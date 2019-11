Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"15c6cb61-25be-4a09-821c-469142e6c6b7","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A használatával világszerte hatalmas mennyiségű vizet lehet megtakarítani az öblítésnél.","shortLead":"A használatával világszerte hatalmas mennyiségű vizet lehet megtakarítani az öblítésnél.","id":"20191119_vece_oblites_bevonat_kutatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=15c6cb61-25be-4a09-821c-469142e6c6b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e80f568c-030e-4862-a49a-778438142f25","keywords":null,"link":"/tudomany/20191119_vece_oblites_bevonat_kutatas","timestamp":"2019. november. 19. 13:32","title":"Forradalmasíthatja a vécézést egy frissen kifejlesztett bevonat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"810aebba-4551-44bd-b605-fb356d4e3188","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Öt év után visszakapta az engedélyét.","shortLead":"Öt év után visszakapta az engedélyét.","id":"20191117_Ujra_uzemel_a_harmashatarhegyi_repter","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=810aebba-4551-44bd-b605-fb356d4e3188&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"570b04f7-dd0f-43f8-8597-cd144ee49898","keywords":null,"link":"/itthon/20191117_Ujra_uzemel_a_harmashatarhegyi_repter","timestamp":"2019. november. 17. 21:55","title":"Újra üzemel a hármashatárhegyi reptér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ilyen még nem volt.","shortLead":"Ilyen még nem volt.","id":"20191118_bankhitel_lakossag_keszpenzallomany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f0cddf5-943c-48ec-a544-798c91b9985d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191118_bankhitel_lakossag_keszpenzallomany","timestamp":"2019. november. 18. 18:21","title":"Átlépte a lakosság készpénzállománya az 5000 milliárd forintot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"584a936f-37f5-4c28-b8a6-c445da6a5007","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rabtársainak máris hiányzik.","shortLead":"A rabtársainak máris hiányzik.","id":"20191118_15_ev_utan_szabadult_egy_bortonben_fogva_tartott_medve","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=584a936f-37f5-4c28-b8a6-c445da6a5007&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d612d96d-ba29-4108-8c8d-4e06e51fe372","keywords":null,"link":"/elet/20191118_15_ev_utan_szabadult_egy_bortonben_fogva_tartott_medve","timestamp":"2019. november. 18. 11:57","title":"15 év után szabadult egy börtönben raboskodó medve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71a7d480-82e5-4e02-a632-28dab46297de","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az 1974-ben lemondott Richard Nixon amerikai elnök ellen folytatott alkotmányos felmentési eljáráshoz hasonlította Nancy Pelosi házelnök az amerikai képviselőház három bizottságában most folytatott meghallgatás-sorozatot.","shortLead":"Az 1974-ben lemondott Richard Nixon amerikai elnök ellen folytatott alkotmányos felmentési eljáráshoz hasonlította...","id":"20191118_A_Nixon_elleni_eljarashoz_hasonlitotta_Nancy_Pelosi_a_most_zajlo_meghallgatassorozatot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=71a7d480-82e5-4e02-a632-28dab46297de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28ab908d-43db-441e-8ebb-db03e005ed11","keywords":null,"link":"/vilag/20191118_A_Nixon_elleni_eljarashoz_hasonlitotta_Nancy_Pelosi_a_most_zajlo_meghallgatassorozatot","timestamp":"2019. november. 18. 06:16","title":"A Nixon elleni eljáráshoz hasonlította Nancy Pelosi a most zajló meghallgatás-sorozatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29047219-598a-4758-8421-8edd3675dca1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az 56-os és a 17-es villamos nem jár a Rudas Gyógyfürdő és a Dózsa György tér között.","shortLead":"Az 56-os és a 17-es villamos nem jár a Rudas Gyógyfürdő és a Dózsa György tér között.","id":"20191118_Villamos_utkozott_egy_autoval_a_Dobrentei_teren","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=29047219-598a-4758-8421-8edd3675dca1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83879e78-14c4-4fa9-9e51-5a924733ff48","keywords":null,"link":"/cegauto/20191118_Villamos_utkozott_egy_autoval_a_Dobrentei_teren","timestamp":"2019. november. 18. 08:39","title":"Villamos ütközött egy autóval a Döbrentei téren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d23ac4c-b0a5-48d4-9741-d0eb3bd4a109","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"A civil részvételt és olykor a szakmaiságot is száműző centralizálásnak érzik a fogyasztóvédők a békéltetőtestületek átalakítását, ami az ügyfelek bőrére megy.","shortLead":"A civil részvételt és olykor a szakmaiságot is száműző centralizálásnak érzik a fogyasztóvédők a békéltetőtestületek...","id":"201946__bekeltetotestuletek__parragh_nyeregben__penzhiany__ejtoernyos_fogyasztovedok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4d23ac4c-b0a5-48d4-9741-d0eb3bd4a109&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c99fd733-e854-40cf-9a8b-a6f3e49cb368","keywords":null,"link":"/360/201946__bekeltetotestuletek__parragh_nyeregben__penzhiany__ejtoernyos_fogyasztovedok","timestamp":"2019. november. 19. 07:00","title":"Vészjelzés a fogyasztóvédőktől: ejtőernyősök jönnek a szakemberek helyére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20a30874-a545-4524-9f85-c817a7d9e8bf","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A tűzoltók is kiérkeztek a budapesti balesethez.","shortLead":"A tűzoltók is kiérkeztek a budapesti balesethez.","id":"20191117_Harmas_karambol_tortent_a_Thokoly_uton","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=20a30874-a545-4524-9f85-c817a7d9e8bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a639a79f-4b42-4552-ad35-a5160c61cd4a","keywords":null,"link":"/cegauto/20191117_Harmas_karambol_tortent_a_Thokoly_uton","timestamp":"2019. november. 17. 19:38","title":"Hármas karambol történt a Thököly úton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]