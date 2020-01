Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d82cb8f5-663c-488d-b3b1-dc18ba882649","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hallstattnak ma már napi 10 ezer látogatója van, hatszor annyi, mint Velencének.","shortLead":"Hallstattnak ma már napi 10 ezer látogatója van, hatszor annyi, mint Velencének.","id":"20200110_jegvarazs_disney_mese_osztrak_falu_hallstat_idegenforgalom","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d82cb8f5-663c-488d-b3b1-dc18ba882649&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1e7161a-95fb-4bfb-920a-be293de19fb8","keywords":null,"link":"/elet/20200110_jegvarazs_disney_mese_osztrak_falu_hallstat_idegenforgalom","timestamp":"2020. január. 10. 05:45","title":"Iszonyatos tömeg özönlött el egy osztrák falut a Jégvarázs miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47065575-d9e8-4ac5-82f0-b3927053f8a4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mártha Imre Főtáv-vezér a másik munkahelyén szerzett fizetését a cég dolgozói között osztja szét.","shortLead":"Mártha Imre Főtáv-vezér a másik munkahelyén szerzett fizetését a cég dolgozói között osztja szét.","id":"20200109_A_Fotav_uj_vezetoje_a_dolgozok_kozott_dobja_szet_a_fizeteset","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=47065575-d9e8-4ac5-82f0-b3927053f8a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6cec50e-07e7-4d83-a196-a007db68c4d3","keywords":null,"link":"/itthon/20200109_A_Fotav_uj_vezetoje_a_dolgozok_kozott_dobja_szet_a_fizeteset","timestamp":"2020. január. 09. 19:20","title":"A Főtáv új vezetője dolgozók között dobja szét a fizetését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70868c54-92ac-4821-af79-e12d0152e33f","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az értékelések szerint a klímakárosító szén-dioxid koncentrációja tovább növekedett a légkörben az elmúlt évben, az eddigi legmagasabb szintre jutott.","shortLead":"Az értékelések szerint a klímakárosító szén-dioxid koncentrációja tovább növekedett a légkörben az elmúlt évben...","id":"20200108_A_tavalyi_volt_a_legmelegebb_ev_Europaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=70868c54-92ac-4821-af79-e12d0152e33f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e8e657f-b728-4dfc-b2be-3a3c8fbcc171","keywords":null,"link":"/tudomany/20200108_A_tavalyi_volt_a_legmelegebb_ev_Europaban","timestamp":"2020. január. 08. 21:44","title":"A tavalyi volt a legmelegebb év Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b53e81b-a404-4319-a835-efc13cdd0c70","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"„Nem szenvedhetsz vereséget, ha el sem indulsz egy megmérettetésen” – okoskodhattak a fideszes boszorkánykonyhában. A párt kihagyja a dunaújvárosi időközi választást, de attól még van tétje a februári voksolásnak.","shortLead":"„Nem szenvedhetsz vereséget, ha el sem indulsz egy megmérettetésen” – okoskodhattak a fideszes boszorkánykonyhában...","id":"20200110_dunaujvaros_idokozi_valasztas_fidesz_pinter_tamas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0b53e81b-a404-4319-a835-efc13cdd0c70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"933baf08-3194-4531-80fd-950f1c46e92f","keywords":null,"link":"/itthon/20200110_dunaujvaros_idokozi_valasztas_fidesz_pinter_tamas","timestamp":"2020. január. 10. 11:15","title":"A Fidesz megkíméli magát egy vereségtől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ab5d0c5-9b50-4ca9-b857-24d215984bf5","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A jövő egyértelműen az önvezető autózásról szól, de a BMW azért a végsőkig kitartana a vezetési élmény mellett.","shortLead":"A jövő egyértelműen az önvezető autózásról szól, de a BMW azért a végsőkig kitartana a vezetési élmény mellett.","id":"20200109_kormany_es_pedalok_sincsenek_a_bmw_uj_utastereben__kiprobaltuk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4ab5d0c5-9b50-4ca9-b857-24d215984bf5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56610d80-73ba-4d64-b570-020ad5f4a38f","keywords":null,"link":"/cegauto/20200109_kormany_es_pedalok_sincsenek_a_bmw_uj_utastereben__kiprobaltuk","timestamp":"2020. január. 09. 06:41","title":"Kormány és pedálok sincsenek a BMW új tekintetvezérelt utasterében – kipróbáltuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc344218-5557-4574-9e6b-9070dd17d014","c_author":"HVG","category":"360","description":"Filmcímből kölcsönözte nevét Lajos Tamás operatőr, producer és Fazakas Péter filmrendező vállalkozása, a Ma Este Gyilkolunk Produkciós Kft.","shortLead":"Filmcímből kölcsönözte nevét Lajos Tamás operatőr, producer és Fazakas Péter filmrendező vállalkozása, a Ma Este...","id":"202002_ma_este_gyilkolunk_csanyisandor_rendezi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dc344218-5557-4574-9e6b-9070dd17d014&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7db9e4c4-118f-4465-ba48-cdaf2a58f799","keywords":null,"link":"/360/202002_ma_este_gyilkolunk_csanyisandor_rendezi","timestamp":"2020. január. 09. 12:00","title":"Ma Este Gyilkolunk Kft.-vel rendez filmet Csányi Sándor ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5ce7594-1a60-4fc7-9a72-f7c5ea754d8c","c_author":"7scents.hu","category":"brandchannel","description":"Lehet hatalma egy illatnak? Miért fontos, hogy megtaláljuk nemcsak önmagunkhoz, de az otthonunkhoz is leginkább passzoló illatot? Valóban létezik a karácsonyi illat, és ha igen, akkor milyen az? Pozsgai Ákost, aki az illatok iránti érdeklődésből mára már profi illatszakértővé avanzsált, többek között ezekről is megkérdeztük. ","shortLead":"Lehet hatalma egy illatnak? Miért fontos, hogy megtaláljuk nemcsak önmagunkhoz, de az otthonunkhoz is leginkább...","id":"7scents_20191209_Itt_az_ido_hogy_jatsszunk_az_illatokkal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d5ce7594-1a60-4fc7-9a72-f7c5ea754d8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f173caee-24c0-4fce-8006-4e64ef6e94c0","keywords":null,"link":"/brandchannel/7scents_20191209_Itt_az_ido_hogy_jatsszunk_az_illatokkal","timestamp":"2020. január. 09. 09:30","title":"Nem mindegy, hogy business meeting vagy randevú - Így válassza ki a tökéletes illatot!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"7scents.hu","c_partnerlogo":"821e7b7c-b270-4037-8eb6-1f28d49caa30","c_partnertag":"7scents"},{"available":true,"c_guid":"48fbd42d-eda9-4a6e-afb6-c8fd2d3b4349","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem volt sikeres a jelenlét.","shortLead":"Nem volt sikeres a jelenlét.","id":"20200109_szlovakia_otp_csanyi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=48fbd42d-eda9-4a6e-afb6-c8fd2d3b4349&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96f00026-9735-4b17-8e7c-21a8f0d8770f","keywords":null,"link":"/kkv/20200109_szlovakia_otp_csanyi","timestamp":"2020. január. 09. 08:47","title":"Távozik Szlovákiából az OTP Bank","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]