[{"available":true,"c_guid":"7fed0258-2a96-410f-8487-165baa316eae","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A yorki herceg sokat vitatott BBC-interjúja után megszólalt a nő, aki azt állítja, hogy szexre kényszerítették vele.","shortLead":"A yorki herceg sokat vitatott BBC-interjúja után megszólalt a nő, aki azt állítja, hogy szexre kényszerítették vele.","id":"20191203_Andras_herceg_egyre_nagyobb_bajban_van","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7fed0258-2a96-410f-8487-165baa316eae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6708e730-162f-448b-a628-71b7d4658ddb","keywords":null,"link":"/elet/20191203_Andras_herceg_egyre_nagyobb_bajban_van","timestamp":"2019. december. 03. 10:28","title":"András herceg egyre nagyobb bajban van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ee05d5e-9f32-41ea-998c-8bfd57ae48a2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Furcsa baleset történt vasárnap délután az amerikai Delta Air Lines légitársaság 405-ös járatával.","shortLead":"Furcsa baleset történt vasárnap délután az amerikai Delta Air Lines légitársaság 405-ös járatával.","id":"20191203_boeing_767_repulogep_veszcsuszda_baleset","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6ee05d5e-9f32-41ea-998c-8bfd57ae48a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7e0851c-379f-4811-beab-0b60c2c7f2ee","keywords":null,"link":"/tudomany/20191203_boeing_767_repulogep_veszcsuszda_baleset","timestamp":"2019. december. 03. 08:54","title":"Leszakadt a repülőgép vészcsúszdája, egy ház udvarán találták meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ec70de9-dd94-40f1-8b17-e8d0a0b69136","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A repülőtérre közvetlenül beérkező utaknál épül egy új csomópont, ahol úgy tűnik, el lehet tévedni.","shortLead":"A repülőtérre közvetlenül beérkező utaknál épül egy új csomópont, ahol úgy tűnik, el lehet tévedni.","id":"20191202_Epul_a_ferhihegyi_korforgalom_meg_is_van_az_elo_video_hogy_szembol_jon_egy_autos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6ec70de9-dd94-40f1-8b17-e8d0a0b69136&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bea86d3f-a776-43f9-a526-ccc0a2eaa6cd","keywords":null,"link":"/cegauto/20191202_Epul_a_ferhihegyi_korforgalom_meg_is_van_az_elo_video_hogy_szembol_jon_egy_autos","timestamp":"2019. december. 02. 09:02","title":"Épül a ferihegyi turbókörforgalom, itt is van az első videó, hogy szemből jön egy autós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdbc6bce-d3a3-42ce-8fa6-2a1ab3ef8121","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elmúlt egy hétben lett több mint száz előfizetőjük, és 1,7 millió forint adományt is gyűjtöttek.","shortLead":"Az elmúlt egy hétben lett több mint száz előfizetőjük, és 1,7 millió forint adományt is gyűjtöttek.","id":"20191202_Ujra_mukodik_a_Szabad_Pecs","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cdbc6bce-d3a3-42ce-8fa6-2a1ab3ef8121&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0af301ff-afc3-498d-b758-4db0e8009138","keywords":null,"link":"/itthon/20191202_Ujra_mukodik_a_Szabad_Pecs","timestamp":"2019. december. 02. 13:19","title":"Újra működik a Szabad Pécs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55f661bf-93c9-4023-a448-f458307e0b28","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Dohányoznak, isznak és nem mozognak a magyarok, nem véletlen, hogy a halálozások fele az egészségtelen életmódra vezethető vissza – állapította meg az Európai Bizottság jelentése az ország egészségügyi helyzetéről. Hatalmas eltérések vannak a különböző társadalmi csoportok között is: az egyetemet végzett férfiak 12 évvel tovább élnek, mint alacsonyabb képzettségű társaik. A kormány eközben lényegében központosította az ágazatot, miközben az egy főre jutó, egészségügyi ellátásra fordított kiadás a legalacsonyabbak között van az Európai Unióban. ","shortLead":"Dohányoznak, isznak és nem mozognak a magyarok, nem véletlen, hogy a halálozások fele az egészségtelen életmódra...","id":"20191202_Az_egeszsegugy_es_a_magyarok_is_mindent_megtesznek_hogy_elobb_haljunk_mint_a_tobbi_europai","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=55f661bf-93c9-4023-a448-f458307e0b28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b07a9f66-dc77-4a72-a5e1-d4db91454a61","keywords":null,"link":"/itthon/20191202_Az_egeszsegugy_es_a_magyarok_is_mindent_megtesznek_hogy_elobb_haljunk_mint_a_tobbi_europai","timestamp":"2019. december. 02. 06:30","title":"Mintha a magyarok direkt arra hajtanának, hogy mielőbb meghaljanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b675d8a-5be1-45eb-b64b-8e2a4c2c23d1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Sokkoló fotó. ","shortLead":"Sokkoló fotó. ","id":"20191202_100_kilo_szemetet_talaltak_egy_partra_vetett_balna_gyomraban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2b675d8a-5be1-45eb-b64b-8e2a4c2c23d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23baf285-1735-4bc3-8ad1-16cd8e227e27","keywords":null,"link":"/elet/20191202_100_kilo_szemetet_talaltak_egy_partra_vetett_balna_gyomraban","timestamp":"2019. december. 02. 10:10","title":"100 kiló szemetet találtak egy partra vetett bálna gyomrában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffcc4db0-ccd2-4199-be71-6d9ea77b4d50","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nemzetközi médiaszervezetek vizsgálták a magyar sajtószabadságot és a média helyzetét. Arra jutottak: fizikai erőszaktól nem kell tartaniuk az újságíróknak, de így is világos a kormány célja, el kell némítani a kritikus sajtót.","shortLead":"Nemzetközi médiaszervezetek vizsgálták a magyar sajtószabadságot és a média helyzetét. Arra jutottak: fizikai...","id":"20191203_Igy_vereztetnek_ki_a_szabad_magyar_sajtot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ffcc4db0-ccd2-4199-be71-6d9ea77b4d50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64261133-1a8b-40ce-b8bb-da88904cbc3f","keywords":null,"link":"/itthon/20191203_Igy_vereztetnek_ki_a_szabad_magyar_sajtot","timestamp":"2019. december. 03. 07:17","title":"Így véreztetnék ki a szabad magyar sajtót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae1fcb33-9e7d-4e38-89cc-154c064b675f","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Hivatalos bejelentés szerdán lesz, de több forrásunk szerint Pollreisz Balázs lesz a fideszes jelölt kihívója. Borkai Zsolt utódját keresik.","shortLead":"Hivatalos bejelentés szerdán lesz, de több forrásunk szerint Pollreisz Balázs lesz a fideszes jelölt kihívója. Borkai...","id":"20191203_A_gyori_MSZP_elnoke_lehet_a_kozos_ellenzeki_jelolt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ae1fcb33-9e7d-4e38-89cc-154c064b675f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ff1f3e8-5433-4bbd-bee9-c69d590ec25b","keywords":null,"link":"/itthon/20191203_A_gyori_MSZP_elnoke_lehet_a_kozos_ellenzeki_jelolt","timestamp":"2019. december. 03. 11:57","title":"A győri MSZP elnöke lehet a közös ellenzéki jelölt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]