrséget. Mellkason szúrta a lakótársát, belehalt a sérülésébe