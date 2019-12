Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"61f2bf38-059a-4ac2-a23a-d29c5f84a1de","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Az egészségügybe nemcsak az eszközök, hanem az általuk gerjesztett szemléletváltás hoz majd igazi változásokat az előttünk álló időszakban – jósolja Meskó Bertalan orvosi jövőkutató.","shortLead":"Az egészségügybe nemcsak az eszközök, hanem az általuk gerjesztett szemléletváltás hoz majd igazi változásokat...","id":"20191209_mesko_bertalan_egeszsegugy_technologia_telekom_most_forum_homo_digitalis","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=61f2bf38-059a-4ac2-a23a-d29c5f84a1de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a8e2bae-4ca1-4817-b599-6241149339dc","keywords":null,"link":"/tudomany/20191209_mesko_bertalan_egeszsegugy_technologia_telekom_most_forum_homo_digitalis","timestamp":"2019. december. 09. 11:03","title":"Feje tetejére áll az egészségügy a következő években, ha végre kezünkbe vesszük az irányítást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d382a04b-127b-48f3-81cb-3ff81b0bfe42","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nem tudni, mi lehetett az indítéka, a cseh rendőrség nem terrortámadásként kezeli az esetet. ","shortLead":"Nem tudni, mi lehetett az indítéka, a cseh rendőrség nem terrortámadásként kezeli az esetet. ","id":"20191210_ongyilkos_ostrava_korhaz_amokfuto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d382a04b-127b-48f3-81cb-3ff81b0bfe42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e21c7636-d8a4-4e8f-8cac-9def5787842c","keywords":null,"link":"/vilag/20191210_ongyilkos_ostrava_korhaz_amokfuto","timestamp":"2019. december. 10. 11:53","title":"Öngyilkos lett az ostravai kórházi ámokfutó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e6c77d6-e21a-42d9-b52b-011659140d56","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Jahn Ferenc Kórház úgy reagált, most tudnak vizsgálatokat végezni, de csak pár hétre elég tesztcsíkot kaptak.","shortLead":"A Jahn Ferenc Kórház úgy reagált, most tudnak vizsgálatokat végezni, de csak pár hétre elég tesztcsíkot kaptak.","id":"20191209_vervizsgalat_jahn_ferenc_korhaz_tesztcsik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6e6c77d6-e21a-42d9-b52b-011659140d56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a84c892-0484-4f65-9071-fa24fa73b472","keywords":null,"link":"/itthon/20191209_vervizsgalat_jahn_ferenc_korhaz_tesztcsik","timestamp":"2019. december. 09. 19:36","title":"Alapvető vérvizsgálatokat se tudtak elvégezni tesztcsíkhiány miatt egy fővárosi kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be6af145-1e7f-446a-aeee-377a98c97d6f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Fagyási sérüléseket szenvedtek. ","shortLead":"Fagyási sérüléseket szenvedtek. ","id":"20191210_Egyedul_hagyott_gyerekek_Alaszka_fagyasi_serulesek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=be6af145-1e7f-446a-aeee-377a98c97d6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cbc40d7-a5b7-4eea-b049-936eba894bef","keywords":null,"link":"/elet/20191210_Egyedul_hagyott_gyerekek_Alaszka_fagyasi_serulesek","timestamp":"2019. december. 10. 10:26","title":"Egyedül hagyták őket, az ötéves gyerek majdnem egy kilométeren át cipelte testvérét a -35 fokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1574fa03-92b4-452e-bb63-249573910625","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sikerült a kormányzati kommunikációhoz igazítani a törvénytervezetet. ","shortLead":"Sikerült a kormányzati kommunikációhoz igazítani a törvénytervezetet. ","id":"20191209_Beleirtak_a_Gotharugyet_a_szinhazakrol_szolo_torvenyjavaslatba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1574fa03-92b4-452e-bb63-249573910625&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9197e2cc-1261-48fb-ba2c-92e442a56fdb","keywords":null,"link":"/itthon/20191209_Beleirtak_a_Gotharugyet_a_szinhazakrol_szolo_torvenyjavaslatba","timestamp":"2019. december. 09. 14:47","title":"Beleírták a Gothár-ügyet a színházakról szóló törvényjavaslatba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06fa1cc5-aa58-4acf-9103-2e4c6488aba5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Találgatta, a Fidesz miért kegyelmezett meg a független társulatoknak. Talán rájöttek, hogy ezért megbűnhődnének, például úgy, hogy Balázs Péter rendezéseit kellene nézniük kipeckelt szemmel a pokolban.","shortLead":"Találgatta, a Fidesz miért kegyelmezett meg a független társulatoknak. Talán rájöttek, hogy ezért megbűnhődnének...","id":"20191209_Pinter_Bela_Megijedtetek_hogy_kipeckelt_szemmel_nezitek_a_pokolban_Balazs_Peter_rendezeseit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=06fa1cc5-aa58-4acf-9103-2e4c6488aba5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58800dc6-8390-427a-9c24-97588b6129fc","keywords":null,"link":"/kultura/20191209_Pinter_Bela_Megijedtetek_hogy_kipeckelt_szemmel_nezitek_a_pokolban_Balazs_Peter_rendezeseit","timestamp":"2019. december. 09. 20:07","title":"A színházi tüntetés legjobb beszédét Pintér Béla mondta - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fddb740-25f2-4ab6-a696-f549dc8929d7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A rendező levelet írt azoknak a színházi embereknek, akik eddig hallgattak.","shortLead":"A rendező levelet írt azoknak a színházi embereknek, akik eddig hallgattak.","id":"20191209_Schilling_Arpad_Eddig_is_a_kultura_volt_veszelyben_csak_te_elfelejtetted_ezt_szova_tenni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2fddb740-25f2-4ab6-a696-f549dc8929d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfa2025f-2101-46e0-b65c-f1dc6e38d164","keywords":null,"link":"/kultura/20191209_Schilling_Arpad_Eddig_is_a_kultura_volt_veszelyben_csak_te_elfelejtetted_ezt_szova_tenni","timestamp":"2019. december. 09. 09:58","title":"Schilling Árpád: „Eddig is a kultúra volt veszélyben, csak te elfelejtetted ezt szóvá tenni”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccfe6fb9-79cc-44f6-a7e8-f92ca7d2710e","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"A klímaváltozás a világ legnagyobb piaci kudarca – állapította meg az MNB Növekedési jelentése. Olyan reformokra van szükség a környezetvédelemért, amelyek miatt rövid és középtávon alacsonyabb lenne a gazdasági növekedés.","shortLead":"A klímaváltozás a világ legnagyobb piaci kudarca – állapította meg az MNB Növekedési jelentése. Olyan reformokra van...","id":"20191210_MNB_novekedesi_jelentes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ccfe6fb9-79cc-44f6-a7e8-f92ca7d2710e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c56c03f-0135-45a3-abda-3867ff744a79","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191210_MNB_novekedesi_jelentes","timestamp":"2019. december. 10. 15:33","title":"A klímaváltozást semmibe vevő politikusokat kritizálja a Matolcsy vezette jegybank","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]