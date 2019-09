Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Ismét átvilágították a magyar fociakadémiákat: a Diósgyőr kapásból az élmezőnyben debütált. Elkészült az újabb jelentés a magyar fociakadémiákról

A focicsapatok után a közhivatalok alkalmazottainak öltöztetéséről is gondoskodni kíván Orbán Viktor mindenható állama – írja e heti számában a HVG. A lap információi szerint a kormányfő lányához közel álló divatügynökség mentoráltjai már tervezik a közszféra dolgozóinak szánt darabokat. A lap információi szerint a kormányfő lányához közel álló divatügynökség mentoráltjai már tervezik a közszféra dolgozóinak szánt darabokat. Beindult az Orbán Ráhel-közeli divatügynökség

Olyan jó a Középbánya-tó vízminősége, hogy ismét megjelentek az apró, emberre ártalmatlan állatok. Látta már a salgótarjáni medúzákat? Most kettőt is lefotóztak

Egy kicsit távolodunk a történelmi mélyponttól. Erősödik a forint, egyre távolabb vagyunk a 330-as eurótól

Azzal az ürüggyel kutatták át a turisták holmiját, hogy kokain után kutatnak. Román álrendőrök ezer euróval loptak meg egy marokkói családot a Blahán

A közösségi oldal – alighanem az utóbbi időben gyakran hanyagnak bizonyuló adatkezelését ért kritikák hatására –alapbeállításként kikapcsolja arcfelismerő funkcióját. Fontos kérdés fog felugrani a Facebookon, gondolja meg, mit válaszol

A Fidesz félig japán származású jelöltje migrációellenes posztokat tett ki a Facebookra, a DK szintén japán származású jelöltje erre úgy hatására...","id":"20190904_facebook_arcfelismeres_bekapcsolasa_kikapcsolas_ertesites","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d9588516-bba9-4b5f-8b48-7d8a9f555f2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68360264-83c8-492a-9974-d1066bff6ceb","keywords":null,"link":"/tudomany/20190904_facebook_arcfelismeres_bekapcsolasa_kikapcsolas_ertesites","timestamp":"2019. szeptember. 04. 10:03","title":"Fontos kérdés fog felugrani a Facebookon, gondolja meg, mit válaszol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53da07e8-a90a-4d0b-9259-25654d84578b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz félig japán származású jelöltje migrációellenes posztokat tett ki a Facebookra, a DK szintén japán származású jelöltje erre úgy reagált, hogy nem szabad úgy tenni, mintha ő maga a magyar nemzet szívcsakrájában fogant volna csodaszarvas és turulmadár kumisz áztatta nászában. Üzent a DK japán származású jelöltje a Fidesz migrációellenes japán származású jelöltjének

Ismét egy minimum "unortodox" húzás a hercegnétől. Meghan Markle aggódik a jó híre miatt, ezért felbérelte a PR-céget, amelyik már Michael Jacksonnak is segített