Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"aa74da10-f694-45ef-ac36-250f2b7df6b5","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"A független intézmények kezdenek magukhoz térni – mondta Vig Dávid, az Amnesty International Magyarország igazgatója a Fülkében, a hvg.hu közéleti podcastjában.","shortLead":"A független intézmények kezdenek magukhoz térni – mondta Vig Dávid, az Amnesty International Magyarország igazgatója...","id":"20191221_Az_Amnesty_a_Fulkeben_Latszanak_a_repedesek_a_NERen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aa74da10-f694-45ef-ac36-250f2b7df6b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30a4a01d-ecb6-444e-a351-96e4755b670e","keywords":null,"link":"/itthon/20191221_Az_Amnesty_a_Fulkeben_Latszanak_a_repedesek_a_NERen","timestamp":"2019. december. 21. 11:00","title":"Az Amnesty a Fülkében: Látszanak a repedések a NER-en","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"081cd04b-ea32-4102-8e23-bc2b20526366","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kultúráért felelős főpolgármester-helyettes közölte: az ő vizsgálatuk folytatódik.","shortLead":"A kultúráért felelős főpolgármester-helyettes közölte: az ő vizsgálatuk folytatódik.","id":"20191220_ujszinhaz_gy_nemeth_erzsebet_fovaros_vizsgalat_szexualis_zaklatas_mihalyi_gyozo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=081cd04b-ea32-4102-8e23-bc2b20526366&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c183edb-839b-4bc1-aa75-960d84143d40","keywords":null,"link":"/itthon/20191220_ujszinhaz_gy_nemeth_erzsebet_fovaros_vizsgalat_szexualis_zaklatas_mihalyi_gyozo","timestamp":"2019. december. 20. 14:44","title":"Nem engedi el a főváros az Újszínházban kipattant zaklatási ügyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c31a13eb-2dca-4da8-94a9-31d3d2ed83cd","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A Czartoryski-gyűjteményben látható a világ egyik legértékesebb festménye, Leonardo da Vinci Hölgy hermelinnel című képe is.","shortLead":"A Czartoryski-gyűjteményben látható a világ egyik legértékesebb festménye, Leonardo da Vinci Hölgy hermelinnel című...","id":"20191220_Kilenc_evig_utan_ujra_megnyilt_Europa_egyik_leggazdagabb_mukincstara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c31a13eb-2dca-4da8-94a9-31d3d2ed83cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b52cf318-6727-40f1-904b-b2fd6e205d44","keywords":null,"link":"/elet/20191220_Kilenc_evig_utan_ujra_megnyilt_Europa_egyik_leggazdagabb_mukincstara","timestamp":"2019. december. 20. 12:43","title":"Kilenc év után újra megnyílt Európa egyik leggazdagabb műkincstára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdab1acf-0700-413b-a537-c4b7a08b15c4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Már csak két nap, és eljön az ünnep. Adventre 24 történetet gyűjtöttünk össze mesenaptárunkba: népmeséket, mítoszokat, legendákat szerte a nagyvilágból. Járja velünk végig ezt a fénnyel és sötétséggel, reménnyel és örömmel szegélyezett utat karácsonyig!","shortLead":"Már csak két nap, és eljön az ünnep. Adventre 24 történetet gyűjtöttünk össze mesenaptárunkba: népmeséket, mítoszokat...","id":"20191222_Adventi_mesenaptar__december_22_Az_elso_templom","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fdab1acf-0700-413b-a537-c4b7a08b15c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cab88ee1-7277-464f-93ba-fcd997c98db8","keywords":null,"link":"/kultura/20191222_Adventi_mesenaptar__december_22_Az_elso_templom","timestamp":"2019. december. 22. 08:07","title":"Adventi mesenaptár – december 22.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5ef1632-23b5-45bf-a78b-19a6d4db2d8b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyészség szerint Simonka György nem befolyásolta a bűnszervezetre vonatkozó szabályozás módosítását, sőt más törvények esetében sem történt ilyen. Ezzel szemben egy Hadházy Ákos által nyilvánosságra hozott részlet másról árulkodik.","shortLead":"Az ügyészség szerint Simonka György nem befolyásolta a bűnszervezetre vonatkozó szabályozás módosítását, sőt más...","id":"20191220_Ugyeszseg_nincs_a_vadiratban_olyan_hogy_Simonka_torvenyt_modositatott_volna_a_sajat_erdekeben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a5ef1632-23b5-45bf-a78b-19a6d4db2d8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbc0d494-de24-4657-bdc7-73d25bcd214e","keywords":null,"link":"/itthon/20191220_Ugyeszseg_nincs_a_vadiratban_olyan_hogy_Simonka_torvenyt_modositatott_volna_a_sajat_erdekeben","timestamp":"2019. december. 20. 13:16","title":"Ügyészség: nincs a vádiratban olyan, hogy Simonka törvényt módosítatott volna a saját érdekében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b355a704-a616-4f9d-a867-4cf750e06727","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Tavaly a kirobbant szexuális zaklatási botrányok és összeférhetetlenség miatt nem is hirdettek irodalmi Nobel-díjast.","shortLead":"Tavaly a kirobbant szexuális zaklatási botrányok és összeférhetetlenség miatt nem is hirdettek irodalmi Nobel-díjast.","id":"20191221_Negy_uj_tagot_valasztott_az_irodalmi_Nobelbizottsag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b355a704-a616-4f9d-a867-4cf750e06727&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f0e8e8c-1fb7-4273-bbf9-199fc3ee6596","keywords":null,"link":"/vilag/20191221_Negy_uj_tagot_valasztott_az_irodalmi_Nobelbizottsag","timestamp":"2019. december. 21. 17:54","title":"Négy új tagot választott az irodalmi Nobel-bizottság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5e93ae5-ac9e-4dd9-aa87-08dc9a7a6300","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Volkswagen e-Up helyett – vagy mellett – érkezhet a most megmutatott ID.1.","shortLead":"A Volkswagen e-Up helyett – vagy mellett – érkezhet a most megmutatott ID.1.","id":"20191220_A_Volkswagen_egy_olcso_elektromos_ujdonsaggal_karacsonyi_uzenetet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f5e93ae5-ac9e-4dd9-aa87-08dc9a7a6300&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8de78653-e9fc-49f5-bfea-2255399a5bea","keywords":null,"link":"/cegauto/20191220_A_Volkswagen_egy_olcso_elektromos_ujdonsaggal_karacsonyi_uzenetet","timestamp":"2019. december. 20. 15:01","title":"A Volkswagen egy olcsó elektromos újdonságba csomagolta karácsonyi üzenetét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91382720-c482-43e0-9311-a9f7fd8ca680","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az ellenzék és az Európai Bizottság is kritizálta az új törvényt.","shortLead":"Az ellenzék és az Európai Bizottság is kritizálta az új törvényt.","id":"20191220_Lengyelorszag_a_szejm_megszavazta_a_birosagokrol_szolo_torvenyek_modositasait","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=91382720-c482-43e0-9311-a9f7fd8ca680&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1acd6d0-3529-4dd8-9029-2d280c93f8ad","keywords":null,"link":"/vilag/20191220_Lengyelorszag_a_szejm_megszavazta_a_birosagokrol_szolo_torvenyek_modositasait","timestamp":"2019. december. 20. 18:45","title":"Lengyelország: megszavazták a bíróságokról szóló törvények módosításait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]