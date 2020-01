Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5965c4d2-808c-4eb4-9e6a-dc22459b492e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"\"Megvan életem és a történelem első női magyar síugró világkupapontja\" – nyilatkozta Vörös Virág.","shortLead":"\"Megvan életem és a történelem első női magyar síugró világkupapontja\" – nyilatkozta Vörös Virág.","id":"20200125_voros_Virag_noi_siugras_vilagkupapont","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5965c4d2-808c-4eb4-9e6a-dc22459b492e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"789348fe-bf0d-40cf-abed-2b6f9d76d74e","keywords":null,"link":"/sport/20200125_voros_Virag_noi_siugras_vilagkupapont","timestamp":"2020. január. 25. 19:50","title":"Vörös Virágé a magyar női síugrás első világkupapontja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1888a1a-e7a0-4c6f-9e02-47675d553314","c_author":"HVG","category":"360","description":"Húsznál is több nemzet hagyományai keverednek a legnagyobb horvát kikötővárosban, Rijekában, ahol idén is több tízezer látogatót várnak a februári álarcos karneválra.","shortLead":"Húsznál is több nemzet hagyományai keverednek a legnagyobb horvát kikötővárosban, Rijekában, ahol idén is több tízezer...","id":"202004_rijeka_europa_kulturalis_fovarosa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b1888a1a-e7a0-4c6f-9e02-47675d553314&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3c0f7ee-830f-4ec1-9ec4-28b7ed5215a4","keywords":null,"link":"/360/202004_rijeka_europa_kulturalis_fovarosa","timestamp":"2020. január. 25. 09:00","title":"Valódi olvasztótégely Európa kulturális fővárosa és nincs is messze ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"684123a6-275b-407f-92ff-947d99375fb1","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"A kommunista pártvezért hazaárulással vádolják, már csak az evangélikus egyház ad otthont neki, közben nyugati valutáért kínálják Erich Honecker életművének központi darabját, a berlini falat, de ő ezt már nem érti. Abszurdok a 30 évvel ezelőtti NDK-ból.","shortLead":"A kommunista pártvezért hazaárulással vádolják, már csak az evangélikus egyház ad otthont neki, közben nyugati...","id":"20200116_berlini_falbol_csinaltak_uzletet_Eljott_a_paradicsom_1990_januar_27","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=684123a6-275b-407f-92ff-947d99375fb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"512ab76c-ffc9-460e-9061-e91c818dd871","keywords":null,"link":"/360/20200116_berlini_falbol_csinaltak_uzletet_Eljott_a_paradicsom_1990_januar_27","timestamp":"2020. január. 25. 17:00","title":"Falból csináltak üzletet. A berlini falból – \"Eljött a paradicsom\", 1990. január 27.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e468292-3615-4c3f-a564-a94c081b3ed1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Európai Bizottság szóvivője szerint a bíróságok döntését Magyarországon is be kell tartani. Az ügy Gyöngyöspatához, illetve a kormányfő, Orbán Viktor kijelentéseihez kapcsolódik.","shortLead":"Az Európai Bizottság szóvivője szerint a bíróságok döntését Magyarországon is be kell tartani. Az ügy Gyöngyöspatához...","id":"20200124_gyongyospata_roma_gyerekek_szegregacio_100_millio_forint_orban_viktor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0e468292-3615-4c3f-a564-a94c081b3ed1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41d3ee04-ea91-400a-91fa-1bb8f916403a","keywords":null,"link":"/itthon/20200124_gyongyospata_roma_gyerekek_szegregacio_100_millio_forint_orban_viktor","timestamp":"2020. január. 24. 17:01","title":"Üzenet jött Brüsszelből Orbán Gyöngyöspatáról tett kijelentései miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7465d69-df34-4740-8745-ee34445ff74a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Mesterséges intelligencia segíti a szívelégtelenségben szenvedő betegek kockázatbecslését, a rizikóbecslő rendszer a betegek klinikai adatai alapján nyújt segítséget a kezelőorvosnak a magasabb halálozási kockázattal bíró szívelégtelen betegek azonosításában.","shortLead":"Mesterséges intelligencia segíti a szívelégtelenségben szenvedő betegek kockázatbecslését, a rizikóbecslő rendszer...","id":"20200125_mesterseges_intelligencia_szivelegtelensegben_szenvedo_betegek_kockazatbecslese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b7465d69-df34-4740-8745-ee34445ff74a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ea65b59-1f9f-4272-8592-036d0437b083","keywords":null,"link":"/tudomany/20200125_mesterseges_intelligencia_szivelegtelensegben_szenvedo_betegek_kockazatbecslese","timestamp":"2020. január. 25. 10:03","title":"Magyar mesterséges intelligencia segít felbecsülni a szívelégtelenségben szenvedők kockázatait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20ec9dfc-9a26-4bd6-931b-2e2e107282de","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Sir Elton John és Idina Menzel amerikai musical-előadó is előad egy-egy dalt az Oscar-gálán.\r

\r

","shortLead":"Sir Elton John és Idina Menzel amerikai musical-előadó is előad egy-egy dalt az Oscar-gálán.\r

\r

","id":"20200124_Elton_John_is_fellep_az_Oscargalan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=20ec9dfc-9a26-4bd6-931b-2e2e107282de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"616ff30f-0a73-456c-bf1f-6be7c9b0a505","keywords":null,"link":"/kultura/20200124_Elton_John_is_fellep_az_Oscargalan","timestamp":"2020. január. 24. 12:52","title":"Elton John is fellép az Oscar-gálán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce4faf9c-2929-4aec-ac0e-d7d2b1f61722","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Märcz Tamás együttese pénteken 10-8-ra legyőzte Montenegró csapatát a Duna Arénában zajló vízilabda Európa-bajnokság férfitornáján.","shortLead":"Märcz Tamás együttese pénteken 10-8-ra legyőzte Montenegró csapatát a Duna Arénában zajló vízilabda Európa-bajnokság...","id":"20200124_magyarorszag_montenegro_valogatott_elodonto_ferfi_vizilabda_eb","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ce4faf9c-2929-4aec-ac0e-d7d2b1f61722&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06bde442-009b-48db-9584-11c41080f9b2","keywords":null,"link":"/sport/20200124_magyarorszag_montenegro_valogatott_elodonto_ferfi_vizilabda_eb","timestamp":"2020. január. 24. 18:55","title":"Döntős és olimpiai kvótás a magyar pólóválogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4473cdc7-03e6-4daa-9a26-a0ebe21e1457","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ezért új ellenségképet épít fel: jogászokat, ügyvédeket, bírókat.","shortLead":"Ezért új ellenségképet épít fel: jogászokat, ügyvédeket, bírókat.","id":"20200126_Spiegel_Rosszul_allnak_Orban_ugyei","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4473cdc7-03e6-4daa-9a26-a0ebe21e1457&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"835ef136-6967-415e-aeb3-42ca5941055b","keywords":null,"link":"/itthon/20200126_Spiegel_Rosszul_allnak_Orban_ugyei","timestamp":"2020. január. 26. 11:16","title":"Spiegel: Rosszul állnak Orbán ügyei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]