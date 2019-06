Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f0433c07-dc3c-4fc8-8414-ed223d824f9a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Esős idő után ismét a szokásos módszerrel próbálták orvosolni a problémát. ","shortLead":"Esős idő után ismét a szokásos módszerrel próbálták orvosolni a problémát. ","id":"20190531_Klinikak_allomas_aluljaro_vodor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f0433c07-dc3c-4fc8-8414-ed223d824f9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"baf8ed59-0e87-4409-8975-46387d046e83","keywords":null,"link":"/elet/20190531_Klinikak_allomas_aluljaro_vodor","timestamp":"2019. május. 31. 10:53","title":"Vödörbe gyűjtötték a vizet a Klinikákon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72946998-ddf8-4c13-add7-a499705c1f58","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Igen jelentős bevételt és profitot zsebelhetett be a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft., azaz a kecskeméti Mecedes-gyár.","shortLead":"Igen jelentős bevételt és profitot zsebelhetett be a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft., azaz a kecskeméti...","id":"20190601_mercedes_kecskemet_2018_eredmeny_nyereseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=72946998-ddf8-4c13-add7-a499705c1f58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc57e04a-7ccd-4b2d-b089-6966dd968b19","keywords":null,"link":"/kkv/20190601_mercedes_kecskemet_2018_eredmeny_nyereseg","timestamp":"2019. június. 01. 06:45","title":"Kitalálja, melyik cég csinált 1 143 milliárd forintos bevételt tavaly Magyarországon?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b94f5cc-e56d-4ba8-a026-edea2ad15023","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új év, új Call of Duty – ez a szokás a játékvilágban. A Modern Warfare címmel érkező (újra)alkotás azonban nem csak modernebb lesz, ingyenes tartalmakat és cross-platformos szórakozást is kínál majd. ","shortLead":"Új év, új Call of Duty – ez a szokás a játékvilágban. A Modern Warfare címmel érkező (újra)alkotás azonban nem csak...","id":"20190530_call_of_duty_modern_warfare_2019_trailer_cross_platform_jatekok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2b94f5cc-e56d-4ba8-a026-edea2ad15023&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbab5506-59b5-4932-9c30-8f1f686031dc","keywords":null,"link":"/tudomany/20190530_call_of_duty_modern_warfare_2019_trailer_cross_platform_jatekok","timestamp":"2019. május. 30. 20:03","title":"Megjött az új Call of Duty első előzetese, de van jobb hírünk is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39523d11-7cad-404a-be3b-4c253a5a01d9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az is kiderül belőle, hogy a turishajóval ütköző Viking Sigyn visszaereszkedett a baleset helyszínére. ","shortLead":"Az is kiderül belőle, hogy a turishajóval ütköző Viking Sigyn visszaereszkedett a baleset helyszínére. ","id":"20190601_hableany_viking_sigyn_dunai_hajobaleset_ujabb_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=39523d11-7cad-404a-be3b-4c253a5a01d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d71e8afa-6a4d-4a39-ada7-e96ea320aea9","keywords":null,"link":"/itthon/20190601_hableany_viking_sigyn_dunai_hajobaleset_ujabb_video","timestamp":"2019. június. 01. 15:08","title":"Újabb videó került elő a Hableány tragédiájáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6d2d25b-02b8-47e5-ab36-bbe328f1ae39","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Színpompás koralloknak és szivacsoknak otthont adó \"tengerfenéki kerteket\" fedeztek fel kínai kutatók a Csendes-óceán délnyugati medencéjének peremén található Mariana-árokban.","shortLead":"Színpompás koralloknak és szivacsoknak otthont adó \"tengerfenéki kerteket\" fedeztek fel kínai kutatók a Csendes-óceán...","id":"20190601_tengerfeneki_kertek_mariana_arok_korallok_szivacsok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b6d2d25b-02b8-47e5-ab36-bbe328f1ae39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c22e2d33-0f59-4496-9960-68797c895c28","keywords":null,"link":"/tudomany/20190601_tengerfeneki_kertek_mariana_arok_korallok_szivacsok","timestamp":"2019. június. 01. 12:03","title":"Videón a váratlan felfedezés: különös \"kertekre\" bukkantak a kutatók a tenger fenekén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a184366-161c-463d-8e4b-907fb78144b3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ennek az autónak nagyon egyszerű a receptje: vegyél egy méretes motorblokkot és tegyél rá egy jókora kompresszort. ","shortLead":"Ennek az autónak nagyon egyszerű a receptje: vegyél egy méretes motorblokkot és tegyél rá egy jókora kompresszort. ","id":"20190602_zero_kornyezettudatossag_890_loeros_uj_amerikai_izomauto_erkezett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1a184366-161c-463d-8e4b-907fb78144b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b77a1933-ec9f-42d2-a791-0685d923c0ee","keywords":null,"link":"/cegauto/20190602_zero_kornyezettudatossag_890_loeros_uj_amerikai_izomauto_erkezett","timestamp":"2019. június. 01. 06:41","title":"Zéró környezettudatosság: 890 lóerős új amerikai izomautó érkezett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4146f3f4-537e-45b9-9a16-91c96b7c3de1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Döntött az MSZP választmánya.","shortLead":"Döntött az MSZP választmánya.","id":"20190601_Ujhelyi_megy_az_EPbe","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4146f3f4-537e-45b9-9a16-91c96b7c3de1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d83d925-7ff7-410c-9401-6eaa81428289","keywords":null,"link":"/itthon/20190601_Ujhelyi_megy_az_EPbe","timestamp":"2019. június. 01. 11:43","title":"MSZP: Ujhelyi megy az EP-be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96cca0fa-9419-4e0c-95c2-8bc79aa9b904","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kormány felülvizsgálta a naperőművek telepítésének szabályait és döntött arról is, hogy fejlesztésbe fog – 4 milliárd forintot szánnak beruházásokra.","shortLead":"A kormány felülvizsgálta a naperőművek telepítésének szabályait és döntött arról is, hogy fejlesztésbe fog – 4 milliárd...","id":"20190531_Zoldul_a_magyar_kormany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=96cca0fa-9419-4e0c-95c2-8bc79aa9b904&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e935ac24-3525-4566-9161-526b2fd28197","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190531_Zoldul_a_magyar_kormany","timestamp":"2019. május. 31. 11:59","title":"Zöldül a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]