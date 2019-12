Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2a3e1cc9-1612-4642-9685-76f35aa2c0cb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A gitárművész az egyik barátja előtt esett össze.\r

\r

","shortLead":"A gitárművész az egyik barátja előtt esett össze.\r

\r

","id":"20191217_Kiderult_mi_okozta_Benko_Daniel_halalat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2a3e1cc9-1612-4642-9685-76f35aa2c0cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86f048b3-36a9-49e8-818d-553a1d1efb1e","keywords":null,"link":"/elet/20191217_Kiderult_mi_okozta_Benko_Daniel_halalat","timestamp":"2019. december. 17. 09:42","title":"Kiderült, mi okozta Benkő Dániel halálát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef90fe59-7de6-4926-b00a-09ed9304d2eb","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Budapestről indult céget amerikai tőkebefektetők vásárolják fel.","shortLead":"A Budapestről indult céget amerikai tőkebefektetők vásárolják fel.","id":"20191218_logmein_felvasarlas_startup_befektetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ef90fe59-7de6-4926-b00a-09ed9304d2eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7244d3ef-f500-43ff-ac40-ecd86bcecd9a","keywords":null,"link":"/kkv/20191218_logmein_felvasarlas_startup_befektetes","timestamp":"2019. december. 18. 08:24","title":"4,3 milliárd dollárért veszik meg a magyar alapítású LogMeInt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5a5151f-ba58-4e10-81c4-fe88bbdb6da9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A múlt héten is kapott hasonló bejelentést a vasúttársaság. Akkor nem találták nyomát a rovaroknak.","shortLead":"A múlt héten is kapott hasonló bejelentést a vasúttársaság. Akkor nem találták nyomát a rovaroknak.","id":"20191218_vasut_mav_ruhatetu_vizsgalat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b5a5151f-ba58-4e10-81c4-fe88bbdb6da9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4ab0175-706c-4fc1-80dc-3b861989ac25","keywords":null,"link":"/itthon/20191218_vasut_mav_ruhatetu_vizsgalat","timestamp":"2019. december. 18. 13:36","title":"Újabb vasúti kocsiban láttak tetveket, a MÁV vizsgálódik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97a29386-df36-4b24-9545-ff29c5d018c0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fideszes képviselő nem csak lángot vitt, beszédet is mondott. A szószékről.","shortLead":"A fideszes képviselő nem csak lángot vitt, beszédet is mondott. A szószékről.","id":"20191217_Simonka_Gyorgy_vitte_a_betlehemi_langot_a_battonyai_katolikus_templomba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=97a29386-df36-4b24-9545-ff29c5d018c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c949ba9d-2aad-45bd-9293-f6480465fe26","keywords":null,"link":"/itthon/20191217_Simonka_Gyorgy_vitte_a_betlehemi_langot_a_battonyai_katolikus_templomba","timestamp":"2019. december. 17. 21:44","title":"Simonka György vitte a betlehemi lángot a battonyai katolikus templomba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bee127ce-c34c-473d-8648-4482013b6a31","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Azért, hogy kevésbé érezzék az éhséget, így ne hízzanak el. De nem ez volt az egyetlen panasz az intézményre.","shortLead":"Azért, hogy kevésbé érezzék az éhséget, így ne hízzanak el. De nem ez volt az egyetlen panasz az intézményre.","id":"20191218_balettakademia_becsi_opera_balett_tancosok_bantalmazas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bee127ce-c34c-473d-8648-4482013b6a31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a74aa287-a802-4484-9d0b-7bd6920170bd","keywords":null,"link":"/vilag/20191218_balettakademia_becsi_opera_balett_tancosok_bantalmazas","timestamp":"2019. december. 18. 12:11","title":"Dohányzásra biztatták a növendékeket a bécsi opera balettakadémiáján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2697adc-c674-42aa-8eab-f763332f42b3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Már 3000 milliárd forintnyit adtak el a magyar állampapír pluszból.","shortLead":"Már 3000 milliárd forintnyit adtak el a magyar állampapír pluszból.","id":"20191216_szuperkotveny_magyar_allampapir_plusz_varga_mihaly","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b2697adc-c674-42aa-8eab-f763332f42b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7895f7fe-7d0d-4a6d-b60e-118b813ffcaa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191216_szuperkotveny_magyar_allampapir_plusz_varga_mihaly","timestamp":"2019. december. 16. 19:34","title":"Még mindig viszik a szuperkötvényt, mint a cukrot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f725b5fc-7c2c-4a99-98b6-f4d707a65967","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A The New York Times a légszennyezettséget monitorozó mérőpontok adatai alapján egy olyan adatbázist készített, amelyben bárki összevetheti lakhelyét a világ legszennyezettebb városainak levegőjével.","shortLead":"A The New York Times a légszennyezettséget monitorozó mérőpontok adatai alapján egy olyan adatbázist készített...","id":"20191218_legszennyezettseg_szmog_szallo_por_levego","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f725b5fc-7c2c-4a99-98b6-f4d707a65967&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9d095ae-1eee-44c2-afa2-28851797aeba","keywords":null,"link":"/tudomany/20191218_legszennyezettseg_szmog_szallo_por_levego","timestamp":"2019. december. 18. 08:03","title":"Itt megnézheti, melyik magyar városban mennyire tiszta vagy rossz a levegő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"494a5916-de3a-4272-b949-cd1283e52a91","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Több tucat zsidó síremléket löktek fel és törtek össze az észak-szlovákiai Námesztón.","shortLead":"Több tucat zsidó síremléket löktek fel és törtek össze az észak-szlovákiai Námesztón.","id":"20191218_Zsido_temetot_rongaltak_meg_Szlovakiaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=494a5916-de3a-4272-b949-cd1283e52a91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91ca9a66-5d17-41cb-81b1-8aa3b7e8c3cf","keywords":null,"link":"/vilag/20191218_Zsido_temetot_rongaltak_meg_Szlovakiaban","timestamp":"2019. december. 18. 15:01","title":"Zsidó temetőt rongáltak meg Szlovákiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]