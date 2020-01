Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

A Pesti Srácok a rendőrségre hivatkozva azt állítja, hogy Donáth Lászlót kihallgatták, a lelkész arról számolt be a lapunknak, hogy még csak meggyanúsítás történt.

Meggyanúsította a rendőrség Donáth Lászlót könnyű testi sértés miatt

Nincs rendes és rendetlen ukrán - mondta Volodimir Zelenszkij.

Magyarul is üzent az ukrán elnök újévi beszédében

Százezrek köszöntötték az újévet a brit nagyvárosokban, az időeltolódás miatt a kontinenstől egy órával lemaradva. Boris Johnson miniszterelnök a brit EU-tagság január végén esedékes megszűnésére (Brexit) utalva kijelentette újévi üzenetében, hogy egy hónap múlva új fejezet kezdődhet az Egyesült Királyság történelmében.

Londonban szilveszterkor is a Brexit volt a téma

Mindenkinek el kell hagynia a veszélyeztetett térségeket Ausztrália délkeleti részén a bozóttüzek miatt, akinek nem ott a lakhelye. A hétvégére ugyanis újabb hőhullám várható, ami súlyosbíthatja a helyzetet.

Ausztrál bozóttüzek: elküldik a turistákat, mielőtt tovább romlik a helyzet

Szerény sikerben bíztak a Csillagok háborúja készítői, ám George Lucas 1977-es filmes űrmeséje generációkon átívelő, dollármilliárdokat fialó mítosszá vált. Az alaptörténetet most zárja le a kilencedik rész, a Skywalker kora.

Az Erő eredője: Innen indult a Star Wars-mítosz

Nem először hallani olyan eszközről, amely a könnycsepp vizsgálatából következtet a vércukorszintre. Brazil és amerikai kutatók újdonsága viszont állítólag pontosabb az eddigi próbálkozásoknál. Így cseppet sem fáj a vércukorszint mérése

Politikai elemző szerzőnk azt latolgatja, mi hozza majd el a demokratikus rendszerváltást: cizellált program vagy az indulatok egyetlen koncentrált kisülése.

Lakner Zoltán: Valamit az Orbán utáni világról is gondolni kellene

Lehet, hogy nem is olyan hasznos a mobilok kékfény-szűrő funkciója. Egy új kutatási eredmény azt sugallja, épp a kék fény tesz jót az elálmosodásnak, így éppen kiszűrése járhat rossz hatással. Váratlanul kiderült, hogy a kék fénynél jobban gátolja az elalvást a kék fény szűrése