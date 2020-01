Lesújtanak a szanaszét hagyott elektromos rollerekre a VI. kerületben. A városrész képviselő-testülete úgy döntött, hogy

a gyakran a járdák közepén, az úttesten vagy házak bejáratánál magukra hagyott közlekedési eszközök parkoltatását február 1-jétől közterület-használati engedélyhez köti.

„Terézváros örül minden zöld megoldásnak, amely csökkentheti a városi szennyezést. Fontos, hogy megtaláljuk az autós közlekedés alternatíváit a 21. században, azonban az e-rollert ma Budapesten elsősorban nem a városban élők veszik igénybe az autókat kiváltva, hanem a turisták használják a közösségi közlekedés és a gyaloglás helyett. Ráadásul az e-rollereket üzemeltető cégek úgy veszik igénybe a kerület köztereit, hogy semmivel nem kompenzálják az okozott károkat, nem adnak vissza semmit a kerületben élőknek” – olvasható az önkormányzat közleményében.

Emlékeztettek arra is: nemcsak azzal van baj, hogy az e-rollereket a közlekedést akadályozó módon hagyják ott gyakorlatilag bárhol a felhasználók. Hanem azzal is, hogy vagy a járdán kerülgetik a gyalogosokat – ami a Belügyminisztérium szerint szabálytalan –, vagy saját magukat is veszélyeztetik az úttesten, az autók között.

Ráadásul a VI. kerületben többségében rendkívül szűkek az utcák, a biztonságos rollerezés feltételei ezért nem adottak – fűzték hozzá.

Nemrég Erzsébetvárosban döntöttek úgy, hogy talált tárgyként kezelik azokat az e-rollereket, amelyeket úgy tesznek le, hogy akadályozzák a gyalogos forgalmat. „Az így elhagyott és talált rollereket a VII. kerület jegyzője talált tárgyként tartja nyilván, és a jogosult jelentkezéséig gondoskodik az őrzéséről” – írták.

Tavaly nyáron megírtuk, a Belvárosból kivonult a Lime. Novemberben pedig arról cikkeztünk, hogy a kormány kitiltotta a Kossuth Lajos térről az egyszerű közlekedési eszközöket.