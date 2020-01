Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"20cbde9b-ce54-4e8a-8b42-327f0996c461","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Baleset miatt teljes szélességében lezárták az M3-as autópályát Miskolc felé a 49-es kilométernél, Kerekharaszt térségében. A balesetben többen megsérültek. Az autópálya Budapest felé vezető oldalán is forgalomkorlátozásra kell számítani - közölte a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság és az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) szombat délután.","shortLead":"Baleset miatt teljes szélességében lezárták az M3-as autópályát Miskolc felé a 49-es kilométernél, Kerekharaszt...","id":"20200125_Baleset_az_M3on_teljes_az_utzar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=20cbde9b-ce54-4e8a-8b42-327f0996c461&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"772af33f-f005-4d1a-bb48-e694efd20812","keywords":null,"link":"/cegauto/20200125_Baleset_az_M3on_teljes_az_utzar","timestamp":"2020. január. 25. 16:57","title":"Baleset az M3-on, teljes az útzár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92bbc371-2df7-4f37-8ec6-7f636142e3c0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A francia rendőrök a jövőben nem használhatják azokat a robbanó könnygázgránátokat, amelyek már több sérülést okoztak. Európában már csak a francia rendfenntartók alkalmaznak ilyen eszközöket.

","shortLead":"A francia rendőrök a jövőben nem használhatják azokat a robbanó könnygázgránátokat, amelyek már több sérülést okoztak...","id":"20200126_Biztonsagosabb_lesz_tuntetni_Franciaorszagban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=92bbc371-2df7-4f37-8ec6-7f636142e3c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a4dafb3-8051-4d06-a880-067370fcfdb1","keywords":null,"link":"/vilag/20200126_Biztonsagosabb_lesz_tuntetni_Franciaorszagban","timestamp":"2020. január. 26. 17:24","title":"Biztonságosabb lesz tüntetni Franciaországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f89d68b-6c71-4ef5-904b-0e47d5c1b2cb","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Magyar siker!","shortLead":"Magyar siker!","id":"20200126_Kettos_magyar_siker_a_Liu_fiverektol_1000_meteren_a_korcsolya_Ebn","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8f89d68b-6c71-4ef5-904b-0e47d5c1b2cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f62d79d-7101-407d-aa3d-a438f6c91b00","keywords":null,"link":"/sport/20200126_Kettos_magyar_siker_a_Liu_fiverektol_1000_meteren_a_korcsolya_Ebn","timestamp":"2020. január. 26. 15:54","title":"Kettős magyar siker a Liu fivérektől 1000 méteren a korcsolya Eb-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d330518-e751-4ae2-adc3-099567d577ba","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A rendőrség és a szövetségi légügyi hatóság vizsgálja Kobe Bryant és nyolc társa halálának körülményeit. Az már kiderült, hogy többen utaztak a helikopteren, mint amit eddig hittek, és hogy már egyikük sem élt, mire az orvosok a helyszínre érkeztek.","shortLead":"A rendőrség és a szövetségi légügyi hatóság vizsgálja Kobe Bryant és nyolc társa halálának körülményeit. Az már...","id":"20200127_kobe_bryant_halal_rendorseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2d330518-e751-4ae2-adc3-099567d577ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d1be648-1eab-485a-bc43-2ca328bbbafa","keywords":null,"link":"/sport/20200127_kobe_bryant_halal_rendorseg","timestamp":"2020. január. 27. 