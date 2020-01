Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b942545f-d8f2-4e74-9b30-1348d6f01f2a","c_author":"Optic World","category":"brandcontent","description":"Könnyen meg tudunk feledkezni arról, mennyire fontos, hogy lássunk. De gondoljon arra, hogy a környezetéből érkező ingerek 80%-át a szemén keresztül észleli – ezt a tényt ismerve máris felértékelődik ez az egyébként természetesnek tűnő „adottság”. ","shortLead":"Könnyen meg tudunk feledkezni arról, mennyire fontos, hogy lássunk. De gondoljon arra, hogy a környezetéből érkező...","id":"20191213_A_megfelelo_szemuvegvasarlas_legfontosabb_kriteriumai","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b942545f-d8f2-4e74-9b30-1348d6f01f2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c58b1403-ae66-48b9-803b-305058fb79b5","keywords":null,"link":"/brandcontent/20191213_A_megfelelo_szemuvegvasarlas_legfontosabb_kriteriumai","timestamp":"2020. január. 20. 11:30","title":"Minden második magyarnak rossz a szeme","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21e2a63f-5741-4de8-96da-cc3b672d66a1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A tragédiával végződő baleset vasárnap hajnalban történt. ","shortLead":"A tragédiával végződő baleset vasárnap hajnalban történt. ","id":"20200119_Halalra_gazoltak_egy_gyalogost_a_Blaha_Lujza_ternel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=21e2a63f-5741-4de8-96da-cc3b672d66a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f06c9685-e9ea-4383-a4b1-a1d64f131520","keywords":null,"link":"/cegauto/20200119_Halalra_gazoltak_egy_gyalogost_a_Blaha_Lujza_ternel","timestamp":"2020. január. 19. 09:12","title":"Halálra gázoltak egy gyalogost a Blaha Lujza térnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bce2b205-ff09-497c-968e-fdfde6807293","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Miskolcon játszották a döntőt.","shortLead":"Miskolcon játszották a döntőt.","id":"20200119_Huszonot_ev_utan_lett_kupagyoztes_az_FTC_jegkorongcsapata","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bce2b205-ff09-497c-968e-fdfde6807293&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1f365d5-c7d2-4004-970f-3a0012b995b1","keywords":null,"link":"/sport/20200119_Huszonot_ev_utan_lett_kupagyoztes_az_FTC_jegkorongcsapata","timestamp":"2020. január. 19. 18:11","title":"Huszonöt év után lett kupagyőztés az FTC jégkorongcsapata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cc85e08-5065-400b-a429-44d808c0ad45","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hiába a rezsicsökkentés, sokan nem tudják időre fizetni a számláikat.","shortLead":"Hiába a rezsicsökkentés, sokan nem tudják időre fizetni a számláikat.","id":"20200120_rezsi_hatarido_eurostat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9cc85e08-5065-400b-a429-44d808c0ad45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"374da1e5-b544-4e11-b86e-8f3be5d52616","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200120_rezsi_hatarido_eurostat","timestamp":"2020. január. 20. 11:10","title":"Minden kilencedik magyar háztartás bajban van a rezsiszámlákkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d844c56-4ad0-470a-99fb-3a2f875c6d09","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem válaszolt érdemben Matolcsy György arra az ellenzéki képviselői kérdésre, hogy miért vette meg a Magyar Nemzeti Bank kétszer is ugyanazt az épületet a Budai Várban. részletekről az RTL Klub híradója is beszámolt.","shortLead":"Nem válaszolt érdemben Matolcsy György arra az ellenzéki képviselői kérdésre, hogy miért vette meg a Magyar Nemzeti...","id":"20200119_Ketszer_vette_meg_a_Magyar_Nemzeti_Bank_ugyanazt_az_epuletet_a_Budai_Varban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6d844c56-4ad0-470a-99fb-3a2f875c6d09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8b73137-d013-4a24-8573-68aa30df741e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200119_Ketszer_vette_meg_a_Magyar_Nemzeti_Bank_ugyanazt_az_epuletet_a_Budai_Varban","timestamp":"2020. január. 19. 20:03","title":"Kétszer vette meg a Magyar Nemzeti Bank ugyanazt az épületet a Budai Várban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ade624fe-b731-4e0c-a558-51fba94319d7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hazugságnak nevezte a Borsod megyei kórház orvosigazgatója, hogy kényszersterilizáltak volna betegeket - számolt be az RTL Klub híradója.","shortLead":"Hazugságnak nevezte a Borsod megyei kórház orvosigazgatója, hogy kényszersterilizáltak volna betegeket - számolt be...","id":"20200119_Hazugsagnak_nevezte_hogy_kenyszersterilizaltak_volna_betegeket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ade624fe-b731-4e0c-a558-51fba94319d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdcbaafd-1923-437a-9577-ad3c55b7c738","keywords":null,"link":"/itthon/20200119_Hazugsagnak_nevezte_hogy_kenyszersterilizaltak_volna_betegeket","timestamp":"2020. január. 19. 20:00","title":"Az orvosigazgató szerint hazugság, hogy kényszersterilizáltak volna betegeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6b0ceba-e83c-43ee-a508-d357c43e185e","c_author":"HVG","category":"360","description":"A határidők szorítása kalóriadús ételek fogyasztására ösztönözhet – állítják indiai kutatók. ","shortLead":"A határidők szorítása kalóriadús ételek fogyasztására ösztönözhet – állítják indiai kutatók. ","id":"202003_evesosztonzo_hataridok_szorit_es_hizlal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e6b0ceba-e83c-43ee-a508-d357c43e185e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e1da481-8bb2-4714-986a-0bb39f9b840e","keywords":null,"link":"/360/202003_evesosztonzo_hataridok_szorit_es_hizlal","timestamp":"2020. január. 20. 12:00","title":"Rájöttek a tudósok, hogy a határidő nem csak szorít, de még hízlal is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9708d4e3-12e2-4f58-ad41-fcba2f4536ba","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Több magyar embert vonzott tavaly a foci, mint korábban, és ennek részben az új stadionok az okai. ","shortLead":"Több magyar embert vonzott tavaly a foci, mint korábban, és ennek részben az új stadionok az okai. ","id":"20200119_Javult_ugyan_a_futball_nezoszama_de_tovabbra_is_kihasznalatlanok_a_stadionok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9708d4e3-12e2-4f58-ad41-fcba2f4536ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8307301c-c2f3-4a7e-a5f0-64be05db12a6","keywords":null,"link":"/sport/20200119_Javult_ugyan_a_futball_nezoszama_de_tovabbra_is_kihasznalatlanok_a_stadionok","timestamp":"2020. január. 19. 13:51","title":"Javult ugyan a futball nézőszáma, de továbbra is kihasználatlanok a stadionok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]