Íme egy bő kétórás mix az idei év legjobb dalaival és nehezen feledhető klasszikusokkal, melyekkel reméljük, hozzájárulhatunk, hogy jól záruljon az év és jól induljon 2020. Íme egy bő kétórás mix az idei év legjobb dalaival és nehezen feledhető klasszikusokkal, melyekkel reméljük...","id":"20191231_2019_legjobb_dalai_valogatas_szilveszter","timestamp":"2019. december. 31. 20:30","title":"Táncoljon át a hvg.hu zenei válogatásával az újévbe!

Tűz volt az újév első napjára virradó éjjel a németországi Krefeld állatkertjében, a lángokban több mint harminc állat pusztult el, köztük csimpánzok, orángutánok és két idősebb gorilla is.","timestamp":"2020. január. 01. 11:32","title":"Több mint harminc majom pusztult el egy állatkerti tűzben

Szír, egyiptomi, szudáni, palesztin, algír és marokkói állampolgárok jöttek.","timestamp":"2020. január. 02. 09:01","title":"147 menekültet tartóztattak fel újév napján Bács-Kiskunban Magyarországnak igencsak kapaszkodnia kell, hogy ne nőjön a hátránya a V4 három másik tagjával szemben is a különféle nemzetközi listákon. A demokrácia megítélését és a szabadságjogokat tekintve máris abszolút sereghajtó.","timestamp":"2020. január. 02. 07:00","title":"Az illiberalizmus miatt szakadunk le a visegrádi országoktól is

Kihallgatása során beismerő vallomást tett a kőbányai gyilkosság feltételezett elkövetője","timestamp":"2020. január. 01. 12:53","title":"Beismerte tettét a kőbányai gyilkos Nem először hallani olyan eszközről, amely a könnycsepp vizsgálatából következtet a vércukorszintre. Brazil és amerikai kutatók újdonsága viszont állítólag pontosabb az eddigi próbálkozásoknál. Brazil és amerikai kutatók újdonsága viszont állítólag pontosabb az eddigi próbálkozásoknál.","timestamp":"2020. január. 01. 08:03","title":"Így cseppet sem fáj a vércukorszint mérése

A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara szerint továbbra is nagyon leterheltek a fekvőbeteg-ellátásban dolgozó ápolók.","timestamp":"2020. január. 02. 06:39","title":"25 ezer ápoló hiányzik az egészségügyből

A több ezer tüntető amerikai zászlókat is égetett, illetve azt kiabálták, hogy "Halál Izraelre" és "Le Trumppal".","timestamp":"2019. december. 31. 12:44","title":"Tüntetők törtek be az Egyesült Államok bagdadi nagykövetségére