05:16","title":"Kilencen haltak meg a helikopteren, amelyen Kobe Bryant utazott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a78f5a0-ccc0-4cbe-8129-97bc34e2ff93","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csenyéte az ország legszegényebb települése. A mentők szerint „a biztonságos betegellátás érdekében rendőri segítséget, védelmet kértek”, a rendőrök szerint „bűncselekmény elkövetésére vonatkozó adat, információ nem merült fel.” A csenyétei polgármester szerint azért halt meg a férfi, mert a mentők a falu szélén megvárták a rendőröket is.","shortLead":"Csenyéte az ország legszegényebb települése. A mentők szerint „a biztonságos betegellátás érdekében rendőri segítséget...","id":"20200126_Megvartak_a_mentok_mig_a_rendorseg_is_a_helyszinre_er_kozben_meghalt_egy_ember_Csenyeten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1a78f5a0-ccc0-4cbe-8129-97bc34e2ff93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bba0040-6f60-4c69-86c6-4f7af7127b3f","keywords":null,"link":"/itthon/20200126_Megvartak_a_mentok_mig_a_rendorseg_is_a_helyszinre_er_kozben_meghalt_egy_ember_Csenyeten","timestamp":"2020. január. 26. 15:48","title":"Megvárták a mentők, míg a rendőrség is a helyszínre ér, közben meghalt egy ember Csenyétén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b856236-ef5a-4057-9eed-8dcdfc7e136f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Három rockbanda, a My Chemical Romance, a Bring Me The Horizon és a The Offspring iratkozott fel a napokban a korábban bejelentett fellépők mellé a Telekom VOLT Fesztivál idei fellépőinek listájára.","shortLead":"Három rockbanda, a My Chemical Romance, a Bring Me The Horizon és a The Offspring iratkozott fel a napokban a korábban...","id":"20200127_A_My_Chemical_Romance_a_Bring_me_the_Horizon_es_az_Offspring_is_jon_a_Voltra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2b856236-ef5a-4057-9eed-8dcdfc7e136f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0aec02cd-12f7-4c32-8419-c8699bb66602","keywords":null,"link":"/elet/20200127_A_My_Chemical_Romance_a_Bring_me_the_Horizon_es_az_Offspring_is_jon_a_Voltra","timestamp":"2020. január. 27. 11:44","title":"A My Chemical Romance, a Bring Me The Horizon és az Offspring is jön a Voltra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b424cd01-3a08-443d-9219-b091b4ec76ee","c_author":"Radovits Dávid","category":"cegauto","description":"A japánok sportrobogójának legújabb kiadása kényelmével és extráival megpróbál négyévszakos alternatívát kínálni az autózás helyett. Ez viszont az árán is érződik.","shortLead":"A japánok sportrobogójának legújabb kiadása kényelmével és extráival megpróbál négyévszakos alternatívát kínálni...","id":"20200125_yamaha_tmax_teszt_velemeny_menetproba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b424cd01-3a08-443d-9219-b091b4ec76ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b70e36e-5739-4382-8766-76831b9f3101","keywords":null,"link":"/cegauto/20200125_yamaha_tmax_teszt_velemeny_menetproba","timestamp":"2020. január. 25. 16:30","title":"Autó helyett is megállja a helyét – menetpróbán az új Yamaha Tmax","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4dfe7f0b-7bff-4f54-b1e4-fa85455be684","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy hónapra elég ételt bespájzolt az egyik Vuhanban ragadt magyar, utcára nem szívesen megy, ahogy senki más sem. A külügy hat magyarról tud, akik a lezárt tartományban ragadtak, közülük csak egy akar visszatérni Magyarországra.

","shortLead":"Egy hónapra elég ételt bespájzolt az egyik Vuhanban ragadt magyar, utcára nem szívesen megy, ahogy senki más sem...","id":"20200126_Az_egyik_vuhani_magyar_elmeselte_milyen_a_koronaviruskatasztrofaban_elni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4dfe7f0b-7bff-4f54-b1e4-fa85455be684&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc70fc8b-7514-4222-8ef6-7461d058458d","keywords":null,"link":"/vilag/20200126_Az_egyik_vuhani_magyar_elmeselte_milyen_a_koronaviruskatasztrofaban_elni","timestamp":"2020. január. 26. 18:35","title":"Az egyik vuhani magyar elmesélte, milyen a koronavírus-katasztrófában élni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]