[{"available":true,"c_guid":"947b9033-2a29-4e6a-abaf-7e44f0d07e93","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Bohócdoktorként nemcsak kórházakba, hanem menekülttáborokba, árvaházakba is jár Csatári Éva, aki a HVG-nek adott interjúban azt mondta: sajnálattal nem tud dolgozni.","shortLead":"Bohócdoktorként nemcsak kórházakba, hanem menekülttáborokba, árvaházakba is jár Csatári Éva, aki a HVG-nek adott...","id":"20191121_A_menekultek_helyzeteben_en_mar_reg_kukakat_gyujtogatnek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=947b9033-2a29-4e6a-abaf-7e44f0d07e93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f46f2014-7d49-4537-8146-bf919c421cb4","keywords":null,"link":"/kultura/20191121_A_menekultek_helyzeteben_en_mar_reg_kukakat_gyujtogatnek","timestamp":"2019. november. 21. 13:58","title":"„A menekültek helyzetében én már rég kukákat gyújtogatnék”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cc5c499-6cb5-4238-ad7a-8322dc7bbc72","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Lakosságvédelmi intézkedésre nem volt szükség, senki nem volt veszélyben - hangzott el a sajtótájékoztatón.","shortLead":"Lakosságvédelmi intézkedésre nem volt szükség, senki nem volt veszélyben - hangzott el a sajtótájékoztatón.","id":"20191122_Matrai_Eromu_megszolal_a_katasztrofavedelem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6cc5c499-6cb5-4238-ad7a-8322dc7bbc72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eff1436e-5a9a-4b68-8785-fd782714e398","keywords":null,"link":"/kkv/20191122_Matrai_Eromu_megszolal_a_katasztrofavedelem","timestamp":"2019. november. 22. 14:58","title":"Visontai szennyezés: feljelentést tettek környezetkárosítás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b06adce-d217-4e80-a910-36d12f0387eb","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Reggel is tartott a vita, sőt, délelőtt is vitáztak még a képviselők. ","shortLead":"Reggel is tartott a vita, sőt, délelőtt is vitáztak még a képviselők. ","id":"20191121_Egesz_ejjel_vitaztak_a_kepviselok_a_parlamentben_az_uj_hazszabalyrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8b06adce-d217-4e80-a910-36d12f0387eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ab50bc4-643e-4e38-8aec-3b1921c72838","keywords":null,"link":"/itthon/20191121_Egesz_ejjel_vitaztak_a_kepviselok_a_parlamentben_az_uj_hazszabalyrol","timestamp":"2019. november. 21. 07:59","title":"Egész éjjel vitáztak a képviselők a parlamentben az új házszabályról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4461a05-1786-414f-8965-cfeb8b3fb36b","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Nem indul lemezbemutató turnéra a Coldplay brit zenekar, mert aggasztónak tartják koncertjeik környezeti terheit.","shortLead":"Nem indul lemezbemutató turnéra a Coldplay brit zenekar, mert aggasztónak tartják koncertjeik környezeti terheit.","id":"20191121_coldplay_chris_martin_turne_nagylemez_karbonsemlegesseg_kornyezetvedelem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f4461a05-1786-414f-8965-cfeb8b3fb36b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"888c7ed5-3b16-4bbb-9872-9fcd770afeef","keywords":null,"link":"/kultura/20191121_coldplay_chris_martin_turne_nagylemez_karbonsemlegesseg_kornyezetvedelem","timestamp":"2019. november. 21. 10:10","title":"Bezöldült a Coldplay, felhagy a turnézással","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1015a626-1d6b-409f-99e5-fe89c075e9c5","c_author":"Pozsgai Rebeka","category":"360","description":"A Fidesz potenciális politikai szövetségest lát a magyarországi kínaiakban, akiket itt élő üzletemberek révén próbál meggyőzni. Internetes csoportokban és elegáns éttermekben egyaránt kampányoltak. ","shortLead":"A Fidesz potenciális politikai szövetségest lát a magyarországi kínaiakban, akiket itt élő üzletemberek révén próbál...","id":"201947__magyarorszagi_kinaiak__migracios_riogatas__igergetes__edessavanyu","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1015a626-1d6b-409f-99e5-fe89c075e9c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b683ad6c-7128-45bb-970c-6a84a726a357","keywords":null,"link":"/360/201947__magyarorszagi_kinaiak__migracios_riogatas__igergetes__edessavanyu","timestamp":"2019. november. 21. 15:00","title":"Migránsokkal riogatta a kínai szavazókat a Fidesz és működött ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0871d40a-815e-4f20-a7d5-827d3501897d","c_author":"Buzinkay György","category":"itthon","description":"Nem kell lapot tenni a Horthy-kultuszra. A cél a béke, nem a háborús győzelem. Vélemény.","shortLead":"Nem kell lapot tenni a Horthy-kultuszra. A cél a béke, nem a háborús győzelem. Vélemény.","id":"20191120_Kulturalis_feherterror","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0871d40a-815e-4f20-a7d5-827d3501897d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2789bf8e-318c-4546-b0d5-ef918f52dfe8","keywords":null,"link":"/itthon/20191120_Kulturalis_feherterror","timestamp":"2019. november. 20. 16:38","title":"Buzinkay György: Kulturális fehérterror","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6159cc7-30e7-40a6-83bf-46a2ac923623","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Mercedes is meglépte, így már SUV kategóriában is van luxusautója. ","shortLead":"A Mercedes is meglépte, így már SUV kategóriában is van luxusautója. ","id":"20191121_MercedesMaybach_GLS_600","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f6159cc7-30e7-40a6-83bf-46a2ac923623&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72fe694f-3ef2-4c3c-b4b1-19cfaf560724","keywords":null,"link":"/cegauto/20191121_MercedesMaybach_GLS_600","timestamp":"2019. november. 21. 14:57","title":"Bemutatkozott a 62 millió forintos Mercedes-Maybach szabadidő-autó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfe8b933-63fd-411e-8d7f-35172268d4b8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy apára és a fiára csaptak le a budapesti rendőrök, a gyanú szerint kábítószert adtak el több embernek. A nyomozók 19,5 millió értékű marihuánát foglaltak le a lakásukon.","shortLead":"Egy apára és a fiára csaptak le a budapesti rendőrök, a gyanú szerint kábítószert adtak el több embernek. A nyomozók...","id":"20191122_Apa_es_fia_arulta_a_drogot_a_lakasukrol_65_kilo_marihuanat_talaltak_naluk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dfe8b933-63fd-411e-8d7f-35172268d4b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2743e4de-65a3-4120-8f76-cf70488b76ae","keywords":null,"link":"/itthon/20191122_Apa_es_fia_arulta_a_drogot_a_lakasukrol_65_kilo_marihuanat_talaltak_naluk","timestamp":"2019. november. 22. 10:57","title":"Egy apa és a fia otthon árulták a drogot, 6,5 kiló fűvel buktak le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]