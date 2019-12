Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"38d0bbd6-2ea9-4b42-ab28-5df06a11f847","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Erről az időutazásra hívó járgányról sokan talán még nem is hallottak, de akár a laikusok is egyetlen pillantás alatt szerelembe eshetnek vele.","shortLead":"Erről az időutazásra hívó járgányról sokan talán még nem is hallottak, de akár a laikusok is egyetlen pillantás alatt...","id":"20191215_az_olasz_sportkocsik_kvintesszenciaja_uj_gazdajara_var_egy_regi_de_tomaso","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=38d0bbd6-2ea9-4b42-ab28-5df06a11f847&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbf37d35-ff84-48e9-b2c8-e3ace74497c0","keywords":null,"link":"/cegauto/20191215_az_olasz_sportkocsik_kvintesszenciaja_uj_gazdajara_var_egy_regi_de_tomaso","timestamp":"2019. december. 15. 06:41","title":"Az olasz sportkocsik kvintesszenciája: új gazdájára vár egy gyönyörű régi De Tomaso","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dde5a36-0f6f-4809-8d10-ef8b26437c93","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Szakszervezeti Szövetség (MASZSZ) embertelennek, a szolidaritás sárba tiprásának tartja a társadalombiztosítási (tb) ellátásról szóló, előző héten elfogadott új törvényt és ezért annak visszavonását követeli - közölte a szervezet vasárnap az MTI-vel.","shortLead":"A Magyar Szakszervezeti Szövetség (MASZSZ) embertelennek, a szolidaritás sárba tiprásának tartja...","id":"20191215_Embertelen_egymas_ellen_forditja_az_orvost_es_beteget__ujabb_velemeny_az_uj_tbtorvenyrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5dde5a36-0f6f-4809-8d10-ef8b26437c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b3c4e98-03a6-476e-b26c-8453d832c0e5","keywords":null,"link":"/itthon/20191215_Embertelen_egymas_ellen_forditja_az_orvost_es_beteget__ujabb_velemeny_az_uj_tbtorvenyrol","timestamp":"2019. december. 15. 11:14","title":"Embertelen, egymás ellen fordítja az orvost és betegét - újabb vélemény az új tb-törvényről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da5a3479-e639-41d9-b6f0-d7cdd1c7d308","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Emberölés miatt indult nyomozás.","shortLead":"Emberölés miatt indult nyomozás.","id":"20191215_Megolte_ket_gyermeket_majd_ongyilkos_lett_egy_ferfi_Gyorben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=da5a3479-e639-41d9-b6f0-d7cdd1c7d308&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26ec89a6-3b20-40d7-8ce0-60ed09a183b1","keywords":null,"link":"/itthon/20191215_Megolte_ket_gyermeket_majd_ongyilkos_lett_egy_ferfi_Gyorben","timestamp":"2019. december. 15. 18:41","title":"Megölte két gyermekét, majd öngyilkos lett egy férfi Győrben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5116177-1a6c-422d-9cdd-35f7fe9b44c8","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Digitalizáció és hibridesítés. A wolfsburgiak ezen két csapásvonal mentén újították meg Európa legnépszerűbb autóját, melybe annyi újdonság került, hogy még felsorolni is nehéz őket. ","shortLead":"Digitalizáció és hibridesítés. A wolfsburgiak ezen két csapásvonal mentén újították meg Európa legnépszerűbb autóját...","id":"20191214_volkswagen_vw_8as_golf_teszt_velemeny_menetproba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a5116177-1a6c-422d-9cdd-35f7fe9b44c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d73d102-973a-4d27-a9a4-83310db28138","keywords":null,"link":"/cegauto/20191214_volkswagen_vw_8as_golf_teszt_velemeny_menetproba","timestamp":"2019. december. 14. 