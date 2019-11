Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"12abab56-1a5e-4a7f-8b03-2ed4e0565a4b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Különleges új hangszórót ad ki a Sony. Az SRS-WS1 nevű eszközt nem a tévé mellett kell elhelyezni, a felhasználó nyakára tervezték.","shortLead":"Különleges új hangszórót ad ki a Sony. Az SRS-WS1 nevű eszközt nem a tévé mellett kell elhelyezni, a felhasználó...","id":"20191120_sony_srs_ws1_hangszoro_hazimozi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=12abab56-1a5e-4a7f-8b03-2ed4e0565a4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bab7227-98d2-4ebe-a438-f3c009be81eb","keywords":null,"link":"/tudomany/20191120_sony_srs_ws1_hangszoro_hazimozi","timestamp":"2019. november. 20. 18:03","title":"A Sony új hangszóróját nyakpárnaként kell hordani, állítólag így lesz csak igazi otthon a filmnézés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d57aaa2f-be22-4db2-8606-ef2506d66578","c_author":"Riba István","category":"360","description":"Tovább korlátozza a parlamenti ellenzék jogait a kormánypárt a Tisztelt Ház tekintélyének és méltóságának megőrzésére hivatkozva. Amikor a Fidesz maga használt és használ hasonló eszközöket, mint most az ellenzék, azt nem kifogásolja.","shortLead":"Tovább korlátozza a parlamenti ellenzék jogait a kormánypárt a Tisztelt Ház tekintélyének és méltóságának megőrzésére...","id":"201947_kepviselok_rovid_porazon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d57aaa2f-be22-4db2-8606-ef2506d66578&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54a57e7b-4315-432d-8c79-74ca8ed239e7","keywords":null,"link":"/360/201947_kepviselok_rovid_porazon","timestamp":"2019. november. 21. 11:00","title":"A Fidesz maga sem riadt vissza attól, amiért most rövid pórázon tartaná az ellenzéket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c0793c3-bdef-4a9e-a278-e2e0e6ee119d","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Veszélyt jelentene a civilizációra a szénhidrogénekről való teljes lemondás – jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök egy szerdai moszkvai befektetői tanácskozáson.","shortLead":"Veszélyt jelentene a civilizációra a szénhidrogénekről való teljes lemondás – jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz...","id":"20191120_Putyin_Ha_lemondunk_a_gazrol_akkor_az_emberiseg_ismet_a_barlangban_talalhatja_magat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3c0793c3-bdef-4a9e-a278-e2e0e6ee119d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e0a36c0-2b1c-496d-9203-acda37e9c593","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191120_Putyin_Ha_lemondunk_a_gazrol_akkor_az_emberiseg_ismet_a_barlangban_talalhatja_magat","timestamp":"2019. november. 20. 19:13","title":"Putyin szerint az emberiség ismét a barlangban találhatja magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"123f6407-8547-4924-9c17-d9cabe7bf1c0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"P. Józsefet azzal gyanúsítják, hogy kompromittáló felvételekkel zsarolta Borkai Zsoltot.","shortLead":"P. Józsefet azzal gyanúsítják, hogy kompromittáló felvételekkel zsarolta Borkai Zsoltot.","id":"20191119_A_Borkai_szexvideok_miatt_nyomoznak_egy_volt_valogatott_focista_ellen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=123f6407-8547-4924-9c17-d9cabe7bf1c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4299b55d-07e3-4a98-841f-daa7c127cede","keywords":null,"link":"/itthon/20191119_A_Borkai_szexvideok_miatt_nyomoznak_egy_volt_valogatott_focista_ellen","timestamp":"2019. november. 19. 19:30","title":"A Borkai-szexvideók miatt nyomoznak egy volt válogatott focista ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Életfogytig tartó szabadságvesztésre ítélt a bíróság három férfit egy rablógyilkosság miatt.","shortLead":"Életfogytig tartó szabadságvesztésre ítélt a bíróság három férfit egy rablógyilkosság miatt.","id":"20191120_tata_rablas_gyilkossag_birosag_itelet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd401753-24ae-4b6d-8a16-e70a65dde4a0","keywords":null,"link":"/itthon/20191120_tata_rablas_gyilkossag_birosag_itelet","timestamp":"2019. november. 20. 11:42","title":"Tényleges életfogytiglant kapott egy rablógyilkos, két társa legkorábban 25-30 év múlva szabadulhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3eb228f7-bb09-4f54-a566-67903722387b","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"A legtitkosabb iráni atomlétesítmény beüzemelése az atomalku komoly megsértését jelenti. Teherán célja a nyomásgyakorlás, melynek másik eszköze közel-keleti befolyásának erősödése.","shortLead":"A legtitkosabb iráni atomlétesítmény beüzemelése az atomalku komoly megsértését jelenti. Teherán célja...","id":"201946__dusito_iran__kitoresi_pont__aszimmetrikus_hadviseles__veszelyes_ut","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3eb228f7-bb09-4f54-a566-67903722387b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"832e0437-bc35-4a89-bbdd-22a51d7f4954","keywords":null,"link":"/360/201946__dusito_iran__kitoresi_pont__aszimmetrikus_hadviseles__veszelyes_ut","timestamp":"2019. november. 19. 13:00","title":"Irán nem viccel, hanem uránt dúsít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a8596dc-5b26-4691-b0cc-ba594458139a","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A családok átlagosan 46 760 forintot költenek karácsonyi ajándékokra, ennek felét online. Minden huszadik ember 100 ezer forint felett vásárol be – ez derült ki a Vatera friss felméréséből.","shortLead":"A családok átlagosan 46 760 forintot költenek karácsonyi ajándékokra, ennek felét online. Minden huszadik ember 100...","id":"20191119_Majd_50_ezret_koltenek_a_csaladok_karacsonykor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1a8596dc-5b26-4691-b0cc-ba594458139a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3ecdec5-578a-494b-b61d-f6222de68842","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191119_Majd_50_ezret_koltenek_a_csaladok_karacsonykor","timestamp":"2019. november. 19. 14:51","title":"Közel 50 ezer forintot költenek a családok karácsonykor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75d60be9-80ff-4dc8-81fb-badba5e9a08c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Elő a korcsolyákkal!","shortLead":"Elő a korcsolyákkal!","id":"20191120_Hivatalosan_is_elkezdodott_a_tel_szerdan_nyit_a_Varosligeti_Mujegpalya","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=75d60be9-80ff-4dc8-81fb-badba5e9a08c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad9e3abc-9603-4a9a-bd4c-7deab51ecd84","keywords":null,"link":"/elet/20191120_Hivatalosan_is_elkezdodott_a_tel_szerdan_nyit_a_Varosligeti_Mujegpalya","timestamp":"2019. november. 20. 12:18","title":"Hivatalosan is elkezdődött a tél: szerdán nyit a Városligeti Műjégpálya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]