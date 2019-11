Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fc6c0116-ae19-4449-8ffd-e8c688791b5a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"És még ellene indítottak eljárást.","shortLead":"És még ellene indítottak eljárást.","id":"20191118_A_bokajanal_fogva_rangattak_ki_egy_vak_fekete_diakot_egy_oxfordi_eloadasrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fc6c0116-ae19-4449-8ffd-e8c688791b5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"522bb788-3ae7-4880-94ce-96f8c3f468bf","keywords":null,"link":"/elet/20191118_A_bokajanal_fogva_rangattak_ki_egy_vak_fekete_diakot_egy_oxfordi_eloadasrol","timestamp":"2019. november. 18. 10:58","title":"A bokájánál fogva rángattak ki egy vak fekete diákot egy oxfordi előadásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61ed9e3a-e2b8-419e-b7f3-962dc440e4fd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Fél év alatt több mint a duplájára nőtt a cégének az adóssága.","shortLead":"Fél év alatt több mint a duplájára nőtt a cégének az adóssága.","id":"20191118_Vajna_Timea_orokolt_egy_13_milliardos_adossagot_is","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=61ed9e3a-e2b8-419e-b7f3-962dc440e4fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ddfcf34-4f72-4a23-8c0b-a6793d7604ea","keywords":null,"link":"/elet/20191118_Vajna_Timea_orokolt_egy_13_milliardos_adossagot_is","timestamp":"2019. november. 18. 07:32","title":"Vajna Tímea örökölt egy 13 milliárdos adósságot is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f1813c7-9142-47b8-988e-932467b790c3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Andrej Babis lemondását követelők szerint nem szabad megengedni, hogy náluk is a magyarországihoz hasonló helyzet alakuljon ki.","shortLead":"Az Andrej Babis lemondását követelők szerint nem szabad megengedni, hogy náluk is a magyarországihoz hasonló helyzet...","id":"20191116_Szazezrek_vonultak_a_pragai_utcakra_a_kormanyfo_ellen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4f1813c7-9142-47b8-988e-932467b790c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dff4d385-7185-49f1-906a-594676a68439","keywords":null,"link":"/vilag/20191116_Szazezrek_vonultak_a_pragai_utcakra_a_kormanyfo_ellen","timestamp":"2019. november. 16. 18:16","title":"Százezrek vonultak a prágai utcákra a kormányfő ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b3ff090-868d-4d1e-b11d-454657bf4ecf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Pontosabban a tiszta oxigénért, egy bárban.","shortLead":"Pontosabban a tiszta oxigénért, egy bárban.","id":"20191117_Annyira_szennyezett_a_levego_Indiaban_hogy_az_emberek_mar_fizetnek_is_a_tisztaert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9b3ff090-868d-4d1e-b11d-454657bf4ecf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1dc993a-78d2-49ef-a2d1-fb93c46ee939","keywords":null,"link":"/tudomany/20191117_Annyira_szennyezett_a_levego_Indiaban_hogy_az_emberek_mar_fizetnek_is_a_tisztaert","timestamp":"2019. november. 17. 16:17","title":"Annyira szennyezett a levegő Indiában, hogy az emberek már fizetnek is a tisztáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f7f8161-d1ce-4cb0-a0a8-74f16a85e74d","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A 19 éves nőt azonnal a helyi kórházba szállították, ahol meg is műtötték. Mindkét karja és az egyik lába is eltört.","shortLead":"A 19 éves nőt azonnal a helyi kórházba szállították, ahol meg is műtötték. 