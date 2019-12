Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8ab79362-073a-44ad-865e-f87ad38d7bb6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A jogvédő szervezet szerint érdemi párbeszédekkel és helyes döntésekkel is megoldhatók a problémák.","shortLead":"A jogvédő szervezet szerint érdemi párbeszédekkel és helyes döntésekkel is megoldhatók a problémák.","id":"20191206_tasz_allami_gondozas_gyerekek_gyermekotthon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8ab79362-073a-44ad-865e-f87ad38d7bb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a99e28c-e802-437c-88c5-bd83e24f96ad","keywords":null,"link":"/itthon/20191206_tasz_allami_gondozas_gyerekek_gyermekotthon","timestamp":"2019. december. 06. 12:25","title":"Öt gyermeket mentett ki az állami gondozásból a TASZ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecf8971f-c2cf-4ac5-85ed-0590b903f01a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A magyar vállalkozások eddig jóval több tao-támogatást fizettek ki sportszervezeteknek, mint amennyi adókedvezményt ennek fejében igénybe vettek. A kedvezményeket a következő években is igénybe vehetik, így ez a pénz a következő évek költségvetéseiből fog hiányozni.","shortLead":"A magyar vállalkozások eddig jóval több tao-támogatást fizettek ki sportszervezeteknek, mint amennyi adókedvezményt...","id":"20191205_Az_orbani_tamogatasi_rendszer_tizmilliardokat_szipkaz_el_a_jovobol_sportra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ecf8971f-c2cf-4ac5-85ed-0590b903f01a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4dcbd92-071d-4c68-a120-5603dc05bef2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191205_Az_orbani_tamogatasi_rendszer_tizmilliardokat_szipkaz_el_a_jovobol_sportra","timestamp":"2019. december. 05. 11:01","title":"Százmilliárdos aknán ül az Orbán-kormány a sporttámogatások miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46a1ba55-a229-4ff3-865e-076d50b77197","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Magyarországon átlagos volt az ipari termelés alakulása októberben, de a németeknél meglepte az elemzőket az adat.","shortLead":"Magyarországon átlagos volt az ipari termelés alakulása októberben, de a németeknél meglepte az elemzőket az adat.","id":"20191206_Nagyon_rossz_adat_erkezett_a_nemet_gazdasagbol_kezdhetunk_aggodni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=46a1ba55-a229-4ff3-865e-076d50b77197&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33ecbe6a-346c-45a0-bf0d-e42a122cd5ca","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191206_Nagyon_rossz_adat_erkezett_a_nemet_gazdasagbol_kezdhetunk_aggodni","timestamp":"2019. december. 06. 09:45","title":"Nagyon rossz adat érkezett a német gazdaságból, kezdhetünk aggódni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"577de642-402b-4104-b0f1-c05364a29d4e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Tudta, miért nem nevezi már magát ingyenesnek a közösségi oldal?","shortLead":"Tudta, miért nem nevezi már magát ingyenesnek a közösségi oldal?","id":"20191206_facebook_birsag_gvh_versenyhatosag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=577de642-402b-4104-b0f1-c05364a29d4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f24712cb-7f9b-4717-a6b0-72518fd77168","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191206_facebook_birsag_gvh_versenyhatosag","timestamp":"2019. december. 06. 16:53","title":"Milliárdos bírságot szabott ki a Facebookra a GVH","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd6f0d7a-5a81-4d5c-8623-b5893981f528","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem ilyen példát akarok mutatni a fiamnak – írta a zenész.","shortLead":"Nem ilyen példát akarok mutatni a fiamnak – írta a zenész.","id":"20191205_Justin_Timberlake_bocsanatot_kert_a_felesegetol_a_rola_keszult_fotok_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dd6f0d7a-5a81-4d5c-8623-b5893981f528&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a5a106a-2b98-43b0-bd61-3a09941d0374","keywords":null,"link":"/elet/20191205_Justin_Timberlake_bocsanatot_kert_a_felesegetol_a_rola_keszult_fotok_miatt","timestamp":"2019. december. 05. 11:46","title":"Justin Timberlake néhány fotó miatt bocsánatot kért a feleségétől ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9b864b3-6539-4336-a450-7ff299d385d4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"\"Ne ítélkezzenek a nevünkben a megkérdezésünk nélkül, a fejünk fölött, se az egyetem hallgatóiról, se az oktatóiról, se a képzéseinkről\" - áll a Színház- és Filmművészeti Egyetem Hallgatói Önkormányzatának közleményében.



","shortLead":"\"Ne ítélkezzenek a nevünkben a megkérdezésünk nélkül, a fejünk fölött, se az egyetem hallgatóiról, se az oktatóiról, se...","id":"20191205_Az_egyetemi_oktatas_ideologiatol_mentes__megszolalt_a_Szinmuveszei_Egyetem_Hallhatoi_Onkormanyzata","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d9b864b3-6539-4336-a450-7ff299d385d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d3ee2c9-ee25-4a98-b1ac-f9772358578a","keywords":null,"link":"/itthon/20191205_Az_egyetemi_oktatas_ideologiatol_mentes__megszolalt_a_Szinmuveszei_Egyetem_Hallhatoi_Onkormanyzata","timestamp":"2019. december. 05. 22:46","title":"\"Az egyetemi oktatás ideológiától mentes\" - megszólalt a Színművészei Egyetem Hallgatói Önkormányzata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2bcae15-4db9-4b79-890f-ccc59c6755f2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A GT-R ötvenedik születésnapjára készített koncepcióautó végleges változata hamarosan gyártásba kerül, de nem túl gyakran jön majd szembe a forgalomban.","shortLead":"A GT-R ötvenedik születésnapjára készített koncepcióautó végleges változata hamarosan gyártásba kerül, de nem túl...","id":"20191206_raszabaditjak_a_kozutakra_a_nissan_330_millio_forintos_hiperautojat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b2bcae15-4db9-4b79-890f-ccc59c6755f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e140daf5-3e62-41b7-b2c4-f14caf155e31","keywords":null,"link":"/cegauto/20191206_raszabaditjak_a_kozutakra_a_nissan_330_millio_forintos_hiperautojat","timestamp":"2019. december. 06. 11:21","title":"Rászabadítják a közutakra a Nissan 330 millió forintos hiperautóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff9f5a05-27a9-4dbc-b7e6-565adcd3f3b7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Közel 15 millió forintot adtak rá. Az átadón elhangzott: Magyarország megbízható, jó partnere Ukrajnának.","shortLead":"Közel 15 millió forintot adtak rá. Az átadón elhangzott: Magyarország megbízható, jó partnere Ukrajnának.","id":"20191206_orvosi_rendelo_kormanytamogatas_ukrajna_zapszony","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ff9f5a05-27a9-4dbc-b7e6-565adcd3f3b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a33274f5-c839-4129-9de5-a7a2e843258b","keywords":null,"link":"/vilag/20191206_orvosi_rendelo_kormanytamogatas_ukrajna_zapszony","timestamp":"2019. december. 06. 05:57","title":"A magyar kormány támogatásával felújított orvosi rendelőt adtak át Kárpátalján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]