Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"962a9515-0819-4ab5-a716-22222dbd789f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Így aztán inkább lesz fekete leszbikus. A Monty Python egykori tagja igazán abszurd interjút adott az Independentnek.","shortLead":"Így aztán inkább lesz fekete leszbikus. A Monty Python egykori tagja igazán abszurd interjút adott az Independentnek.","id":"20200107_Terry_Gilliamnek_elege_van_abbol_hogy_a_feher_ferfiakat_hibaztatjak_mindenert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=962a9515-0819-4ab5-a716-22222dbd789f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06c1195b-6031-487f-8857-a1cb91c47538","keywords":null,"link":"/elet/20200107_Terry_Gilliamnek_elege_van_abbol_hogy_a_feher_ferfiakat_hibaztatjak_mindenert","timestamp":"2020. január. 07. 09:43","title":"Terry Gilliamnek elege van abból, hogy a fehér férfiakat „hibáztatják mindenért”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8333632-eb08-4d3f-8706-9bb6f0f9cea3","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"A legjobb dráma kategória győzteseként Martin Scorsese maffia történetét, Az írt várják, Quentin Tarantino, Volt egyszer egy Hollywoodja, és a legtöbb jelölést szerző Házassági történet, Noah Baumbachtól sem marad elismerés nélkül, de az Élősködők is esélyes. Legalábbis a papírforma szerint.","shortLead":"A legjobb dráma kategória győzteseként Martin Scorsese maffia történetét, Az írt várják, Quentin Tarantino, Volt...","id":"20200105_Ma_adjak_at_a_Golden_Globedijakat_Hollywoodban__maffiatortenet_az_eselyes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a8333632-eb08-4d3f-8706-9bb6f0f9cea3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d1a899b-e30e-4890-a26c-de3c4b077e7c","keywords":null,"link":"/kultura/20200105_Ma_adjak_at_a_Golden_Globedijakat_Hollywoodban__maffiatortenet_az_eselyes","timestamp":"2020. január. 05. 15:44","title":"Ma adják át a Golden Globe-díjakat Hollywoodban - maffiatörténet az esélyes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2759fe2f-4718-4d94-ae70-f8f270974542","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Átmenetileg nem üzemel a vendéglátóhely, felújítják.","shortLead":"Átmenetileg nem üzemel a vendéglátóhely, felújítják.","id":"20200106_matyas_pince_bezaras_felujitas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2759fe2f-4718-4d94-ae70-f8f270974542&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"496b04ef-cdfd-49c0-b70c-ddecc568b5dc","keywords":null,"link":"/kkv/20200106_matyas_pince_bezaras_felujitas","timestamp":"2020. január. 06. 16:49","title":"Bezárt a legendás Mátyás Pince","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Tüntetők fogadták Prágában a kormányfőt, Lázár János bírálta pártját, rendkívüli vádak a fő súlyemelés-diplomata, Aján Tamás ellen. Ez a hvg360 esti hírösszefoglalója.","shortLead":"Tüntetők fogadták Prágában a kormányfőt, Lázár János bírálta pártját, rendkívüli vádak a fő súlyemelés-diplomata, Aján...","id":"20200106_Radar360","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"390af4e4-662c-46c7-9518-264e4e43b9f4","keywords":null,"link":"/360/20200106_Radar360","timestamp":"2020. január. 06. 17:30","title":"Radar360: Orbánnak fütyültek, a Fidesznek beszóltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75aec042-2465-4f67-9b6c-e205e8801e51","c_author":"László Ferenc","category":"360","description":"Nem csak új évtized, új korszak is kezdődik az idén az autóiparban. A gyártóknak minden korábbinál szigorúbb károsanyag-kibocsátási normáknak kell megfelelniük, miközben a vásárlók nem feltétlenül a legzöldebb termékeket favorizálják.","shortLead":"Nem csak új évtized, új korszak is kezdődik az idén az autóiparban. A gyártóknak minden korábbinál szigorúbb...","id":"202001__autoipar_2020__zarul_azollo__varakozni_nem_tilos__nagyot_mennek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=75aec042-2465-4f67-9b6c-e205e8801e51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4c4f9c5-6e58-4ba1-b2e4-09c05437d7b6","keywords":null,"link":"/360/202001__autoipar_2020__zarul_azollo__varakozni_nem_tilos__nagyot_mennek","timestamp":"2020. január. 07. 13:00","title":"2020-ban jelentősen drágulni fognak az új autók – és ennek nyomós oka van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73d63552-1561-40df-9d1d-ec910f7bcdbf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A pszichiátriai osztályon kezelték. A családja válaszokat vár.","shortLead":"A pszichiátriai osztályon kezelték. A családja válaszokat vár.","id":"20200106_peterfy_korhaz_pszichiatria_mosdo_tragikus_baleset","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=73d63552-1561-40df-9d1d-ec910f7bcdbf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f90c314-b169-4e46-8a34-23efa5731ed4","keywords":null,"link":"/itthon/20200106_peterfy_korhaz_pszichiatria_mosdo_tragikus_baleset","timestamp":"2020. január. 06. 21:59","title":"Elesett és meghalt egy fiatal férfi a Péterfy kórház mosdójában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3581a03-d6de-4fc6-ac5b-71b912a9b24e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Egyesült Államok nem örülne, ha Kína amerikai elemeket felhasználva tenne szert behozhatatlan előnyre a mesterséges intelligencia terén. Első körben az objektumfelismerésnél hasznos szoftverelemekre vezetnek be exporttilalmat.","shortLead":"Az Egyesült Államok nem örülne, ha Kína amerikai elemeket felhasználva tenne szert behozhatatlan előnyre a mesterséges...","id":"20200106_mesterseges_intelligencia_egyesult_allamok_kina_exporttilalom","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e3581a03-d6de-4fc6-ac5b-71b912a9b24e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f991631-d340-4fa5-80b1-74ea592e5e83","keywords":null,"link":"/tudomany/20200106_mesterseges_intelligencia_egyesult_allamok_kina_exporttilalom","timestamp":"2020. január. 06. 07:03","title":"Az USA kormánya megtiltotta, hogy bárki spéci mesterséges intelligenciát adjon el Kínának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2e34b3e-03f1-43d8-94b0-d8030cc7cf22","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Agility Robotics Digit nevű eszközét egyelőre ember irányítja, de van már olyan művelet, amit önállóan végez el.","shortLead":"Az Agility Robotics Digit nevű eszközét egyelőre ember irányítja, de van már olyan művelet, amit önállóan végez el.","id":"20200106_agility_robotics_digit_csomagszallito_robot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f2e34b3e-03f1-43d8-94b0-d8030cc7cf22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"193572b6-83a3-4c2e-a3bb-6fcbf1aaa1c5","keywords":null,"link":"/tudomany/20200106_agility_robotics_digit_csomagszallito_robot","timestamp":"2020. január. 06. 09:33","title":"Piacra dobták a robotot, amitől hatékonyabb lehet a csomagküldés – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]