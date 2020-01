Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"25bb2c8c-0780-4b1c-b440-16d216b978de","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Huszonhárom év után távozik a Hunguest Hotels eddigi vezérigazgatója.","shortLead":"Huszonhárom év után távozik a Hunguest Hotels eddigi vezérigazgatója.","id":"20200116_Uj_vezetot_neveztek_ki_Meszarosek_szallodalancanak_elere","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=25bb2c8c-0780-4b1c-b440-16d216b978de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd4952e6-e5e8-479b-a7d0-f6d66871c6ff","keywords":null,"link":"/kkv/20200116_Uj_vezetot_neveztek_ki_Meszarosek_szallodalancanak_elere","timestamp":"2020. január. 16. 21:26","title":"Új vezetőt neveztek ki Mészárosék szállodaláncának élére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03aed035-e5e9-4743-a0fa-3714531019d7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A OnePlus vezére, Pete Lau Twitteren mutatott egy videót arról, milyen az általuk fejlesztett 120 Hz-es kijelző.","shortLead":"A OnePlus vezére, Pete Lau Twitteren mutatott egy videót arról, milyen az általuk fejlesztett 120 Hz-es kijelző.","id":"20200117_oneplus_120_hz_kijelzo_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=03aed035-e5e9-4743-a0fa-3714531019d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08589cc3-1664-4f46-899e-f2426623fa39","keywords":null,"link":"/tudomany/20200117_oneplus_120_hz_kijelzo_video","timestamp":"2020. január. 17. 18:03","title":"Megmutatta a OnePlus, milyen ütős technológián dolgoznak most – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d97cc88-ece6-4943-9ca6-866dd43e09b1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem akar a vasúttársaság több olyan esetet, hogy a vonat nem megy tovább, mert lejár a mozdonyvezető munkaideje.","shortLead":"Nem akar a vasúttársaság több olyan esetet, hogy a vonat nem megy tovább, mert lejár a mozdonyvezető munkaideje.","id":"20200116_mav_mozdonyvezeto_munkaido","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5d97cc88-ece6-4943-9ca6-866dd43e09b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7625626f-29a1-4112-9f7d-d1ce683dcfc9","keywords":null,"link":"/itthon/20200116_mav_mozdonyvezeto_munkaido","timestamp":"2020. január. 16. 17:19","title":"Rájött a MÁV, hogy rossz ötlet 12 órás műszakban dolgoztatni a mozdonyvezetőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2be303c4-546a-45da-9852-a273b55d913f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A különböző bolygókon eltér a gravitáció erőssége, ez pedig meghatározza azt is, hogy egy űrhajónak mekkora sebességet kell elérnie, hogy elérje a világűrt.","shortLead":"A különböző bolygókon eltér a gravitáció erőssége, ez pedig meghatározza azt is, hogy egy űrhajónak mekkora sebességet...","id":"20200118_Feleakkora_sebesseg_is_eleg_lesz_a_Marson_ha_egy_urhajot_akarnak_kiloni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2be303c4-546a-45da-9852-a273b55d913f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a6a0b5e-52ee-45f0-be69-d8df08c62668","keywords":null,"link":"/tudomany/20200118_Feleakkora_sebesseg_is_eleg_lesz_a_Marson_ha_egy_urhajot_akarnak_kiloni","timestamp":"2020. január. 18. 11:18","title":"Feleakkora sebesség is elég lesz a Marson, ha egy űrhajót akarnak kilőni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4621550f-ed85-41b9-a360-1f75922da351","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A palesztin szélsőséges szervezet akcióját nem díjazta Izrael.","shortLead":"A palesztin szélsőséges szervezet akcióját nem díjazta Izrael.","id":"20200117_hamasz_izrael_robbanoanyagos_lufi_legicsapas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4621550f-ed85-41b9-a360-1f75922da351&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"282ad22d-0a43-42fc-8ff9-9131f3c03e29","keywords":null,"link":"/vilag/20200117_hamasz_izrael_robbanoanyagos_lufi_legicsapas","timestamp":"2020. január. 17. 05:52","title":"Szokatlan új fegyverrel, robbanóanyagos lufikkal támadt a Hamász","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f05a603e-e974-48b0-ad8c-c8dd17d4cadb","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"Katonai technológia, műholdak és más hi-tech megoldások nélkül ma már nem is érdemes tűzoltani és füstugrani.","shortLead":"Katonai technológia, műholdak és más hi-tech megoldások nélkül ma már nem is érdemes tűzoltani és füstugrani.","id":"20200116_tuzvesz_Ausztralia_dronok_tuzoltas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f05a603e-e974-48b0-ad8c-c8dd17d4cadb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad67adab-68ef-4f43-977b-9d7ff63288fe","keywords":null,"link":"/360/20200116_tuzvesz_Ausztralia_dronok_tuzoltas","timestamp":"2020. január. 16. 19:00","title":"Drónok és mesterséges intelligencia nélkül még borzasztóbb lenne az ausztráliai tűzvész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97622298-4dfa-4f1d-bfc5-ebd1fe9f2895","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ukrajna már nem előszőr kéri az adatrögzítőket.","shortLead":"Ukrajna már nem előszőr kéri az adatrögzítőket.","id":"20200117_Iran_tovabbra_sem_akarja_kiadni_a_lelott_ukran_gep_feketedobozait","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=97622298-4dfa-4f1d-bfc5-ebd1fe9f2895&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91e4d015-b1ad-4b8a-943b-72922fcb786d","keywords":null,"link":"/vilag/20200117_Iran_tovabbra_sem_akarja_kiadni_a_lelott_ukran_gep_feketedobozait","timestamp":"2020. január. 17. 19:43","title":"Irán továbbra sem akarja kiadni a lelőtt ukrán gép feketedobozait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"266f2cf3-58a4-4e11-9d0b-94e4cd68f718","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A római konferencia előadói között ott van Matteo Salvini is. ","shortLead":"A római konferencia előadói között ott van Matteo Salvini is. ","id":"20200117_orban_viktor_matteo_salvini_nemzeti_konzervativizmus_europai_neppart","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=266f2cf3-58a4-4e11-9d0b-94e4cd68f718&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66abcedb-6be5-4559-9289-3c67f8303c4e","keywords":null,"link":"/itthon/20200117_orban_viktor_matteo_salvini_nemzeti_konzervativizmus_europai_neppart","timestamp":"2020. január. 17. 19:32","title":"Orbán Olaszországban ad majd elő, amikor a Néppárt a Fideszről dönthet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]