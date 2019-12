Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"93e45688-fb01-4f93-852e-0d9676424c2d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"2016 és 2020 között csaknem megfeleződött a közmunkaprogramra szánt összeg.","shortLead":"2016 és 2020 között csaknem megfeleződött a közmunkaprogramra szánt összeg.","id":"20191210_Nepszava_100_ezer_kozmunkas_munkaja_szunhet_meg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=93e45688-fb01-4f93-852e-0d9676424c2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"339c761a-fd49-4696-981e-1b3be3228ef5","keywords":null,"link":"/itthon/20191210_Nepszava_100_ezer_kozmunkas_munkaja_szunhet_meg","timestamp":"2019. december. 10. 07:08","title":"Népszava: 100 ezer közmunkás munkája szűnhet meg négy év alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf94cb09-9eb8-41ce-af6b-3da6331355dc","c_author":"Műértő","category":"hvgmuerto","description":"A 2010-es évek Kulturkampfjának idején bátor húzás a szocializmus évtizedeinek feldolgozásával foglalkozó, oral historyra támaszkodó kiállítások között A nagy könyvlopás című tárlat a Szentendrei Képtárban. A komoly pozitív sajtóvisszhang bizonyítja, hogy kezdünk hozzászokni az izgalmas kérdésfelvetésű bemutatókhoz, amelyek kreatív megoldásokkal tárják elénk a kritikai alapokon álló kutatómunka eredményeit.","shortLead":"A 2010-es évek Kulturkampfjának idején bátor húzás a szocializmus évtizedeinek feldolgozásával foglalkozó, oral...","id":"20191210_Konyvekkel_vivott_haboru","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cf94cb09-9eb8-41ce-af6b-3da6331355dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"130496e8-a0c3-4c8d-9798-45cf679e313c","keywords":null,"link":"/hvgmuerto/20191210_Konyvekkel_vivott_haboru","timestamp":"2019. december. 10. 10:52","title":"Könyvekkel vívott háború","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ee4aa3a-cfb8-43d4-b686-a492838a4a5b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Évente ezernél is több császármetszést végeznek Szegeden, most már bármelyiken bent lehet a férj is, ha a feleségével közösen úgy döntenek.\r

\r

","shortLead":"Évente ezernél is több császármetszést végeznek Szegeden, most már bármelyiken bent lehet a férj is, ha a feleségével...","id":"20191211_Szegeden_is_bemehetnek_az_edesapak_a_csaszaros_szulesre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2ee4aa3a-cfb8-43d4-b686-a492838a4a5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6590f3e6-260b-4c76-970e-a7209259885c","keywords":null,"link":"/elet/20191211_Szegeden_is_bemehetnek_az_edesapak_a_csaszaros_szulesre","timestamp":"2019. december. 11. 10:05","title":"Szegeden is bemehetnek az édesapák a császáros szülésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac08f13a-8371-4293-8713-929b9c862526","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az emberi jogi visszaélések elkövetőire az Európai Unió is szankciókat alkalmazhat a jövőben.","shortLead":"Az emberi jogi visszaélések elkövetőire az Európai Unió is szankciókat alkalmazhat a jövőben.","id":"20191209_Emberi_jogi_szankciorendszert_fogadtak_el_az_EU_kulugyminiszterei","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ac08f13a-8371-4293-8713-929b9c862526&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0edcb36-4f88-4fc5-9294-b088af3b7698","keywords":null,"link":"/itthon/20191209_Emberi_jogi_szankciorendszert_fogadtak_el_az_EU_kulugyminiszterei","timestamp":"2019. december. 09. 18:15","title":"A kormány korábban blokkolta, de most átment az emberi jogi visszaélések büntetése az EU-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4f65553-291f-4dd3-96e4-27536d4d3da3","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Két Netflix-mozi, Martin Scorsese Az ír című maffiaeposza és a Noah Baumbach Házassági történet című drámája gyűjtötte a legtöbb jelölést a Hollywoodban akkreditált külföldi újságírók szövetségének (HFPA) díjaira. A Golden Globe-jelöltek listáját hétfőn hozták nyilvánosságra a Los Angeles-i Beverly Hiltonban.","shortLead":"Két Netflix-mozi, Martin Scorsese Az ír című maffiaeposza és a Noah Baumbach Házassági történet című drámája gyűjtötte...","id":"20191209_Mar_nyilvanos_a_Golden_Globejeloltek_listaja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f4f65553-291f-4dd3-96e4-27536d4d3da3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53a3fefe-e62c-41bc-8c82-81294e97db4d","keywords":null,"link":"/elet/20191209_Mar_nyilvanos_a_Golden_Globejeloltek_listaja","timestamp":"2019. december. 09. 18:15","title":"Íme a Golden Globe-jelöltek listája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"985e0a65-d383-41e7-a2f4-fd33b7bae958","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Megkérdezték az uniós tagországok polgárait, hogy az Európai Parlamentnek milyen kérdésekkel kellene foglalkoznia.","shortLead":"Megkérdezték az uniós tagországok polgárait, hogy az Európai Parlamentnek milyen kérdésekkel kellene foglalkoznia.","id":"20191210_emberi_jogok_szolasszabadsag_eurobarometer_felmeres_unios_atlag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=985e0a65-d383-41e7-a2f4-fd33b7bae958&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05e9ede6-70a0-4993-809a-2c46e5eb6324","keywords":null,"link":"/vilag/20191210_emberi_jogok_szolasszabadsag_eurobarometer_felmeres_unios_atlag","timestamp":"2019. december. 10. 13:40","title":"Az emberi jogok védelme jobban, a szólásszabadság kevésbé érdekli a magyarokat uniós átlagnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"958e8fcc-f4d1-4009-b1bd-0a8bbff10bfa","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tudósok egy csoportja nemrég modern eszközökkel kezdte vizsgálni az első víz alatti atomrobbantás helyszínét. Egy 10 méter mély kráter jött létre, amely ma is jól kivehető.","shortLead":"Tudósok egy csoportja nemrég modern eszközökkel kezdte vizsgálni az első víz alatti atomrobbantás helyszínét. Egy 10...","id":"20191211_atomkiserlet_atomrobbantas_krater_bikini_atoll_csendes_ocean","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=958e8fcc-f4d1-4009-b1bd-0a8bbff10bfa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d32e37cc-4035-4ae7-ac5b-c96d39316a06","keywords":null,"link":"/tudomany/20191211_atomkiserlet_atomrobbantas_krater_bikini_atoll_csendes_ocean","timestamp":"2019. december. 11. 08:33","title":"73 évvel az atomkísérlet után is jól látható a Csendes-óceán \"sebe\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac4e8e9f-94e1-4d02-b726-776dce638fd0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kivonulni biztosan nem fognak, ellenben több területen fejlesztenék a szolgáltatásaikat.","shortLead":"Kivonulni biztosan nem fognak, ellenben több területen fejlesztenék a szolgáltatásaikat.","id":"20191209_Elarulta_a_Tesco_mit_tervez_Magyarorszagon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ac4e8e9f-94e1-4d02-b726-776dce638fd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bdfe94b-e5cc-4b17-b88c-ea5fc3f4b5b9","keywords":null,"link":"/kkv/20191209_Elarulta_a_Tesco_mit_tervez_Magyarorszagon","timestamp":"2019. december. 09. 11:48","title":"Elárulta a Tesco, mit tervez Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]