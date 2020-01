Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"89d2da11-d3a3-4bda-8883-e3e1ee01b96b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Felbolygatná a kereseti és jövedelmi viszonyokat a minimálbér és a garantált bérminimum egységesítése – írja a HVG hetilap.","shortLead":"Felbolygatná a kereseti és jövedelmi viszonyokat a minimálbér és a garantált bérminimum egységesítése – írja a HVG...","id":"20200122_Alaposan_felbolygatna_a_kereseti_es_a_jovedelmi_viszonyokat_ha_egyseges_lenne_a_minimalber_es_a_garantalt_berminimum","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=89d2da11-d3a3-4bda-8883-e3e1ee01b96b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4829e06-5918-44ec-9bcb-6500f69d9fb7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200122_Alaposan_felbolygatna_a_kereseti_es_a_jovedelmi_viszonyokat_ha_egyseges_lenne_a_minimalber_es_a_garantalt_berminimum","timestamp":"2020. január. 22. 12:02","title":"Hátránya is lenne a minimálbér és a bérminimum egységesítésének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3074c82-ba48-42ed-bf00-f6d41a624d8e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A X. kerületben a csütörtöki ülésén döntött erről.","shortLead":"A X. kerületben a csütörtöki ülésén döntött erről.","id":"20200123_Kobanyan_is_kihirdettek_a_klimaveszhelyzetet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d3074c82-ba48-42ed-bf00-f6d41a624d8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a61bdd8-be86-4a48-93f1-bd61d33d2186","keywords":null,"link":"/itthon/20200123_Kobanyan_is_kihirdettek_a_klimaveszhelyzetet","timestamp":"2020. január. 23. 17:39","title":"Kőbányán is kihirdették a klímavészhelyzetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"516e4f5b-977f-466c-8833-5cf52306a523","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Miniszterelnökség közlése szerint a rendkívüli iraki helyzet indokolja, hogy ne honvédségi gépekkel utazzon a miniszterelnök.","shortLead":"A Miniszterelnökség közlése szerint a rendkívüli iraki helyzet indokolja, hogy ne honvédségi gépekkel utazzon...","id":"20200122_Orban_Indoneziaba_is_Csanyi_gepevel_repult","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=516e4f5b-977f-466c-8833-5cf52306a523&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8dd53a69-08f4-4b8f-a149-6b918a1081fb","keywords":null,"link":"/itthon/20200122_Orban_Indoneziaba_is_Csanyi_gepevel_repult","timestamp":"2020. január. 22. 18:26","title":"Orbán Indonéziába is Csányi gépével repült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7300e33f-1d51-4f95-8a4d-61027a00b3e6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Bár Hugo Weaving nagyon szeretett volna újra rákapcsolódni a Mátrixra, színházi munkája ezt nem teszi lehetővé, így kimarad a negyedik filmből.","shortLead":"Bár Hugo Weaving nagyon szeretett volna újra rákapcsolódni a Mátrixra, színházi munkája ezt nem teszi lehetővé...","id":"20200122_smith_ugynok_hugo_weaving_matrix_4","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7300e33f-1d51-4f95-8a4d-61027a00b3e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fefd17fa-ea1e-4c76-832f-68638346d84b","keywords":null,"link":"/kultura/20200122_smith_ugynok_hugo_weaving_matrix_4","timestamp":"2020. január. 22. 09:56","title":"Smith ügynök nem tér vissza a Mátrix 4-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78a413d3-4445-4cef-b60f-78e72136266e","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Már tudják, hogy zajlik a folyamat. Az új ismeretek viszont nem jelentenek gyógymódot vagy kezelést az ősz hajra. ","shortLead":"Már tudják, hogy zajlik a folyamat. Az új ismeretek viszont nem jelentenek gyógymódot vagy kezelést az ősz hajra. ","id":"20200123_Megfejthettek_hogyan_okoz_oszulest_a_stressz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=78a413d3-4445-4cef-b60f-78e72136266e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24e4fbec-1650-410e-8846-cbfd989c6823","keywords":null,"link":"/elet/20200123_Megfejthettek_hogyan_okoz_oszulest_a_stressz","timestamp":"2020. január. 23. 14:34","title":"Megfejthették, hogyan okoz őszülést a stressz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1760eb1b-3f18-4788-811c-00d8cf7db129","c_author":"Németh András","category":"360","description":"A január 15-i váratlan moszkvai kormány-átalakítással Vlagyimir Putyin megszabadult az egyre népszerűtlenebbé váló Dmitrij Medvegyev miniszterelnöktől, egyúttal hangzatos reformokat is hirdetett, de valójában mindez már annak a jele, hogy az Oroszországot 20 éve irányító nagy kombinátor megkezdte a felkészülést arra, hogy 2024-ben lejár az utolsó államfői mandátuma. ","shortLead":"A január 15-i váratlan moszkvai kormány-átalakítással Vlagyimir Putyin megszabadult az egyre népszerűtlenebbé váló...","id":"202004__lemondott_orosz_kormany__beindult_helyezkedes__putyin_kavar__a_nagy_kombinator","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1760eb1b-3f18-4788-811c-00d8cf7db129&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19da1fa5-c596-449f-a119-3f182733ca6c","keywords":null,"link":"/360/202004__lemondott_orosz_kormany__beindult_helyezkedes__putyin_kavar__a_nagy_kombinator","timestamp":"2020. január. 22. 16:45","title":"Több legyet is ütött egy csapásra Putyin, amikor lemondatta az orosz kormányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e8a63b5-93df-4ad8-a133-5de05361df30","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A madárinfluenza terjedését próbálják az intézkedéssel megakadályozni.","shortLead":"A madárinfluenza terjedését próbálják az intézkedéssel megakadályozni.","id":"20200122_Elrendeltek_az_orszag_teljes_teruleten_a_baromfik_elzarasat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7e8a63b5-93df-4ad8-a133-5de05361df30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9106b8d3-45a4-4fce-bbaa-9edf9b913501","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200122_Elrendeltek_az_orszag_teljes_teruleten_a_baromfik_elzarasat","timestamp":"2020. január. 22. 10:05","title":"Az egész országban el kell zárni a baromfikat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdd90ec8-486a-402c-afa7-dd02f3b1f0e9","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az időközi polgármester-választáson a miniszterelnök válságkezelése is vizsgázik, ám abból a szempontból nyugodtan kockáztathatott, hogy egy ellenzéki városvezető nem menne sokra a közgyűlés fideszes többségével szemben.","shortLead":"Az időközi polgármester-választáson a miniszterelnök válságkezelése is vizsgázik, ám abból a szempontból nyugodtan...","id":"202004_orban_intezte_azismetlest_izgulhat_is_vasarnapig","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fdd90ec8-486a-402c-afa7-dd02f3b1f0e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86b82cb8-d339-4463-8a22-de86bd583eb6","keywords":null,"link":"/360/202004_orban_intezte_azismetlest_izgulhat_is_vasarnapig","timestamp":"2020. január. 23. 07:02","title":"A Borkai-szexvideó után Orbán intézte a győri ismétlést, izgulhat is vasárnapig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]