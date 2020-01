Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4066f7a4-a374-47ed-a96e-cfb2191f9f65","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az idei év első podcastjával tért vissza az Őrültech, ami ezúttal a sport oldaláról közelített a technológiához.","shortLead":"Az idei év első podcastjával tért vissza az Őrültech, ami ezúttal a sport oldaláról közelített a technológiához.","id":"20200112_orultech_podcast_teches_podcast_toros_balazs","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4066f7a4-a374-47ed-a96e-cfb2191f9f65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d494fc9e-9993-4f46-9dcb-6d5317d89460","keywords":null,"link":"/tudomany/20200112_orultech_podcast_teches_podcast_toros_balazs","timestamp":"2020. január. 12. 22:23","title":"Podcast: A Nagy Testvér is figyeli, mi történik a kosárpályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3074c82-ba48-42ed-bf00-f6d41a624d8e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Brutális pénzt különít el az EU zöldítésre, de Magyarország a teljes keret mindössze 1,1 százalékát kapja.","shortLead":"Brutális pénzt különít el az EU zöldítésre, de Magyarország a teljes keret mindössze 1,1 százalékát kapja.","id":"20200114_europai_unio_europai_bizottsag_frans_timmermans_100_milliard_euro_magyarorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d3074c82-ba48-42ed-bf00-f6d41a624d8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2a388b7-d710-42e6-af42-96f5d6d0c8fc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200114_europai_unio_europai_bizottsag_frans_timmermans_100_milliard_euro_magyarorszag","timestamp":"2020. január. 14. 20:23","title":"Alig jut valami Magyarországnak az EU 100 milliárdos klímaprogramjából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ea4ccae-f27c-48c8-9ccf-e7b88859fba4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Roger Scruton konzervatív filozófus 75 éves volt.","shortLead":"Roger Scruton konzervatív filozófus 75 éves volt.","id":"20200113_Meghalt_Roger_Scruton_akit_Orban_is_kituntetett","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2ea4ccae-f27c-48c8-9ccf-e7b88859fba4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8706215b-f2fe-4b2b-8f2a-a71c75c3922a","keywords":null,"link":"/kultura/20200113_Meghalt_Roger_Scruton_akit_Orban_is_kituntetett","timestamp":"2020. január. 13. 09:52","title":"Meghalt a brit filozófus, akit Orbán decemberben kitüntetett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9dc426a1-7bf6-492e-bf95-18a7d28141fc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem elég, hogy gyakran szarvasok ugrálnak az autók elé, már a légi veszélyre is fel kell készülni.","shortLead":"Nem elég, hogy gyakran szarvasok ugrálnak az autók elé, már a légi veszélyre is fel kell készülni.","id":"20200113_nyuzsi_autos_video_hattyu_szelvedo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9dc426a1-7bf6-492e-bf95-18a7d28141fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56eb3949-86df-4a61-91ba-3fd5d276b0a1","keywords":null,"link":"/cegauto/20200113_nyuzsi_autos_video_hattyu_szelvedo","timestamp":"2020. január. 13. 12:21","title":"Hattyú csapódott egy kocsi szélvédőjébe – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"040bfd1b-7227-441e-b1cd-bd00951cb19f","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A román parlament megszavazta, az államfő pedig kihirdette a családi pótlék duplázásáról szóló törvényt, bár végrehajtására jelenleg nincs pénz a költségvetésben. Magyarországon a családi pótlék 2008 óta nem emelkedett, a Fidesz ugyanis az adókedvezményeket preferálja.","shortLead":"A román parlament megszavazta, az államfő pedig kihirdette a családi pótlék duplázásáról szóló törvényt, bár...","id":"20200114_Megduplazzak_a_csaladi_potlekot_Romaniaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=040bfd1b-7227-441e-b1cd-bd00951cb19f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"148c2deb-3cba-4a24-a5b2-8f1b25cbc2ef","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200114_Megduplazzak_a_csaladi_potlekot_Romaniaban","timestamp":"2020. január. 14. 14:11","title":"Megduplázzák a családi pótlékot Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8609569a-7cb5-4067-8079-6976c1d27590","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Egyesült Államok által bevezetett szankciók miatt az Instagram is lépni kényszerült: sok bejegyzést és fiókot törölt, nehéz helyzetbe hozva ezzel az iráni médiát.","shortLead":"Az Egyesült Államok által bevezetett szankciók miatt az Instagram is lépni kényszerült: sok bejegyzést és fiókot...","id":"20200113_instagram_iran_cenzura_kaszim_szulajmani","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8609569a-7cb5-4067-8079-6976c1d27590&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6852fc8f-8121-48c4-9912-872e6125403d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200113_instagram_iran_cenzura_kaszim_szulajmani","timestamp":"2020. január. 13. 08:33","title":"Cenzúrázza a híreket Iránban az Instagram, törlik a nemkívánatos posztokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fdaa048-efa3-4cf2-b074-79e9f6679f1f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Két magyar nő egy olyan szenzoros ruhadarabot fejlesztene, amely hőképzésre és mikrorezgések kibocsátására képes, ezáltal csökkentve a menstruációs fájdalmakat. ","shortLead":"Két magyar nő egy olyan szenzoros ruhadarabot fejlesztene, amely hőképzésre és mikrorezgések kibocsátására képes...","id":"20200114_Csokkenti_a_menstruacios_fajdalmakat_egy_magyarok_altal_megalmodott_ruhadarab","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3fdaa048-efa3-4cf2-b074-79e9f6679f1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bd32ee1-8744-4e69-9e1b-4decb8de4ba9","keywords":null,"link":"/elet/20200114_Csokkenti_a_menstruacios_fajdalmakat_egy_magyarok_altal_megalmodott_ruhadarab","timestamp":"2020. január. 14. 10:30","title":"Csökkentheti a menstruációs fájdalmakat egy magyarok által megálmodott ruhadarab","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7298e45f-86ce-4636-97db-5de0d551b584","c_author":"Oroszi Babett","category":"kkv","description":"490 millió forintot kapott az Erzsébet-programból az a két, Mészáros Lőrinchez, illetve Tiborcz Istvánhoz köthető hotel, amely kizárólag a programban részt vevők számára nyitott ki tavaly nyáron – tudta meg a hvg.hu. Erre a két szállóra rengeteg panasz érkezett, ezután próbáltuk megtudni, mekkora összeghez jutottak a működtetők. Elsőre nem adták ki az adatokat, azokat végül azután küldték el, hogy az adatvédelmi hatósághoz fordultunk.","shortLead":"490 millió forintot kapott az Erzsébet-programból az a két, Mészáros Lőrinchez, illetve Tiborcz Istvánhoz köthető...","id":"20200113_Az_Erzsebetprogramon_is_szazmilliokat_kaszalnak_Meszarosek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7298e45f-86ce-4636-97db-5de0d551b584&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96571e14-7813-4a0a-8599-486dabb850a2","keywords":null,"link":"/kkv/20200113_Az_Erzsebetprogramon_is_szazmilliokat_kaszalnak_Meszarosek","timestamp":"2020. január. 13. 06:30","title":"Az Erzsébet-programon is százmilliókat kaszálnak Mészárosék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]