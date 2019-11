Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1939b66c-20da-473f-a77c-74fe484af683","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Abu Bakr al-Bagdadi ellen indított amerikai hadműveletben egy jól kiképzett kutya is részt vett. Az eb nevét először biztonsági okokra hivatkozva nem árulták el, de ez azóta megváltozott.","shortLead":"Az Abu Bakr al-Bagdadi ellen indított amerikai hadműveletben egy jól kiképzett kutya is részt vett. Az eb nevét először...","id":"20191126_donald_trump_isis_vezer_kutya","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1939b66c-20da-473f-a77c-74fe484af683&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b9f8182-ba94-45b5-ad58-ccc5f5ae8d53","keywords":null,"link":"/tudomany/20191126_donald_trump_isis_vezer_kutya","timestamp":"2019. november. 26. 11:33","title":"Nem volt jó ötlet Trumptól, hogy elmondta az ISIS-vezért likvidáló kutya nevét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3736b6c2-5342-448d-9ffa-26d1863ad942","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Négy év munkájával sem tudta a rendőrség megállapítani, túlárazásnak számít-e, ha három telephely hómentesítéséért annyi pénzt kérnek, mint aminek a duplájából kijön egész Békéscsaba egy évi hóeltakarítása.","shortLead":"Négy év munkájával sem tudta a rendőrség megállapítani, túlárazásnak számít-e, ha három telephely hómentesítéséért...","id":"20191127_hotakaritas_rendorseg_nyomozas_tularazas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3736b6c2-5342-448d-9ffa-26d1863ad942&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75aa0576-8d18-495f-8ead-17c775d292a3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191127_hotakaritas_rendorseg_nyomozas_tularazas","timestamp":"2019. november. 27. 06:28","title":"25 millióért takarították a havat három telephelyről, a rendőrség nem tudja, ez túlárazás-e","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98ee78dd-4cd8-4cc7-a719-00b0d6543925","c_author":"Stark Tamás","category":"itthon","description":"Történelemhamisítás, elhallgatás, hazugságok: így emlékezünk mi.","shortLead":"Történelemhamisítás, elhallgatás, hazugságok: így emlékezünk mi.","id":"20191125_Gulagemleknap_mindenki_felelos_csak_az_oroszok_nem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=98ee78dd-4cd8-4cc7-a719-00b0d6543925&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebc736b9-2a3f-434d-a0d3-36c74cf96595","keywords":null,"link":"/itthon/20191125_Gulagemleknap_mindenki_felelos_csak_az_oroszok_nem","timestamp":"2019. november. 25. 14:20","title":"Gulág-emléknap: mindenki felelős, csak az oroszok nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db088ae3-1a18-4335-aa96-c6c980f27495","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Két feldolgozás is készül: egy a moziba, egy pedig sorozatként.","shortLead":"Két feldolgozás is készül: egy a moziba, egy pedig sorozatként.","id":"20191127_Harrison_Ford_nelkul_forgatjak_ujra_A_szokevenyt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=db088ae3-1a18-4335-aa96-c6c980f27495&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d58a7cd7-83ca-4c7a-8ebf-21b9359a1d5b","keywords":null,"link":"/kultura/20191127_Harrison_Ford_nelkul_forgatjak_ujra_A_szokevenyt","timestamp":"2019. november. 27. 11:09","title":"Harrison Ford nélkül forgatják újra A szökevényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3a6bd89-1fef-412c-979f-c071c2bc9e73","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"2019 első három negyedévében a születések száma 1,6 százalékkal kevesebb, a halálozásoké közel azonos számú volt, mint 2018 azonos időszakában.","shortLead":"2019 első három negyedévében a születések száma 1,6 százalékkal kevesebb, a halálozásoké közel azonos számú volt, mint...","id":"20191126_Sokkal_tobben_hazasodnak_mint_eddig_de_a_szuletesszam_igy_is_csokken","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f3a6bd89-1fef-412c-979f-c071c2bc9e73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3943e506-8847-4641-9003-ab440e03c7cb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191126_Sokkal_tobben_hazasodnak_mint_eddig_de_a_szuletesszam_igy_is_csokken","timestamp":"2019. november. 26. 09:45","title":"Sokkal többen házasodnak, mint eddig, de a születésszám így is csökken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1438863d-7a2b-4e82-912c-44e098e84146","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Rekordszintűre emelkedett a légköri szén-dioxid-koncentráció 2018-ban az ENSZ új jelentése szerint. Utoljára hasonló szén-dioxid-érték több millió éve lehetett.","shortLead":"Rekordszintűre emelkedett a légköri szén-dioxid-koncentráció 2018-ban az ENSZ új jelentése szerint. Utoljára hasonló...","id":"20191125_szen_dioxid_kibocsatas_ensz_meteorologiai_vilagszervezet_uveghazhatasu_gaz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1438863d-7a2b-4e82-912c-44e098e84146&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01121ba6-6086-4e56-9824-a9ec2d7800a7","keywords":null,"link":"/tudomany/20191125_szen_dioxid_kibocsatas_ensz_meteorologiai_vilagszervezet_uveghazhatasu_gaz","timestamp":"2019. november. 25. 17:03","title":"Elkeserítő a helyzet, sosem volt még ennyi szén-dioxid a levegőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"275117b7-16af-4f54-8a52-6ce5996160e9","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"tudomany","description":"Évente 7,6 százalékkal kellene csökkenteni világszerte az üvegházhatású gázok kibocsátását, amire gyakorlatilag esély sincs.","shortLead":"Évente 7,6 százalékkal kellene csökkenteni világszerte az üvegházhatású gázok kibocsátását, amire gyakorlatilag esély...","id":"20191126_klimavaltozas_globalis_felmelegedes_ensz_jelentes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=275117b7-16af-4f54-8a52-6ce5996160e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"140e4c26-b611-434e-a212-a8ff08c8a3bd","keywords":null,"link":"/tudomany/20191126_klimavaltozas_globalis_felmelegedes_ensz_jelentes","timestamp":"2019. november. 26. 20:03","title":"Kimondta az ENSZ: lényegében elvesztettük a klímaváltozás elleni harcot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28d523f3-5207-4e88-bd0e-06f25d459d89","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"A Center for Countering Digital Hate (CCDH) közéleti szereplőknek és a médiának készített útmutatót a trolltámadások kezeléséhez.","shortLead":"A Center for Countering Digital Hate (CCDH) közéleti szereplőknek és a médiának készített útmutatót a trolltámadások...","id":"20191125_Mit_lehet_csinalni_a_trollokkal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=28d523f3-5207-4e88-bd0e-06f25d459d89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dec29641-d166-46b9-8c74-e16b49cd25e8","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20191125_Mit_lehet_csinalni_a_trollokkal","timestamp":"2019. november. 25. 19:15","title":"Mit lehet csinálni a trollokkal? És mit ne tegyünk semmiképp?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]