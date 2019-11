Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Esélyük sem volt. ","shortLead":"Esélyük sem volt. ","id":"20191119_oroszorszag_tavho_forro_viz_csotores_baleset_halalos_aldozat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1025cbb-b6cd-4730-9233-6fc9509b2537","keywords":null,"link":"/cegauto/20191119_oroszorszag_tavho_forro_viz_csotores_baleset_halalos_aldozat","timestamp":"2019. november. 19. 17:25","title":"Forró vízzel teli gödörbe zuhant az autójuk, ketten meghaltak Oroszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f032786-f099-4e0e-a7a6-eafc0d7e4720","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy hulladéklerakó kármentesítésének munkálatait nyerte el a Mészáros és Mészáros Kft., a projektbe rögtön be is szállt alvállalkozóként Mészáros János.","shortLead":"Egy hulladéklerakó kármentesítésének munkálatait nyerte el a Mészáros és Mészáros Kft., a projektbe rögtön be is szállt...","id":"20191119_Ha_egy_Meszaros_nyer_akkor_nyer_a_masik_is","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3f032786-f099-4e0e-a7a6-eafc0d7e4720&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfda79d5-ab2b-4bc7-adca-8dfe65288dc9","keywords":null,"link":"/kkv/20191119_Ha_egy_Meszaros_nyer_akkor_nyer_a_masik_is","timestamp":"2019. november. 19. 14:53","title":"Mészáros Lőrinc a testvérét is bevonta egy 9 milliárdos munkába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6873d267-d2ea-4e80-bb34-cd77bf77a702","c_author":"Németh András","category":"cegauto","description":"Magyar mérnökök olyan megoldást fejlesztettek ki, aminek segítségével az önvezető autók önállóan megtalálják helyüket a parkolókban. A még kísérleti fázisban lévő rendszer időt és helyet spórol meg. A fejlesztés világelsőnek számít, ám az önvezetés látványos térnyerése még várat magára.\r

\r

\r

","shortLead":"Magyar mérnökök olyan megoldást fejlesztettek ki, aminek segítségével az önvezető autók önállóan megtalálják helyüket...","id":"20191120_parkolas_fejlesztes_ujdonsag_onvezeto_utok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6873d267-d2ea-4e80-bb34-cd77bf77a702&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0484ae0-0e93-4d29-9621-73467e1a34fe","keywords":null,"link":"/cegauto/20191120_parkolas_fejlesztes_ujdonsag_onvezeto_utok","timestamp":"2019. november. 20. 12:46","title":"Ha utál parkolóhelyet keresni, ezt az újítást szeretni fogja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edbffff9-e8ad-4742-a599-92becbf3c970","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"A parlamentben kedden szavaztak „a ritka betegségben szenvedők támogatásának elősegítéséről.” A Fidesz leszavazta a Jobbik kezdeményezését.","shortLead":"A parlamentben kedden szavaztak „a ritka betegségben szenvedők támogatásának elősegítéséről.” A Fidesz leszavazta...","id":"20191119_Leszavazta_a_Fidesz_hogy_allami_segitseget_nyujthassanak_SMAs_gyerekeknek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=edbffff9-e8ad-4742-a599-92becbf3c970&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e2d5626-98a2-433f-899e-fa027d9ad3e1","keywords":null,"link":"/itthon/20191119_Leszavazta_a_Fidesz_hogy_allami_segitseget_nyujthassanak_SMAs_gyerekeknek","timestamp":"2019. november. 19. 11:31","title":"Leszavazta a Fidesz, hogy állami segítséget nyújthassanak SMA-s gyerekeknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd985659-9394-4702-901d-7440f0b974d9","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A NASA kutatói ezzel először tudták igazolni korábbi sejtésüket. Több bizonyíték is arra utal, hogy több kilométernyi vastag jégpáncélja alatt folyékony vízóceán húzódik, mely valószínűleg kétszer akkora, mint a Földé.\r

","shortLead":"A NASA kutatói ezzel először tudták igazolni korábbi sejtésüket. Több bizonyíték is arra utal, hogy több kilométernyi...","id":"20191119_Vizet_lovellt_ki_gejzirkent_a_Jupiter_Europa_nevu_holdja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dd985659-9394-4702-901d-7440f0b974d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3146f13a-dcd7-4f39-8c19-b82d788e5a88","keywords":null,"link":"/tudomany/20191119_Vizet_lovellt_ki_gejzirkent_a_Jupiter_Europa_nevu_holdja","timestamp":"2019. november. 19. 17:44","title":"Gejzírként lövellte a vizet a Jupiter Európa nevű holdja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea6258aa-37d8-4b93-a944-26413f4ea8dd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Leszavazta a honvédelmi bizottság Szél Bernadett javaslatát, amely megszüntette volna az áldatlan állapotokat a tranzitzónában. ","shortLead":"Leszavazta a honvédelmi bizottság Szél Bernadett javaslatát, amely megszüntette volna az áldatlan állapotokat...","id":"20191119_Kosa_a_menekultek_ehezteteserol_A_turistak_sem_kapnak_enni_a_magyar_allamtol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ea6258aa-37d8-4b93-a944-26413f4ea8dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28a131bf-8efd-47c3-bc5d-9821d9e0bcca","keywords":null,"link":"/itthon/20191119_Kosa_a_menekultek_ehezteteserol_A_turistak_sem_kapnak_enni_a_magyar_allamtol","timestamp":"2019. november. 19. 12:14","title":"Kósa a menekültek éheztetéséről: A turisták sem kapnak enni a magyar államtól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7298e45f-86ce-4636-97db-5de0d551b584","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mészárosé lett egy korszerű tehenészet, egy nagy gyümölcsös, és egy vetőmagüzem is. ","shortLead":"Mészárosé lett egy korszerű tehenészet, egy nagy gyümölcsös, és egy vetőmagüzem is. ","id":"20191119_Meszarose_lett_a_Godolloi_Tangazdasag_az_orszag_legnagyobb_palinkafozojevel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7298e45f-86ce-4636-97db-5de0d551b584&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02621ad9-6f68-4f68-ae0a-898b85937b17","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191119_Meszarose_lett_a_Godolloi_Tangazdasag_az_orszag_legnagyobb_palinkafozojevel","timestamp":"2019. november. 19. 13:18","title":"Mészárosé lett a Gödöllői Tangazdaság az ország legnagyobb pálinkafőzőjével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01cc3307-2690-4315-b959-3d7a26316977","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bajor gyártó új villanyautójának nemcsak a hatótávja lesz rendben, hanem vélhetően az erejével is mindenki elégedett lesz.","shortLead":"A bajor gyártó új villanyautójának nemcsak a hatótávja lesz rendben, hanem vélhetően az erejével is mindenki elégedett...","id":"20191119_600_kilometeres_hatotavval_erkezik_a_bmw_i4_villanyauto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=01cc3307-2690-4315-b959-3d7a26316977&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d56ffa4-2788-4d6a-9d51-41380b27e730","keywords":null,"link":"/cegauto/20191119_600_kilometeres_hatotavval_erkezik_a_bmw_i4_villanyauto","timestamp":"2019. november. 19. 07:59","title":"600 kilométeres hatótávval érkezik a BMW i4 villanyautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]