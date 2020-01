Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"83ea4d15-31ac-448b-ad63-c808506b61d4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A tárca pár nappal azt követően reagált, hogy a fogászatok eddig nem kapták meg az ígért támogatást.","shortLead":"A tárca pár nappal azt követően reagált, hogy a fogászatok eddig nem kapták meg az ígért támogatást.","id":"20200117_Az_Emmi_igeri_a_fogaszatok_iden_is_megkapjak_az_igert_tamogatast","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=83ea4d15-31ac-448b-ad63-c808506b61d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6502ccf4-c13a-4656-9230-dde96f38c362","keywords":null,"link":"/itthon/20200117_Az_Emmi_igeri_a_fogaszatok_iden_is_megkapjak_az_igert_tamogatast","timestamp":"2020. január. 17. 16:57","title":"Az Emmi ígéri: a fogászatok idén is megkapják az ígért támogatást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"791b377f-a7ca-477c-866a-0f51e7925e59","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A reptér tájékoztatása szerint a sofőr illegális tevékenységet végzett, ez ellen lépett fel az alvállalkozó.","shortLead":"A reptér tájékoztatása szerint a sofőr illegális tevékenységet végzett, ez ellen lépett fel az alvállalkozó.","id":"20200116_Kirugtak_a_biztonsagi_ort_aki_megutott_egy_taxist_Ferihegyen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=791b377f-a7ca-477c-866a-0f51e7925e59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dafe5697-cbea-42d8-930f-c4fc2fb5a909","keywords":null,"link":"/itthon/20200116_Kirugtak_a_biztonsagi_ort_aki_megutott_egy_taxist_Ferihegyen","timestamp":"2020. január. 16. 13:57","title":"Kirúgták a biztonsági őrt, aki megütött egy taxist Ferihegyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28c04747-c2f8-4212-87df-8dbd2b4869f7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Segíti az ausztrál tűzvész megfékezését, hogy elkezdett esni az eső csütörtökön Kelet-Ausztráliában, és az előrejelzések még több csapadékot ígérnek.","shortLead":"Segíti az ausztrál tűzvész megfékezését, hogy elkezdett esni az eső csütörtökön Kelet-Ausztráliában, és...","id":"20200116_Esik_az_eso_Ausztraliaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=28c04747-c2f8-4212-87df-8dbd2b4869f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4146758e-b3da-4fe6-9ad0-c56a79c9fabd","keywords":null,"link":"/vilag/20200116_Esik_az_eso_Ausztraliaban","timestamp":"2020. január. 16. 13:47","title":"Ausztrál bozóttűz: végre esik az eső","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"286cc111-7878-43c1-813a-2bb9efc4d25c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Xnor.ai a mesterséges intelligencia területén végez kutatásokat, emellett a mobilfotózásban is érdekeltek. A céget most vásárolta fel az Apple.","shortLead":"A Xnor.ai a mesterséges intelligencia területén végez kutatásokat, emellett a mobilfotózásban is érdekeltek. A céget...","id":"20200116_xnor_ai_mesterseges_intelligencia_apple_akvizicio_felvasarlas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=286cc111-7878-43c1-813a-2bb9efc4d25c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed2b5f7a-e28a-4322-81d5-813e512fb392","keywords":null,"link":"/tudomany/20200116_xnor_ai_mesterseges_intelligencia_apple_akvizicio_felvasarlas","timestamp":"2020. január. 16. 18:03","title":"60 milliárd forintot költött egy cégre az Apple, csak még azt nem tudni, miért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"528b1059-4c9b-4409-8d39-c3d901f53b69","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megkezdődött a 2020-as modellévre szánt orosz terepjáró kereskedelmi forgalmazása.","shortLead":"Megkezdődött a 2020-as modellévre szánt orosz terepjáró kereskedelmi forgalmazása.","id":"20200117_elstartolt_a_legujabb_lada_niva","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=528b1059-4c9b-4409-8d39-c3d901f53b69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d9f58d9-acf0-403c-b9e2-c9fade200135","keywords":null,"link":"/cegauto/20200117_elstartolt_a_legujabb_lada_niva","timestamp":"2020. január. 17. 06:41","title":"Elstartolt a legújabb Lada Niva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"764a4df7-e203-4963-9777-a9beb8a5d09a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Maga az amerikai haditengerészet erősítette meg, hogy több képi anyag is a birtokában van a 2004-es UFO-észlelésről, de azokat soha nem adják ki, mert nemzetbiztonságilag veszélyesnek tartják.","shortLead":"Maga az amerikai haditengerészet erősítette meg, hogy több képi anyag is a birtokában van a 2004-es UFO-észlelésről, de...","id":"20200117_ufo_talalkozas_amerikai_haditengereszet_titkositott_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=764a4df7-e203-4963-9777-a9beb8a5d09a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f4ee53f-7726-412e-8946-98fb2bd624c9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200117_ufo_talalkozas_amerikai_haditengereszet_titkositott_video","timestamp":"2020. január. 17. 09:03","title":"Videója van a haditengerészetnek egy UFO-találkozásról, de soha nem láthatjuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecde9d15-2d64-45ae-8876-015ef0966522","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szerinte senki sem annyira elkötelezett a saját elmezavara mellett, mint Kanye West.","shortLead":"Szerinte senki sem annyira elkötelezett a saját elmezavara mellett, mint Kanye West.","id":"20200118_Nick_Cave_elmondta_kit_tart_korunk_legnagyszerubb_muveszenek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ecde9d15-2d64-45ae-8876-015ef0966522&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8537348-bca8-40ca-8db7-f34fdfa5023f","keywords":null,"link":"/elet/20200118_Nick_Cave_elmondta_kit_tart_korunk_legnagyszerubb_muveszenek","timestamp":"2020. január. 18. 10:16","title":"Nick Cave elmondta, kit tart korunk legnagyszerűbb művészének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb4419e3-79ba-475f-9cf5-31fb895eb185","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"A hivatalos kinevezésére váró Bardóczi Sándor azt szeretné, ha főkertész helyett inkább főtájépítésznek hívnák, de a lényeg, hogy mostantól minden fővárosi zöldfelület hozzá tartozik majd. A HVG-nek adott interjújában elmondta azt is, hogy szigorúbb szakmai felügyelet alá vonná a Főkert Zrt-t, több természetőrt állítana munkába és a jövőben minden budapesti beruházásnál megkerülhetetlen lesz a véleménye.","shortLead":"A hivatalos kinevezésére váró Bardóczi Sándor azt szeretné, ha főkertész helyett inkább főtájépítésznek hívnák, de...","id":"202003__bardoczi_sandor__varosi_tajepiteszetrol_szemleletvaltasrol__alruhas_fokertesz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eb4419e3-79ba-475f-9cf5-31fb895eb185&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4032d229-2595-434c-ab61-f3b339f09e3e","keywords":null,"link":"/360/202003__bardoczi_sandor__varosi_tajepiteszetrol_szemleletvaltasrol__alruhas_fokertesz","timestamp":"2020. január. 17. 07:00","title":"Budapest új főkertésze tájépítészként nem öt, hanem ötven évre tervezne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]