[{"available":true,"c_guid":"f7f9601d-9067-4825-928d-91e21ed51506","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Újabb adatokat kért be a kukaholding az FKF-től, amíg azok nem érkeznek meg, addig nem fizet.","shortLead":"Újabb adatokat kért be a kukaholding az FKF-től, amíg azok nem érkeznek meg, addig nem fizet.","id":"20200120_fkf_budapest_szemet_nhkv_kukaholding","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f7f9601d-9067-4825-928d-91e21ed51506&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3b59187-1803-4601-9f78-e880dfd7f46f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200120_fkf_budapest_szemet_nhkv_kukaholding","timestamp":"2020. január. 20. 06:42","title":"Nem fizetett a kukaholding Budapestnek, február közepéig vannak csak tartalékok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"569af871-8aa1-4f63-a5e8-e7bbee588d73","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A tizenkét órás és száz mérföldes futás világrekordját is megdöntötte Csécsei Zoltán, magyar ultrafutó, aki már több mint tizenhat órája tapossa a kilométereket újpesti futópadján. Lassan elérhető közelségbe kerül a huszonnégy órás Guinness-rekord.","shortLead":"A tizenkét órás és száz mérföldes futás világrekordját is megdöntötte Csécsei Zoltán, magyar ultrafutó, aki már több...","id":"20200120_Eloben_kovetheti_egy_magyar_ultrafuto_rekorddonteset","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=569af871-8aa1-4f63-a5e8-e7bbee588d73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63caf9bc-b1da-4299-950e-468322c2e20e","keywords":null,"link":"/elet/20200120_Eloben_kovetheti_egy_magyar_ultrafuto_rekorddonteset","timestamp":"2020. január. 20. 11:29","title":"Élőben követheti egy magyar ultrafutó rekorddöntését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2298ebe5-7bc6-43e8-a459-b17a74c24182","c_author":"-t-","category":"elet","description":"A rizsből és mungóbabból főzött vegán indiai étel 2020-ban az elsők között került be a hitelesített Guinness-rekordok közé.



","shortLead":"A rizsből és mungóbabból főzött vegán indiai étel 2020-ban az elsők között került be a hitelesített Guinness-rekordok...","id":"20200117_A_khichdi_lett_az_idei_ev_elso_etelrekordja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2298ebe5-7bc6-43e8-a459-b17a74c24182&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b59dea1d-68f9-467a-9e82-53a2e60b2efd","keywords":null,"link":"/elet/20200117_A_khichdi_lett_az_idei_ev_elso_etelrekordja","timestamp":"2020. január. 19. 10:45","title":"A khichdi lett az idei első ételrekord ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9473c3e0-7073-4d25-b1dd-cfdaa8cdea2b","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A néhai Paul Walker autógyűjteménye 2,33 millió dollárért kelt el az arizonai Scottsdale-ben a héten rendezett árverésen.","shortLead":"A néhai Paul Walker autógyűjteménye 2,33 millió dollárért kelt el az arizonai Scottsdale-ben a héten rendezett...","id":"20200119_Elarvereztek_a_Halalos_iramban_sztarjanak_autocsodait","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9473c3e0-7073-4d25-b1dd-cfdaa8cdea2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac6fa983-abd4-4b67-bd94-154bd4e7c7ff","keywords":null,"link":"/cegauto/20200119_Elarvereztek_a_Halalos_iramban_sztarjanak_autocsodait","timestamp":"2020. január. 19. 13:06","title":"Elárverezték a Halálos iramban sztárjának autócsodáit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca15b920-b9c9-44d0-97da-f2416b49fb1f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Szombaton írták meg a központi felvételi vizsgát a gimnáziumi oktatásba jelentkező diákok, és ezúttal a magyar kérdéssor egyik feladata kezdett internetes karrierbe a közösségi médiában. Mutatjuk, miről is van szó. ","shortLead":"Szombaton írták meg a központi felvételi vizsgát a gimnáziumi oktatásba jelentkező diákok, és ezúttal a magyar...","id":"20200119_Ez_a_feladat_valtotta_ki_a_legnagyobb_visszhangot_a_gimnaziumi_felvetelin__on_tudja_a_megfejtest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ca15b920-b9c9-44d0-97da-f2416b49fb1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5c4c56c-af3d-4269-9625-6fc9789275d4","keywords":null,"link":"/kultura/20200119_Ez_a_feladat_valtotta_ki_a_legnagyobb_visszhangot_a_gimnaziumi_felvetelin__on_tudja_a_megfejtest","timestamp":"2020. január. 19. 10:45","title":"Ez a feladat váltotta ki a legnagyobb visszhangot a gimnáziumi felvételin - ön tudja a megfejtést?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"105585c4-9d44-4dc2-bb65-45637cb0ec4d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színpadon, fellépés közben vesztette életét egy 71 éves amerikai folkzenész, David Olney. ","shortLead":"A színpadon, fellépés közben vesztette életét egy 71 éves amerikai folkzenész, David Olney. ","id":"20200120_Kiment_a_szinpadra_majd_elnezest_kert_lehunyta_a_szemet_es_meghalt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=105585c4-9d44-4dc2-bb65-45637cb0ec4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e23f25d-62f5-48b9-b09c-c5ed24221368","keywords":null,"link":"/elet/20200120_Kiment_a_szinpadra_majd_elnezest_kert_lehunyta_a_szemet_es_meghalt","timestamp":"2020. január. 20. 10:37","title":"Kiment a színpadra, majd elnézést kért, és meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98275bf3-077f-495e-94e1-7c577d39e8e4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A korábbinál 30 százalékkal több házi pálinka készült 2019-ben. A kormány tárgyal arról, hogy adómentessé tehessék.","shortLead":"A korábbinál 30 százalékkal több házi pálinka készült 2019-ben. A kormány tárgyal arról, hogy adómentessé tehessék.","id":"20200120_Tallai_palinka_ado_fozes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=98275bf3-077f-495e-94e1-7c577d39e8e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1d185b2-cf21-4f9f-86de-4b36684c9be8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200120_Tallai_palinka_ado_fozes","timestamp":"2020. január. 20. 08:09","title":"Tállai az adómentes pálinkafőzésről: Létkérdés a nép hagyományainak megtartása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bánáti János kamaraelnök szerint az elhangzottak rombolják az igazságszolgáltatás tekintélyét.","shortLead":"Bánáti János kamaraelnök szerint az elhangzottak rombolják az igazságszolgáltatás tekintélyét.","id":"20200120_ugyvedi_kamara_orban_viktor_borton_karterites_volner_pal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"757fae33-8a0e-47bc-969e-78c21988d998","keywords":null,"link":"/itthon/20200120_ugyvedi_kamara_orban_viktor_borton_karterites_volner_pal","timestamp":"2020. január. 20. 20:25","title":"Az ügyvédi kamara közleményben utasítja vissza Orbánék vádjait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]