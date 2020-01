Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"056eacd4-53e5-4448-8283-2daedfd49732","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Méghozzá számos ponton. A külügyminiszter szerint India „szuperhatalomként érdekelt Magyarország sikerében.”","shortLead":"Méghozzá számos ponton. A külügyminiszter szerint India „szuperhatalomként érdekelt Magyarország sikerében.”","id":"20200116_Szijjarto_Magyarorszag_osszekototte_magat_Indiaval","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=056eacd4-53e5-4448-8283-2daedfd49732&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7569ba7-0e3f-4db1-9f8a-9529beca9cce","keywords":null,"link":"/itthon/20200116_Szijjarto_Magyarorszag_osszekototte_magat_Indiaval","timestamp":"2020. január. 16. 16:36","title":"Szijjártó: Magyarország összekötötte magát Indiával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Újabb negatív rekordot döntött az egészségügy, az egész Föld időjárását befolyásolhatja az ausztrál tűz, nagy köd lesz ma is. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Újabb negatív rekordot döntött az egészségügy, az egész Föld időjárását befolyásolhatja az ausztrál tűz, nagy köd lesz...","id":"20200115_Radar360_alig_kapunk_az_EUs_klimaforrasbol_Budapest_is_kiamrad_a_penzesobol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a998341-19fb-44f0-8cb7-26bcf513a0f1","keywords":null,"link":"/360/20200115_Radar360_alig_kapunk_az_EUs_klimaforrasbol_Budapest_is_kiamrad_a_penzesobol","timestamp":"2020. január. 15. 08:00","title":"Radar360: alig kapunk az EU-s klímaforrásból, Budapest is kimarad a pénzesőből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4621550f-ed85-41b9-a360-1f75922da351","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A polgári védelem arra szólította fel a közelben élőket, hogy elővigyázatosságból ne nyissanak ablakot, és ne tartózkodjanak a szabad levegőn.","shortLead":"A polgári védelem arra szólította fel a közelben élőket, hogy elővigyázatosságból ne nyissanak ablakot, és ne...","id":"20200114_Egy_halalos_aldozata_es_legkevesebb_negy_serultje_van_egy_spanyol_vegyi_uzemben_tortent_robbanasnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4621550f-ed85-41b9-a360-1f75922da351&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32ef439c-8aa0-481e-a8d0-fa5b1c720792","keywords":null,"link":"/vilag/20200114_Egy_halalos_aldozata_es_legkevesebb_negy_serultje_van_egy_spanyol_vegyi_uzemben_tortent_robbanasnak","timestamp":"2020. január. 14. 21:55","title":"Egy halálos áldozata és legkevesebb négy sérültje van egy spanyol vegyi üzemben történt robbanásnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd446e2d-f507-495f-9fe5-c19d2fa10d01","c_author":"Joó Hajnalka","category":"itthon","description":"Jelenlegi formájában nem támogatja az új Nemzeti alaptanterv (Nat) bevezetését a Nemzeti Pedagógus Kar (NPK) – tudta meg a hvg.hu. Az még mindig talány, hogy miért nevezi a kormány újnak, ha egyszer nem az, és az is, hogy kevesebb mint nyolc hónappal a bevezetése előtt mikor ismerheti meg végre a nyilvánosság is a szöveget.","shortLead":"Jelenlegi formájában nem támogatja az új Nemzeti alaptanterv (Nat) bevezetését a Nemzeti Pedagógus Kar (NPK) – tudta...","id":"20200115_nat_nemzeti_pedagogus_kar_oktatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bd446e2d-f507-495f-9fe5-c19d2fa10d01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f1e77aa-c06f-42ea-83d9-1b71c07a3177","keywords":null,"link":"/itthon/20200115_nat_nemzeti_pedagogus_kar_oktatas","timestamp":"2020. január. 15. 18:00","title":"Kiakadt az új Nat tervezetén a Nemzeti Pedagógus Kar, nem támogatják a bevezetését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c705a643-2def-4c15-87fe-6bf0906b6a8b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tizenhárom megyére adtak ki figyelmeztetést a köd miatt.","shortLead":"Tizenhárom megyére adtak ki figyelmeztetést a köd miatt.","id":"20200115_Kodben_marad_ma_is_az_orszag_ketharmada","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c705a643-2def-4c15-87fe-6bf0906b6a8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12cc04cb-cea7-4982-96c3-ea23576dfb6f","keywords":null,"link":"/itthon/20200115_Kodben_marad_ma_is_az_orszag_ketharmada","timestamp":"2020. január. 15. 05:32","title":"Ködben marad ma is az ország kétharmada","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"379bb8ca-1609-479b-84b0-0e59759d6efb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google saját hívó szolgáltatása végre arra is jó lesz, hogy a beszélgetéseket rögzítsék a felhasználók. Kár, hogy a fejlesztés nem ment ennyire szépen.","shortLead":"A Google saját hívó szolgáltatása végre arra is jó lesz, hogy a beszélgetéseket rögzítsék a felhasználók. Kár...","id":"20200115_android_telefon_app_hivasrogzites_google","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=379bb8ca-1609-479b-84b0-0e59759d6efb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65737ac5-e201-4e20-9176-d3c0216f6989","keywords":null,"link":"/tudomany/20200115_android_telefon_app_hivasrogzites_google","timestamp":"2020. január. 15. 15:03","title":"Újból lehet majd hívásokat rögzíteni az Androidon, a Google visszahozza a funkciót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d97cc88-ece6-4943-9ca6-866dd43e09b1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem akar a vasúttársaság több olyan esetet, hogy a vonat nem megy tovább, mert lejár a mozdonyvezető munkaideje.","shortLead":"Nem akar a vasúttársaság több olyan esetet, hogy a vonat nem megy tovább, mert lejár a mozdonyvezető munkaideje.","id":"20200116_mav_mozdonyvezeto_munkaido","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5d97cc88-ece6-4943-9ca6-866dd43e09b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7625626f-29a1-4112-9f7d-d1ce683dcfc9","keywords":null,"link":"/itthon/20200116_mav_mozdonyvezeto_munkaido","timestamp":"2020. január. 16. 17:19","title":"Rájött a MÁV, hogy rossz ötlet 12 órás műszakban dolgoztatni a mozdonyvezetőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1060732e-853e-4cda-8228-7e84ad5a24d1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Bitdefender szakértői 17 olyan androidos alkalmazást találtak, amelyek kezdetben remekül működnek, de aztán jönnek a kéretlen reklámok.","shortLead":"A Bitdefender szakértői 17 olyan androidos alkalmazást találtak, amelyek kezdetben remekül működnek, de aztán jönnek...","id":"20200115_veszelyes_android_alkalmazas_bujtatott_reklam_gyorsan_merulo_akkumulator","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1060732e-853e-4cda-8228-7e84ad5a24d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb07b288-ef7e-4ab9-9fb0-4ff69ff8013d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200115_veszelyes_android_alkalmazas_bujtatott_reklam_gyorsan_merulo_akkumulator","timestamp":"2020. január. 15. 11:33","title":"Androidos? Veszélyes alkalmazásokat azonosítottak, 48 óráig jól működnek, aztán beüt a baj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]