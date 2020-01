Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"622cbd26-5178-4338-bfa3-03299116a665","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A csoport második helyén maradt a magyar férfi válogatott.","shortLead":"A csoport második helyén maradt a magyar férfi válogatott.","id":"20200116_VizilabdaEb_Dontetlent_jatszott_a_magyar_ferfi_csapat_a_spanyolokkal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=622cbd26-5178-4338-bfa3-03299116a665&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa4d7ac5-0d47-4230-a0af-11b1f8496661","keywords":null,"link":"/sport/20200116_VizilabdaEb_Dontetlent_jatszott_a_magyar_ferfi_csapat_a_spanyolokkal","timestamp":"2020. január. 16. 20:12","title":"Vízilabda-Eb: Döntetlent játszott a magyar férfi csapat a spanyolokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eca1a403-d3a1-4bee-844a-60ffd1f1b7ba","c_author":"T.S.","category":"elet","description":"A világ legdrágább boráról, a Royal Tokaji Esszenciáról tudósít az Upscale Living Magazine internetes portálja.



","shortLead":"A világ legdrágább boráról, a Royal Tokaji Esszenciáról tudósít az Upscale Living Magazine internetes portálja.



","id":"20200118_12_millio_forintos_magyar_bor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eca1a403-d3a1-4bee-844a-60ffd1f1b7ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"151899d1-c491-4d15-9a46-2aa8a2a1da26","keywords":null,"link":"/elet/20200118_12_millio_forintos_magyar_bor","timestamp":"2020. január. 18. 08:06","title":"Mi kerül ezen a magyar boron 12 millió forintba?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd5f61aa-47f3-4cd7-afa0-052122b7fe06","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A japán cég is nagy lehetőséget lát a repülő taxis szolgáltatásban.","shortLead":"A japán cég is nagy lehetőséget lát a repülő taxis szolgáltatásban.","id":"20200117_A_Toyota_is_beszall_a_repuloauto_bizniszbe","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fd5f61aa-47f3-4cd7-afa0-052122b7fe06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd987657-ed94-4156-8d8c-b2128278568b","keywords":null,"link":"/cegauto/20200117_A_Toyota_is_beszall_a_repuloauto_bizniszbe","timestamp":"2020. január. 17. 13:59","title":"A Toyota is beszáll a repülőautó-bizniszbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97622298-4dfa-4f1d-bfc5-ebd1fe9f2895","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ukrajna már nem előszőr kéri az adatrögzítőket.","shortLead":"Ukrajna már nem előszőr kéri az adatrögzítőket.","id":"20200117_Iran_tovabbra_sem_akarja_kiadni_a_lelott_ukran_gep_feketedobozait","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=97622298-4dfa-4f1d-bfc5-ebd1fe9f2895&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91e4d015-b1ad-4b8a-943b-72922fcb786d","keywords":null,"link":"/vilag/20200117_Iran_tovabbra_sem_akarja_kiadni_a_lelott_ukran_gep_feketedobozait","timestamp":"2020. január. 17. 19:43","title":"Irán továbbra sem akarja kiadni a lelőtt ukrán gép feketedobozait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fcc9928-e96d-4964-98cc-de4926d26b9a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Most a víz és a hüllők elől kell menteni őket.","shortLead":"Most a víz és a hüllők elől kell menteni őket.","id":"20200117_Az_eso_is_csak_bajt_hoz_a_koalakra_meg_aligatorokat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3fcc9928-e96d-4964-98cc-de4926d26b9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48732000-505e-4407-bcd6-def58a688a5f","keywords":null,"link":"/elet/20200117_Az_eso_is_csak_bajt_hoz_a_koalakra_meg_aligatorokat","timestamp":"2020. január. 17. 14:20","title":"Az eső is csak bajt hoz a koalákra, meg aligátorokat – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f1d912f-9b7e-42c5-861b-ad4c5fe39cad","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy amerikai bíró próbált meg utánajárni, diszkriminációnak minősül-e, ha valakit leboomoreznek.","shortLead":"Egy amerikai bíró próbált meg utánajárni, diszkriminációnak minősül-e, ha valakit leboomoreznek.","id":"20200117_usa_birosag_ok_boomer_diszkriminacio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5f1d912f-9b7e-42c5-861b-ad4c5fe39cad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"161a5307-bfd0-49f4-8126-9f7dc8eeec4b","keywords":null,"link":"/elet/20200117_usa_birosag_ok_boomer_diszkriminacio","timestamp":"2020. január. 17. 06:12","title":"Már az USA legfelsőbb bíróságán is elhangzott, hogy “Ok, boomer”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07a25173-c1d3-4597-9321-fdf886138a89","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Érdekes bejelentéseket tett a BKK.","shortLead":"Érdekes bejelentéseket tett a BKK.","id":"20200116_Atnevezte_a_BKK_az_Eszaki_Jarmujavito_megallot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=07a25173-c1d3-4597-9321-fdf886138a89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1392824-4cc9-4838-b2f0-8d94cd05b455","keywords":null,"link":"/cegauto/20200116_Atnevezte_a_BKK_az_Eszaki_Jarmujavito_megallot","timestamp":"2020. január. 16. 19:21","title":"Sűrűbben járnak majd este a 9-es buszok ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7ec5956-5738-4685-b092-196df540a4c7","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Nincs beprogramozva az öregedésre és egész életében a betegségek, valamint az aszály okozta betegségek leküzdését segítő kemikáliákat termel a páfrányfenyő – állapították meg amerikai és kínai kutatók, megfejtve a fafaj hosszú életének titkát.","shortLead":"Nincs beprogramozva az öregedésre és egész életében a betegségek, valamint az aszály okozta betegségek leküzdését...","id":"20200117_1000_evig_elo_pafranyfenyo_oregedes_ginkgo_biloba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d7ec5956-5738-4685-b092-196df540a4c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"882439c3-67d1-486b-915f-72cfad122e4e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200117_1000_evig_elo_pafranyfenyo_oregedes_ginkgo_biloba","timestamp":"2020. január. 17. 11:03","title":"Az 1000 évig élő fa titka az, hogy egyszerűen nincs beprogramozva az öregedésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]