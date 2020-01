Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c3191661-b97f-46a0-8260-387653c99785","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Közlekedő Tömeg Egyesület szerint le kellene fújni az átnevezést.","shortLead":"A Közlekedő Tömeg Egyesület szerint le kellene fújni az átnevezést.","id":"20200115_goncz_arpad_varoskozpont_3as_metro_atnevezes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c3191661-b97f-46a0-8260-387653c99785&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0367d9cd-a54b-4665-aa19-a586b05c6052","keywords":null,"link":"/cegauto/20200115_goncz_arpad_varoskozpont_3as_metro_atnevezes","timestamp":"2020. január. 15. 18:19","title":"Január végétől Göncz Árpád nevét viseli az Árpád híd metróállomás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a1cb863-9392-4ca2-9027-e86abdbf4081","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Akár több tízezerrel is nőhet az erőszakos bűncselekmények száma.","shortLead":"Akár több tízezerrel is nőhet az erőszakos bűncselekmények száma.","id":"20200116_klimavaltozas_buncselekmeny_usa_kutatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6a1cb863-9392-4ca2-9027-e86abdbf4081&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9654632a-201d-4f0e-b7f6-19c9f448c9ad","keywords":null,"link":"/vilag/20200116_klimavaltozas_buncselekmeny_usa_kutatas","timestamp":"2020. január. 16. 12:17","title":"A globális felmelegedés miatt nőhet az erőszakos bűncselekmények száma Amerikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Lemondott az orosz kormány, bővül az Arena Pláza, amerikai nyomásgyakorlás a britekre a Huawei miatt. A hvg360 esti hírösszefoglalója.","shortLead":"Lemondott az orosz kormány, bővül az Arena Pláza, amerikai nyomásgyakorlás a britekre a Huawei miatt. A hvg360 esti...","id":"20200115_Radar360_ket_raketaval_lohettek_le_az_ukran_gepet_terjed_a_madarinfluenza","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2755bea-c6fe-4731-9973-5a98d484210a","keywords":null,"link":"/360/20200115_Radar360_ket_raketaval_lohettek_le_az_ukran_gepet_terjed_a_madarinfluenza","timestamp":"2020. január. 15. 17:30","title":"Radar360: két rakétával lőhették le az ukrán gépet, terjed a madárinfluenza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Elbukhat a civiltörvény az Európai Bíróságon, holnap jelennek meg a zászlók a húspultokban, fulladnak a teniszezők Ausztráliában. Ez a hvg360 esti hírösszefoglalója. ","shortLead":"Elbukhat a civiltörvény az Európai Bíróságon, holnap jelennek meg a zászlók a húspultokban, fulladnak a teniszezők...","id":"20200114_Radar360_Simonka_a_birosagon_Weber_visszaszolt_Orbannak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f282022-1cff-4a48-b105-fb40aa908a77","keywords":null,"link":"/360/20200114_Radar360_Simonka_a_birosagon_Weber_visszaszolt_Orbannak","timestamp":"2020. január. 14. 17:30","title":"Radar360: Simonka a bíróságon, Weber visszaszólt Orbánnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe91fb2b-99cf-483b-9864-690ba5f542a3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Havi 130 ezer helyett 380 ezret ígért az Emmi, de még mindig nem az emelt összeget kapják. ","shortLead":"Havi 130 ezer helyett 380 ezret ígért az Emmi, de még mindig nem az emelt összeget kapják. ","id":"20200115_Hiaba_igerte_Kasler_nem_kaptak_meg_a_tamogatast_a_fogorvosok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fe91fb2b-99cf-483b-9864-690ba5f542a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0535618d-88e3-448f-a9ff-836bf508b5fa","keywords":null,"link":"/itthon/20200115_Hiaba_igerte_Kasler_nem_kaptak_meg_a_tamogatast_a_fogorvosok","timestamp":"2020. január. 15. 20:33","title":"Hiába ígérte Kásler, nem kapták meg a támogatást a fogorvosok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20dd4d5d-58f0-48e5-8ba2-2e704dfb213e","c_author":"Biró Péter","category":"sport","description":"Javában zajlik ausztrál Grand Slam torna selejtezője úgy, hogy a versenynek otthont adó Melbourne levegőjénél jelenleg nincs rosszabb minőségű a világon. A teniszezők bevállalták a szereplést, de egyre több jel mutat arra, hogy az egészségük érdekében ki kellene hagyniuk a tornát. Australian Open a bozóttüzek árnyékában.","shortLead":"Javában zajlik ausztrál Grand Slam torna selejtezője úgy, hogy a versenynek otthont adó Melbourne levegőjénél jelenleg...","id":"20200113_Elkezdodott_az_Australian_Open_de_vajon_veget_is_er","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=20dd4d5d-58f0-48e5-8ba2-2e704dfb213e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83908867-3992-4d4c-afc5-c80c670ddf5f","keywords":null,"link":"/sport/20200113_Elkezdodott_az_Australian_Open_de_vajon_veget_is_er","timestamp":"2020. január. 15. 20:00","title":"Elkezdődött az Australian Open, de vajon véget is ér?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce1b94ec-0dd4-47d5-8896-6f304f5debc1","c_author":"Kaufmann Balázs, Pálmai Erika, Tóth Richárd","category":"360","description":"Míg az antiszemitizmusra rájátszó üzeneteit kódolja a kormány és holdudvara, a magyar cigányság elleni hangulat­keltésnél ilyen erőfeszítéseket nem tesz. Orbán Viktor háborút hirdetett a „börtön- és etnobiznisz” ellen. Ha a csatakiáltást tettek követik, védhetetlenné válik Magyarország számos uniós eljárásban.","shortLead":"Míg az antiszemitizmusra rájátszó üzeneteit kódolja a kormány és holdudvara, a magyar cigányság elleni...","id":"20200115_Gyongyospatas_ordog","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ce1b94ec-0dd4-47d5-8896-6f304f5debc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab542145-6402-4f5b-8b3c-2d29c862bd7f","keywords":null,"link":"/360/20200115_Gyongyospatas_ordog","timestamp":"2020. január. 15. 15:00","title":"Saját Btk.-jával hadakozik Orbán, miközben a cigányok ellen hangol ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18b49028-0668-4626-8556-4b5072132e5b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nyilván kell a hírverés az új műsornak.","shortLead":"Nyilván kell a hírverés az új műsornak.","id":"20200115_Jakso_Laszlo_visszatert_es_rogton_paros_labbal_szallt_bele_a_kollegaiba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=18b49028-0668-4626-8556-4b5072132e5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7deb697-b1a4-4e0c-bc56-48c24c363edd","keywords":null,"link":"/elet/20200115_Jakso_Laszlo_visszatert_es_rogton_paros_labbal_szallt_bele_a_kollegaiba","timestamp":"2020. január. 15. 09:17","title":"Jáksó László visszatért, és rögtön páros lábbal szállt bele a kollégáiba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]