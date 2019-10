Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Akár Hawaii közelébe is eljuttathatja az észak-koreai hadsereg a most tesztelt új rakétákat. A próba időzítése nem volt véletlen, az indítást nem sokkal az előttre tették, hogy az USA és Észak-Korea felújítja a leszerelési tárgyalásokat. A próba időzítése nem volt... 2019. október. 03. 17:00 Újabb nagyon fontos határt lépett át Észak-Korea

Két év két hónapot kapott. 2019. október. 03. 10:18 Ököllel ütötte és rugdosta élettársát egy nagyatádi férfi

Kilencven intézmény kapja a 249 elektromos Volkswagent. 2019. október. 02. 12:42 Elektromos autókat vesz a kórházaknak a kormány

Ha gondolkodni még nem is képes, de tudományos felfedezéseket már meg tud jósolni a mesterséges intelligencia. Legalábbis ezt állítják a Berkeley Egyetem kutatói, akik a gépi tanulás és a nyelv kapcsolatát vizsgálják. 2019. október. 03. 14:00 A mesterséges intelligencia képes megjósolni, mit találhatunk fel legközelebb

A másik két meghívott pályázó még ennél is milliárdokkal drágábban vállalta volna a munkát. 2019. október. 02. 15:08 Tiborcz üzlettársa építi a 27 milliárdos kézilabdacsarnokot Szegeden

A Boeing egy mérnöke által benyújtott panasz szerint a cég biztonságosabbá tehette volna a 737 MAX-okat, de a cég leszavazta a javaslatot, mert fontosabb volt, hogy a gépek időben elkészüljenek. 2019. október. 03. 11:03 Egy mérnök szerint a Boeing kihagyott valamit a 737 MAX-okból, amely talán megakadályozhatta volna a két tragédiát

Három fideszes helyi politikusra is bírságot rótt ki az ítélőtábla politikai pedofíliáért, így Borkai Zsolt, az újrázásra hajtó győri polgármester is 345 ezer forintot fizethet - derül ki az október elején született bírósági döntésekből. Borkaiék egy már fél éve egyszer átadott futópályát adtak át újra, amit jogerősen egy „megrendezett" kampányeseménynek minősítettek, amihez - a szülők tudta nélkül - használták fel az odavezényelt iskolásokat. Azt a győri kormánypárti jelöltet is elmeszelték, aki egy általános iskolánál videózott saját közösségi oldalára, hogy saját érdemeit csillogtassa a választóknak. 2019. október. 03. 09:41 Sorra bírságolják a gyerekekkel kampányoló Fideszt, Borkai is fizethet

A hétvégi FINA úszó-világkupára készülő versenyzőinek tartott edzést a Duna Arénában. 2019. október. 03. 12:53 Úgy volt, hogy nem jön, aztán Shane Tusup mégis megjelent Budapesten