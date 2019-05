A Magyarország nevű dögkút boldog lakói most éppen annak örülhetnek, hogy Mészáros Lőrinc a kisvasút után nagyvasutat építhet, és ha megérjük, ő fogja összedobni a paksi atomerőmű új blokkját is, mert ügyes kezű ember, szerző-mozgó fajta, az ilyennek sohasem fogy ki a keze alól a munka, isten áldja meg őt, mert megérdemli! Mindenki csak tesped, a régi vállalkozók már nem vállalkoznak, újak pedig alig jönnek, Mészáros (és Mészáros) kénytelen egyedül (plusz 1 Mészáros) helytállni mindannyiunk helyett. Továbbá örülhetünk, hogy a kínaiak nagyon jó barátaink, mindig is testvérek voltunk, csak a Szovjetunió miatt távolodtunk el kicsit egymástól, de most végre nincs Szovjetunió, semmi sem akadályozza meg, hogy kontinenseken átívelő örök és megbonthatatlan komaságot fogadjunk, mert aztán dől majd a pénz, de annyi, hogy Lázár János Miska kancsónak öltözve fog hajnalig bokázni a füredi Ráhel-bálon Nemcsák Károlytól (által) kísérve.

Magyarország miniszterelnökének az a stratégiája, hogy ha egy ország már vállalhatatlan a civilizált világnak, akkor ő odaküldi Szijjártó minisztert, aki megsúgja a szóban forgó ország miniszterelnökének (elnökének, első titkárának, törzsfőnökének), hogy Magyarország és kiemelten Orbán Viktor egyáltalán nem ért egyet a szankciókkal, vámokkal, nyilatkozatokkal stb., amikkel az Európai Unió arra próbálja rávenni a szóban forgó országot, hogy hagyjon fel az emberi jogok sárba tiprásával. Esetleg ne lője halomra saját lakosságát, ne zárja koncentrációs táborokba polgárait, ilyesmik, szóval Orbán Viktor tökéletesen megérti a miniszterelnök kolléga (törzsfőnök, első titkár) problémáját, de mi igazoltan Ázsia felől érkeztünk oda nemrég, és konkrétan szarunk az emberi jogokra, úgyhogy adjanak nekünk pénzt. Kölcsön. Is. Elsején megadja helyettünk az EU, de tutira. Van olyan hülye.

Sok kastély felépült már ebből a stratégiából, és Szijjártó miniszter rengeteg egzotikus országban járhatott, és árulhatta mellékesként a letelepedési kötvényeket a helyi rablóvezéreknek, családtagjaiknak és mindenkinek, aki annyit lopott már, hogy ki tudta fizetni.

Igazi nagyon jó barátaink persze az oroszok, de a kínaiak is nagyon jó barátaink, és remélem, Afrikában is vannak olyan országok, ahol tudják: az Európai Unió elleni harcban csak Magyarországra lehet számítani a térségben. Ez fontos. Mert az Európai Unióban alig vannak jó barátaink, néhány derék náci politikus és pár ex-KGST-kurva, akiknek szintén büdös az EU, és szintén szarnak az emberi jogokra.

Még szerencse, hogy Mészáros Lőrinc nem politizál, ő csak dolgozik látástól vakulásig, nem érdekli őt a politika, csak a munka. Olyan, mint Simicska Lajos volt régen, amikor még nem érdekelte a politika, de aztán érdekelni kezdte a politika, és látják, mi lett belőle? Az lett belőle, hogy ellustult, már nem is pályázik, csak naphosszat nem csinál semmit. Tanuljanak ebből önök is, mert ha önöket is elkezdi érdekelni a politika, akkor könnyen úgy járhatnak. Így.

Mert Brüsszel nekünk nem parancsol! Nem vagyunk mi strómanja senkinek, de tényleg, erről jut eszembe, hogy még valaki dolgozik ebben az országban, Kósa Lajos édesanyja, aki szép kora ellenére ki sem látszik a munkából, mert aki akar dolgozni, az tud is dolgozni, és aki dolgozik, az sohasem öregszik meg. Sose halunk meg. Száz forintnak ötven a fele. Kertek alatt delfinjeim megfagynak. Az a szép, az a szép, akinek a...

Nem hoztam volna szóba ezt az egészet, de vidéken felütötte a fejét a lépfene (más néven anthrax akut, néhány formájában magas halálozási aránnyal járó fertőző megbetegedés), mert a szürkezónában illegális áldögkutat üzemeltetett egy lakos, ahová bejárt az egész környék, illetve ahonnan kijárt az olcsó hús, aminek híg a leve. Holott már nincsenek is dögkutak, mert az EU ezt is elvette tőlünk. Zárt konténerek vannak, ahová pénzért lehet betenni a dögöt. Lehet ingyen is, de akkor is ki kell fizetni az áfát, mert a rohadt EU az áfát is bevezette, bezzeg azelőtt boldogan élt a magyar a saját hazájában, ahová nem jöttek migránsok, és ahol a maga ura lehetett. Mármint nem közvetlenül az EU előtt, mert akkor a rendszerváltás zavaros időszaka nyomta reánk bélyegét, és nem is az előtt, mert akkor meg a szemét kommunisták üldözték a derék, becsületes keresztényeket, hanem a kommunisták előtt, amikor Horthy Miklós nacsságos kormányzó úr volt a magyarság jó királya, és mindenki boldog volt, míg meg nem halt. Ki hamarabb, ki később. Azóta náci, komcsi, brüsszelita. Jönnek mind ránk.

Magyarország magára maradt, és ha a Föld isten kalapja, akkor Magyarország a dögkút rajta. Bokréta. Azt akartam mondani.

PARA-KOVÁCS IMRE

újságíró