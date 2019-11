Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2714757a-b9d9-43d3-85ea-1db9a992a56c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A polgármester javaslatára a terézvárosi képviselő-testület összesen 33 parkolóhelyet adott vissza a kerület lakóinak.","shortLead":"A polgármester javaslatára a terézvárosi képviselő-testület összesen 33 parkolóhelyet adott vissza a kerület lakóinak.","id":"20191121_Kettucat_parkolot_vett_vissza_az_oroszoktol_Terezvaros","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2714757a-b9d9-43d3-85ea-1db9a992a56c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c62efcf7-4f51-4f95-b348-afa1cc726d67","keywords":null,"link":"/cegauto/20191121_Kettucat_parkolot_vett_vissza_az_oroszoktol_Terezvaros","timestamp":"2019. november. 21. 16:56","title":"Két tucat parkolót vett vissza az oroszoktól Terézváros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9967dbc2-c3ac-41d8-a3fd-e4c88abee118","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Védelmi gyakorlatot tartanak hajnalban Kőbányán, de veszély nem áll majd fenn. ","shortLead":"Védelmi gyakorlatot tartanak hajnalban Kőbányán, de veszély nem áll majd fenn. ","id":"20191120_foldrenges_kobanya_vedelmi_gyakorlat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9967dbc2-c3ac-41d8-a3fd-e4c88abee118&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"960bd5d1-3089-4025-a5ac-24a6ab5dd3d2","keywords":null,"link":"/itthon/20191120_foldrenges_kobanya_vedelmi_gyakorlat","timestamp":"2019. november. 20. 16:33","title":"Kipróbálják, milyen lenne, ha Kőbányát földrengés rázná meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f104f1d1-82b6-4f47-baa8-66394dcdb0c6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Kossuth-díj visszavonásával viszont óvatos lenne.","shortLead":"A Kossuth-díj visszavonásával viszont óvatos lenne.","id":"20191121_Gulyas_Gergely_Gothar_Peter_meltatlanna_valt_minden_kituntetesre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f104f1d1-82b6-4f47-baa8-66394dcdb0c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e73c93bd-58aa-4fc3-addd-8034b8d66714","keywords":null,"link":"/kultura/20191121_Gulyas_Gergely_Gothar_Peter_meltatlanna_valt_minden_kituntetesre","timestamp":"2019. november. 21. 11:52","title":"Gulyás Gergely: Gothár Péter méltatlanná vált minden kitüntetésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45d7496c-b658-42ff-969f-677b2a820137","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Szerda éjjel 11-kor kezdődött annak a törvényjavaslatnak a vitája, amellyel \"néma szavazógépekké\" degradálnák az ellenzéki képviselőket. Az ellenzék szerint ez a javaslat megmutatja, mit gondol a Fidesz a demokráciáról.","shortLead":"Szerda éjjel 11-kor kezdődött annak a törvényjavaslatnak a vitája, amellyel \"néma szavazógépekké\" degradálnák...","id":"20191121_Szetbeszeli_az_ellenzek_a_parlamenti_vitat_mielott_szajkosarat_tesz_rajuk_a_Fidesz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=45d7496c-b658-42ff-969f-677b2a820137&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ec982ba-e45e-40fb-bdaf-42d04becf0f9","keywords":null,"link":"/itthon/20191121_Szetbeszeli_az_ellenzek_a_parlamenti_vitat_mielott_szajkosarat_tesz_rajuk_a_Fidesz","timestamp":"2019. november. 21. 11:16","title":"Szétbeszéli az ellenzék a parlamenti vitát, mielőtt szájkosarat tesz rájuk a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a201b8f0-5278-4a02-a0ff-eff95e6476d3","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy nemzetközi kutatócsoport megtalálhatta a harminc éve vizsgált, 1987A jelű szupernóva, egy felrobbant csillag maradványait.","shortLead":"Egy nemzetközi kutatócsoport megtalálhatta a harminc éve vizsgált, 1987A jelű szupernóva, egy felrobbant csillag...","id":"20191122_harminc_eve_vizsgalt_1987a_szupernova_maradvanyai","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a201b8f0-5278-4a02-a0ff-eff95e6476d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"079830e6-6039-466c-9c2f-bc4ce6696304","keywords":null,"link":"/tudomany/20191122_harminc_eve_vizsgalt_1987a_szupernova_maradvanyai","timestamp":"2019. november. 22. 09:03","title":"Van az űrben egy folt, és most nagyon felkeltette a csillagászok figyelmét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd82349a-8f7b-43dd-bd90-8f90582372a7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tagadja az ellene felhozott vádakat Póczik József, aki az ATV kamerái előtt is elmondta, szerinte mi történt. \r

\r

","shortLead":"Tagadja az ellene felhozott vádakat Póczik József, aki az ATV kamerái előtt is elmondta, szerinte mi történt. \r

\r

","id":"20191120_borkai_zsolt_szexbotrany_poczik_jozsef_vallomas_zsarolas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cd82349a-8f7b-43dd-bd90-8f90582372a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16e36117-8340-4965-86ea-f9378513975e","keywords":null,"link":"/itthon/20191120_borkai_zsolt_szexbotrany_poczik_jozsef_vallomas_zsarolas","timestamp":"2019. november. 20. 16:05","title":"\"66 évesen nem fogok nekiállni zsarolni\" – kamerák előtt is megszólalt a Borkai-zsarolás gyanúsítottja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68b48dce-bf74-44a0-a807-2bd10f8ab1a5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Különös fordulatot vett a Lovas István-sajtódíj átadója: a díjazott, Szakács Árpád beszédében a saját körét kritizálta.","shortLead":"Különös fordulatot vett a Lovas István-sajtódíj átadója: a díjazott, Szakács Árpád beszédében a saját körét kritizálta.","id":"20191122_szakacs_arpad_sajtodij_lovas_istvan_tarsasag_fideszes_muveszek_kritika","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=68b48dce-bf74-44a0-a807-2bd10f8ab1a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55162467-29ab-4c4f-a060-0b340f3ea456","keywords":null,"link":"/itthon/20191122_szakacs_arpad_sajtodij_lovas_istvan_tarsasag_fideszes_muveszek_kritika","timestamp":"2019. november. 22. 11:12","title":"Szakács Árpád nekiment a „tízmilliárdokkal megtámogatott, kínosan amatőr” fideszes művészeknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb6cc419-60e7-42d1-ac14-7b127637cf45","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Hiába költöttek el legalább 150 milliárd forint közpénzt a budapesti Eb-rendezésre, ha a válogatott nem jut ki a Nemzetek Ligájából, akkor a magyar foci igazi alternatív himnusza nem a Nélküled lesz, hanem a Money for Nothing. De vajon egyedül vagyunk ezzel? Körbenéztünk, mennyi pénzt költött a 12 rendező, és hogy állnak most az előkészületekkel.","shortLead":"Hiába költöttek el legalább 150 milliárd forint közpénzt a budapesti Eb-rendezésre, ha a válogatott nem jut ki...","id":"20191122_eb_foci_stadionok_sport_stadionepites","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fb6cc419-60e7-42d1-ac14-7b127637cf45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bf6c4f1-e3ea-4466-9212-52494dbd2293","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191122_eb_foci_stadionok_sport_stadionepites","timestamp":"2019. november. 22. 06:30","title":"Tényleg mi vagyunk a legnagyobb lúzerek az Eb-meccset rendezők között?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]