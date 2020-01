Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c3394fba-daca-4fad-8f88-648bae0041dc","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Több mint hatórás sikeres űrsétát hajtott végre szombaton a Nemzetközi Űrállomás (ISS) két asztronautája, a küldetés során megszüntették a szivárgást a sötét anyag és antianyag után kutató alfa-mágneses spektrométer egyik hűtőcsövén.","shortLead":"Több mint hatórás sikeres űrsétát hajtott végre szombaton a Nemzetközi Űrállomás (ISS) két asztronautája, a küldetés...","id":"20200125_Hatoras_ursetat_hajtottak_vegre_a_Nemzetkozi_Urallomason","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c3394fba-daca-4fad-8f88-648bae0041dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"576470a4-56fa-48ea-a9a8-25e18f6d1c7b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200125_Hatoras_ursetat_hajtottak_vegre_a_Nemzetkozi_Urallomason","timestamp":"2020. január. 25. 20:49","title":"Hatórás űrsétát hajtottak végre a Nemzetközi Űrállomáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba52b13e-d335-4737-a303-526e076d7cdb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20200127_Szivszorito_produkcioval_emlekezett_Kobe_Bryantre_Alicia_Keys","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ba52b13e-d335-4737-a303-526e076d7cdb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19026d1c-1d51-487b-a49d-5f2ca5d1b4f2","keywords":null,"link":"/elet/20200127_Szivszorito_produkcioval_emlekezett_Kobe_Bryantre_Alicia_Keys","timestamp":"2020. január. 27. 09:26","title":"Szívszorító produkcióval emlékezett Kobe Bryantre Alicia Keys","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f07da361-b530-4725-abf5-c894c2232c96","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Budapest és Debrecen a magyar helyszínek között.","shortLead":"Budapest és Debrecen a magyar helyszínek között.","id":"20200125_Noi_kezilabda_Ebt_rendez_Magyarorszag_2024ben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f07da361-b530-4725-abf5-c894c2232c96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0201771-8ea0-457a-83a1-6e3ddbbef426","keywords":null,"link":"/sport/20200125_Noi_kezilabda_Ebt_rendez_Magyarorszag_2024ben","timestamp":"2020. január. 25. 14:48","title":"Női kézilabda-Eb-t rendez Magyarország 2024-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a54b6720-f175-45fa-860d-1347fbdc0867","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Januárban is romlott a GKI konjunktúraindexe, elsősorban a fogyasztói várakozások romlása miatt, de az ipari cégek optimizmusa is csökkent, hatéves mélypontjára.\r

","shortLead":"Januárban is romlott a GKI konjunktúraindexe, elsősorban a fogyasztói várakozások romlása miatt, de az ipari cégek...","id":"20200127_Masfel_eve_nem_mert_ilyen_alacsony_fogyasztoi_bizalmat_a_GKI","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a54b6720-f175-45fa-860d-1347fbdc0867&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48bd8019-691a-4c72-bb2a-057af195814f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200127_Masfel_eve_nem_mert_ilyen_alacsony_fogyasztoi_bizalmat_a_GKI","timestamp":"2020. január. 27. 05:45","title":"Másfél éve nem mért ilyen alacsony fogyasztói bizalmat a GKI","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea3fcbcd-88d0-409c-9c86-594dd5a82f92","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple újabb érvet talált arra, miért ne kelljen kivenni az iPhone-okból a Lightning-csatlakozót.","shortLead":"Az Apple újabb érvet talált arra, miért ne kelljen kivenni az iPhone-okból a Lightning-csatlakozót.","id":"20200127_apple_lightning_csatlakozo_mobiltelefon_toltes_usb_c_e_szemet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ea3fcbcd-88d0-409c-9c86-594dd5a82f92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"337a3a9e-5df5-4b24-a9ab-c01c2af92b68","keywords":null,"link":"/tudomany/20200127_apple_lightning_csatlakozo_mobiltelefon_toltes_usb_c_e_szemet","timestamp":"2020. január. 27. 11:03","title":"Csak egyfajta mobiltöltő lehet az EU-ban? Az Apple szerint szörnyű ötlet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f0afc43-222e-4150-a162-cb926009b752","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Dézsi Csaba András gyomlálásra és ültetésre készül Győrben, az autóipar mellé pedig új lábakat növesztene a városnak.","shortLead":"Dézsi Csaba András gyomlálásra és ültetésre készül Győrben, az autóipar mellé pedig új lábakat növesztene a városnak.","id":"20200126_Gyor_uj_fideszes_polgarmestere_vannak_gyomok_amiket_ki_kell_gyomlalni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2f0afc43-222e-4150-a162-cb926009b752&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b117d6a8-00fa-4593-bdb2-5e483e43d69b","keywords":null,"link":"/itthon/20200126_Gyor_uj_fideszes_polgarmestere_vannak_gyomok_amiket_ki_kell_gyomlalni","timestamp":"2020. január. 26. 20:59","title":"Győr új fideszes polgármestere: Vannak gyomok, amiket ki kell gyomlálni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12daa799-094b-4e07-abb0-6ea3781a127d","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Óriási türelemjáték révén végül két óra alatt sikerült többé-kevésbé normális kinézetűre megsütnie egy csokis kekszet a Nemzetközi Űrállomás (ISS) egyik asztronautájának, aki ezzel elsőként sütött nyers alapanyagból ennivalót az űrben.","shortLead":"Óriási türelemjáték révén végül két óra alatt sikerült többé-kevésbé normális kinézetűre megsütnie egy csokis kekszet...","id":"20200125_nemzetkozi_urallomas_csokis_keksz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=12daa799-094b-4e07-abb0-6ea3781a127d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e094dda-7931-4ef3-bc87-500b748646c2","keywords":null,"link":"/tudomany/20200125_nemzetkozi_urallomas_csokis_keksz","timestamp":"2020. január. 25. 12:03","title":"130 perc és rengeteg türelem kellett az első űrkeksz megsüléséhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d75c2b7-0345-4e8d-9d74-8965eeb3beb5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megváltoztatták az autók hatósági elszállításának szabályait, így könnyebben el lehet távolítani a magukra hagyott kocsikat. ","shortLead":"Megváltoztatták az autók hatósági elszállításának szabályait, így könnyebben el lehet távolítani a magukra hagyott...","id":"20200125_Eleguk_lett_a_cseheknek_az_ut_menti_autoroncsokbol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3d75c2b7-0345-4e8d-9d74-8965eeb3beb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68dfe8bf-524a-488b-8960-fe364829ea91","keywords":null,"link":"/cegauto/20200125_Eleguk_lett_a_cseheknek_az_ut_menti_autoroncsokbol","timestamp":"2020. január. 25. 13:14","title":"Elegük lett a cseheknek az út menti autóroncsokból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]