[{"available":true,"c_guid":"20cf1e95-871d-4fcc-8a9d-ad35a7691489","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Senki nem sérült meg.","shortLead":"Senki nem sérült meg.","id":"20191119_Kisiklott_egy_Budapestre_tarto_vonat_mozdonya_Romaniaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=20cf1e95-871d-4fcc-8a9d-ad35a7691489&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8577138-e1cf-4868-ac3d-ac98ea48b9bd","keywords":null,"link":"/vilag/20191119_Kisiklott_egy_Budapestre_tarto_vonat_mozdonya_Romaniaban","timestamp":"2019. november. 19. 16:52","title":"Kisiklott egy Budapestre tartó vonat mozdonya Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"552606a0-fa5b-4161-8339-a2aa15acbb3d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem érdemes otthon hagyni az esernyőt hétfőn reggel.","shortLead":"Nem érdemes otthon hagyni az esernyőt hétfőn reggel.","id":"20191118_Esovel_indul_a_het_de_fazni_nem_fogunk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=552606a0-fa5b-4161-8339-a2aa15acbb3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4066ebc-fd62-4874-879c-579a9892d4bf","keywords":null,"link":"/elet/20191118_Esovel_indul_a_het_de_fazni_nem_fogunk","timestamp":"2019. november. 18. 06:03","title":"Esővel indul a hét, de fázni nem fogunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d0fcb8f-1703-4976-9f3c-9548ea06ca81","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az Európai Parlament elítélte a PiS törvénytervezetét, a magyar kormánypárt viszont nem. A DK tiltakozást szervez. A DK tiltakozást szervez.","id":"20191118_Lengyelorszag_buntetne_a_szexualis_felvilagositast_a_Fidesz_pedig_helyesel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4d0fcb8f-1703-4976-9f3c-9548ea06ca81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da839db6-d8d3-4b84-bda4-b88687cce572","keywords":null,"link":"/vilag/20191118_Lengyelorszag_buntetne_a_szexualis_felvilagositast_a_Fidesz_pedig_helyesel","timestamp":"2019. november. 18. 11:15","title":"Lengyelország büntetné a szexuális felvilágosítást, sokan elítélték ezt, a Fidesz nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6223743d-b5c8-48fa-9bac-825d2ea25c38","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A békési férfit közlekedés biztonsága elleni bűntett elkövetésével vádolják.","shortLead":"A békési férfit közlekedés biztonsága elleni bűntett elkövetésével vádolják.","id":"20191119_lezer_pilota_vakitas_vademeles_kozlekedes_biztonsaga_elleni_buntett","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6223743d-b5c8-48fa-9bac-825d2ea25c38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8dc8023a-6a45-403e-bd04-bfede25090f5","keywords":null,"link":"/tudomany/20191119_lezer_pilota_vakitas_vademeles_kozlekedes_biztonsaga_elleni_buntett","timestamp":"2019. november. 19. 14:29","title":"Lézerrel vakította el a pilótát, vádat emeltek ellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fc7a4f3-ddcf-440d-8a83-436756c71d04","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Harmadik alkalommal is \"fegyverszünetet\" köt a Huaweijel az Egyesült Államok. Az időtartam most is 90 nap. Az időtartam most is 90 nap.","id":"20191118_huawei_embargo_kina_kereskedelmi_haboru","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4fc7a4f3-ddcf-440d-8a83-436756c71d04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"121819af-e303-4637-966e-ee7db3dfbdc8","keywords":null,"link":"/tudomany/20191118_huawei_embargo_kina_kereskedelmi_haboru","timestamp":"2019. november. 18. 21:03","title":"Újabb 90 napos kegyelmet kapott a Huawei Amerikától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffea6e78-60e3-4d52-94ea-fe6abcc93ba7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A bántalmazó négy hónapig nem mehet volt partnere közelébe.","shortLead":"A bántalmazó négy hónapig nem mehet volt partnere közelébe.","id":"20191119_tavoltartas_birosag_bantalmazas_orosz_bernadett","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ffea6e78-60e3-4d52-94ea-fe6abcc93ba7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1330f6df-c5f5-481c-9d24-e39e311670d7","keywords":null,"link":"/itthon/20191119_tavoltartas_birosag_bantalmazas_orosz_bernadett","timestamp":"2019. november. 19. 10:55","title":"Elrendelték a távoltartást a Bujákon összevert nő ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"314fc980-aee9-4c9d-bfa9-09b66d579669","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség elfogta az enyingi férfit és három társát.","shortLead":"A rendőrség elfogta az enyingi férfit és három társát.","id":"20191118_Egy_enyingi_ferfira_csaptak_le_a_rendorok_aki_elszedte_egy_prostitualt_penzet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=314fc980-aee9-4c9d-bfa9-09b66d579669&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77584b42-5b58-4536-815c-40f90f9ac974","keywords":null,"link":"/itthon/20191118_Egy_enyingi_ferfira_csaptak_le_a_rendorok_aki_elszedte_egy_prostitualt_penzet","timestamp":"2019. november. 18. 06:51","title":"Egy enyingi férfira csaptak le a rendőrök, aki prosítúcióra vehetett rá egy nőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f45923c9-ba2a-49b3-84d3-9872a0b03af1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A tehetségkutató 36,2 százalékos közönségaránnyal futott, közel 1 millió 100 ezren látták.","shortLead":"A tehetségkutató 36,2 százalékos közönségaránnyal futott, közel 1 millió 100 ezren látták.","id":"20191118_Tobb_mint_egymillioan_neztek_szombaton_az_XFaktort","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f45923c9-ba2a-49b3-84d3-9872a0b03af1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77042090-7f86-4a24-a3ea-6982bd2b1688","keywords":null,"link":"/elet/20191118_Tobb_mint_egymillioan_neztek_szombaton_az_XFaktort","timestamp":"2019. november. 18. 12:46","title":"Többéves rekordokat döntött meg szombaton az X-Faktor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]