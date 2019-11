Az alapvető jogok biztosához fordult Szél Bernadett független képviselő, aki írásban feltett kérdésében arról érdeklődik: tervezi-e az ombudsman, hogy átfogó vizsgálatot indít a visontai erőműben történt baleset miatt.

Ahogy arról beszámoltunk, kén- és foszfortartalmú gáz terjengett Mészáros Lőrinc erőművének telephelyéről Visontán, emiatt pedig a tűzoltók is kivonultak a helyszínre.

A katasztrófavédelem akkor azt közölte, hogy bár a felszabaduló gáz erőteljes szagú, a lakosságot nem veszélyezteti. Pár nap múlva tovább eszkalálódott a helyzet, többen rosszul lettek, az Átlátszó pedig arról írt, hogy információik szerint kénhidrogén és nitrogén-monoxid egészségügyi határértéket meghaladó koncentrációját, és foszfor-hidrogént (foszfint) mutattak ki a Mátrai Erőműben az elmúlt napokban történt gázszivárgásokban.

Szél írásbeli kérdésében ezeket is megemlíti, illetve arról is ír, hogy a katasztrófavédelem november 20-án újabb közleményt adott ki, amelyben gyakorlatilag megismételte a korábbiakat: „A mérések után a katasztrófavédelem, mint a lakosság védelméért felelős szerv késedelem nélkül megtette a hatáskörébe tartozó intézkedéseket: méréseket végzett a veszélyes anyagok jelenlétének kontrollálása érdekében. A környező településeken élők egészségére veszélyes határértéket a mérések nem mutattak ki, erről a megyei katasztrófavédelem tájékoztatta az önkormányzat képviselőit és a közvéleményt.” „Mérések az erőmű területén is történtek, az eredmények alapján szükséges intézkedéseket a cég megtette. A probléma kezelése érdekében az erőmű még november 12-én megkezdte a technológiaivíz-tározó leeresztését. Emiatt azonban pénteken ismét felerősödtek a bomlási folyamatok, így a leeresztést szüneteltették. A katasztrófavédelem aznap már két, később több mobil laborral mérte a veszélyes anyagok koncentrációját. A méréseket Detk és másnap Visonta önkormányzati képviselői és érdeklődő települési lakosai a helyszínen figyelemmel kísérhették, annak eredményeit megismerhették, vagyis minden olyan állítás valótlan, amely szerint nem kapták meg a szükséges tájékoztatást.”

Szél megjegyezte, szerinte a katasztrófavédelem közleményei nem nyújtanak korrekt és alapos tájékoztatást azzal kapcsolatban, hogy az erőmű területén tartózkodó személyek esetében mértek-e az egészségre veszélyes határértéket a katasztrófavédelem szakemberei, és ha igen, milyen intézkedések történtek.

A képviselő beadványában az Index november 21-i cikkét is idézi. A riport szerint „a szennyezés hatását a pár kilométerre fekvő Detken is lehetett érezni”, illetve, “többen is szédülésre, fejfájásra, torokkaparásra panaszkodtak, egy helybéli nő pedig azt mesélte, még az orvoshoz is elvitte a gyermekét, amikor elkezdett múlt héten hányni.”

Szél emlékeztetett Gulyás Gergely szavaira is. A Miniszterelnökséget vezető miniszter a november 21-i Kormányinfón az üggyel kapcsolatban azt állította, hogy rémhírterjesztés zajlik, ugyanis „a vízmintavételi eredmények a vízügyi hatóságnál rendelkezésre állnak, ezeket folyamatosan, napi rendszerességgel mérik, a környezetvédelmi hatóság rendelkezésére álló adatok alapján a vízfolyáson habzás, halpusztulás sehol nem tapasztalható.”

Álláspontom szerint a nyilvánosságra került információk ellentmondásossága arra utal, hogy a katasztrófavédelem nem adott teljeskörű tájékoztatást sem a dolgozóknak, sem a környék lakosainak, az intézkedések lassúsága és késlekedése miatt pedig az érintettek komoly egészségi és környezeti kockázatnak lehettek kitéve

– írta beadványában Szél.

A képviselő azt is írta, hogy “a vízügyi és környezetvédelmi hatóságok részéről semmilyen kommunikáció nem történt az ügyben, a november 22-én tartott közös sajtótájékoztatón pedig még azt sem tudták megmondani a vízügy munkatársai, hogy várhatóan mikor lesz eredménye a vízminőség-méréseknek. A tájékoztatásból az sem derült ki, hogy a korábban a környék patakjaiban tömeges halpusztulást okozó, a Viresol Kft.-ből érkező tisztított szennyvíz tehető-e felelőssé a mérgező gázokért, és milyen intézkedések lesznek a további hasonló esetek megelőzése érdekében”.

Szél úgy zárja, a Mátrai Erőmű is súlyos mulasztásokat követett el, ugyanis az erőműben dolgozók beszámolói szerint “az Erőmű vezetői tisztában voltak a hónapok óta tartó szennyezéssel, sőt a helyzet súlyosbodását is észlelték napokkal, sőt hetekkel a lakossági bejelentést megelőzően, ennek ellenére nem értesítették az illetékes szerveket, nem vizsgálták meg a szennyezés okait, későn tájékoztatták a dolgozókat és nem tették meg a szükséges védőintézkedéseket a dolgozók biztonsága érdekében”.

Álláspontom szerint a fenti mulasztások az Alaptörvény XX. cikkében foglalt testi és lelki egészséghez való joggal és az Alaptörvény XXI. cikkében foglalt egészséges környezethez való joggal kapcsolatos visszásságot okoztak. Mindezek miatt a kérdésem az, hogy tervezi-e, hogy hivatalból átfogó vizsgálatot indít természetes személyek nagyobb csoportját érintő, alapvető jogokkal kapcsolatos visszásság miatt

– írta Szél.