17:00","title":"A 8-as Golf a legjobb, ami a VW-val történhetett – kipróbáltuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5db4f5e9-e487-44f6-b3f9-20bb9c17a746","c_author":"Csatlós Hanna","category":"kultura","description":"Mi köze egy Ceaușescu-darabnak a magyarországi rossz idegállapotokhoz? Lehet-e nő egy diktátor, és mi vesz rá egy gondolkodó értelmiségit, hogy befeküdjön a pártelnök ölébe? Valcz Péter abszurd drámát rendezett a román rezsimről és a szellemi szabadság elvesztéséről. Az alkotóval a független színházak helyzetéről és arról is beszélgettünk, hogy miért vagyunk mi a lakógyűlések országa.","shortLead":"Mi köze egy Ceaușescu-darabnak a magyarországi rossz idegállapotokhoz? Lehet-e nő egy diktátor, és mi vesz rá...","id":"20191215_Ceauescu_szeretett_vezerunk_diktatura_valcz_peter_fuggetlen_szinhaz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5db4f5e9-e487-44f6-b3f9-20bb9c17a746&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae34491e-4167-4bb7-89cf-e464036b463c","keywords":null,"link":"/kultura/20191215_Ceauescu_szeretett_vezerunk_diktatura_valcz_peter_fuggetlen_szinhaz","timestamp":"2019. december. 15. 20:00","title":"„Elfogadod a rendszert, ahol Ceaușescu végtére is jó emberré válik”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"429f8572-e9b5-4ff6-9d8b-e5e710c3f193","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az aktivista kimerült, de erőt gyűjt 2020-ra.","shortLead":"Az aktivista kimerült, de erőt gyűjt 2020-ra.","id":"20191214_Greta_Thunberg_elfaradt_szunetet_tart","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=429f8572-e9b5-4ff6-9d8b-e5e710c3f193&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf58c982-ed83-400d-a985-15568f5686f8","keywords":null,"link":"/vilag/20191214_Greta_Thunberg_elfaradt_szunetet_tart","timestamp":"2019. december. 14. 18:27","title":"Greta Thunberg elfáradt, szünetet tart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9942e28b-e348-497b-a59f-3f0afe9018f2","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"A gondolatokból kiűzhetetlen slágerrefrének kutatói szerint ezeknek az idegesítő dallamtöredékeknek fontos szerepük van az agy működésében – csak azt nem tudják, pontosan mi az.","shortLead":"A gondolatokból kiűzhetetlen slágerrefrének kutatói szerint ezeknek az idegesítő dallamtöredékeknek fontos szerepük van...","id":"201950__dallamtapadas__temposan__hurokra_akadnak__fulbemaszok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9942e28b-e348-497b-a59f-3f0afe9018f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b011a92b-bf3d-4f9e-8438-0131fa30a425","keywords":null,"link":"/360/201950__dallamtapadas__temposan__hurokra_akadnak__fulbemaszok","timestamp":"2019. december. 15. 08:15","title":"Miért akad be időnként egy dallam, amit aztán egész nap dúdolunk?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecc74888-a39f-4a9d-ada4-5248795e09f2","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"A pedagógiai szakszolgálat szerint két vizsgálat alapján kiderül, hogy 6 évesen alkalmasak lesznek-e a gyerekek az iskolakezdésre.","shortLead":"A pedagógiai szakszolgálat szerint két vizsgálat alapján kiderül, hogy 6 évesen alkalmasak lesznek-e a gyerekek...","id":"20191216_3_es_5_eves_korban_merik_fel_hogy_a_gyerekek_mehetneke_iskolaba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ecc74888-a39f-4a9d-ada4-5248795e09f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c05d12a6-6f3a-474e-b5f8-632a3c6b0a8f","keywords":null,"link":"/itthon/20191216_3_es_5_eves_korban_merik_fel_hogy_a_gyerekek_mehetneke_iskolaba","timestamp":"2019. december. 16. 09:17","title":"3 és 5 éves korban mérik fel, hogy a gyerekek mehetnek-e iskolába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]