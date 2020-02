Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b92edf53-2840-442f-a751-b3c0e14149fc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Látványosan lehúzta a most kiadott decemberi visszaesés az éves mutatót, így 2019 egészében egy kicsit lassult az ipari termelés növekedése.","shortLead":"Látványosan lehúzta a most kiadott decemberi visszaesés az éves mutatót, így 2019 egészében egy kicsit lassult az ipari...","id":"20200206_Haromeves_melypontra_esett_a_magyar_ipar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b92edf53-2840-442f-a751-b3c0e14149fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3737879f-5a3e-4f67-bae3-b1f09790160f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200206_Haromeves_melypontra_esett_a_magyar_ipar","timestamp":"2020. február. 06. 09:39","title":"Hároméves mélypontra esett a magyar ipar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a13d9aa-21ed-49ac-b949-aa244466d8d5","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Egy fontos dologban eltérhet az athéni kormány terve a magyartól. ","shortLead":"Egy fontos dologban eltérhet az athéni kormány terve a magyartól. ","id":"20200205_Indul_a_csok_gorog_modra_2000_euro_minden_ujszulottert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7a13d9aa-21ed-49ac-b949-aa244466d8d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc19baa1-c3a0-4a36-8053-03e5f0aab1d3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200205_Indul_a_csok_gorog_modra_2000_euro_minden_ujszulottert","timestamp":"2020. február. 05. 06:37","title":"Indul a csok görög módra: 2000 euró minden újszülöttért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"323af65a-d4d6-4867-b928-01b58f7fc440","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ebben a történetben nagyon sokszor elhangzik a csoda, és a legtöbb esetben semmi túlzás nincs benne.","shortLead":"Ebben a történetben nagyon sokszor elhangzik a csoda, és a legtöbb esetben semmi túlzás nincs benne.","id":"20200204_Ugyanolyan_jo_fej_mintha_tudna_jarni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=323af65a-d4d6-4867-b928-01b58f7fc440&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba1286b3-835b-4134-afe8-7764a634b98c","keywords":null,"link":"/elet/20200204_Ugyanolyan_jo_fej_mintha_tudna_jarni","timestamp":"2020. február. 04. 20:00","title":"„Ugyanolyan jó fej, mintha tudna járni”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a843c1b-ee0e-43ce-8142-fb87eb299862","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Viharos erejű széllökések okoztak fennakadásokat a közlekedésben Horvátországban: Dalmáciában a legmagasabb fokozatú, vörös riasztás van érvényben.","shortLead":"Viharos erejű széllökések okoztak fennakadásokat a közlekedésben Horvátországban: Dalmáciában a legmagasabb fokozatú...","id":"20200205_A_horvatoknal_is_gondot_okoz_a_vihar_270_kilometer_per_oras_szelet_mertek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2a843c1b-ee0e-43ce-8142-fb87eb299862&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fa4962d-472b-4178-851a-9a4487ebc03f","keywords":null,"link":"/vilag/20200205_A_horvatoknal_is_gondot_okoz_a_vihar_270_kilometer_per_oras_szelet_mertek","timestamp":"2020. február. 05. 21:32","title":"A horvátoknál is gondot okoz a vihar, 270 kilométer per órás szelet mértek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d72819dc-5f49-4419-83de-138fdafc469c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Qualcomm ízelítőt adott az új processzora teljesítményéből. Ez kerülhet majd többek között a Galaxy S20-ak egy részébe is.","shortLead":"A Qualcomm ízelítőt adott az új processzora teljesítményéből. Ez kerülhet majd többek között a Galaxy S20-ak...","id":"20200205_qualcomm_snapdragon_865_processzor_8k_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d72819dc-5f49-4419-83de-138fdafc469c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"649e826c-03d0-4cc1-89c7-d7bf2866e059","keywords":null,"link":"/tudomany/20200205_qualcomm_snapdragon_865_processzor_8k_video","timestamp":"2020. február. 05. 08:33","title":"Ilyen 8K-s videót készíthetnek az idei androidos csúcsmobilok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98bc9ba4-8100-4a47-ac02-cadaed35bb3f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tizenöt éve indult a Google Maps. A szolgáltatást folyamatosan új dolgokkal bővítő cég ez alkalomból alaposan felfrissíti szoftverét.","shortLead":"Tizenöt éve indult a Google Maps. A szolgáltatást folyamatosan új dolgokkal bővítő cég ez alkalomból alaposan...","id":"20200206_google_maps_terkep_15_ev_navigacio_alkalmazas_szoftver","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=98bc9ba4-8100-4a47-ac02-cadaed35bb3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e45ba58-f65f-4a9d-8592-c1cf90427c34","keywords":null,"link":"/tudomany/20200206_google_maps_terkep_15_ev_navigacio_alkalmazas_szoftver","timestamp":"2020. február. 06. 14:03","title":"Átalakítják a Google Térképet, drámai lesz a változás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"867429cf-75d3-4137-b47b-1df64e2ddab9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az uniós bővítési biztos azt szeretné, ha minél hamarabb megkezdenék a csatlakozási tárgyalásokat Észak-Macedóniával és Albániával is.","shortLead":"Az uniós bővítési biztos azt szeretné, ha minél hamarabb megkezdenék a csatlakozási tárgyalásokat Észak-Macedóniával és...","id":"20200206_Varhelyi_Oliver_bemutatta_Szerbiaban_az_EUcsatlakozasrol_szolo_reformot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=867429cf-75d3-4137-b47b-1df64e2ddab9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84976e62-e967-4920-8d14-297028e2dbd6","keywords":null,"link":"/vilag/20200206_Varhelyi_Oliver_bemutatta_Szerbiaban_az_EUcsatlakozasrol_szolo_reformot","timestamp":"2020. február. 06. 17:48","title":"Várhelyi Olivér bemutatta Szerbiában az EU-csatlakozás reformjának a javaslatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dda19901-eb6d-48e8-8116-e83c26b3ad37","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Szusza Ferenc Stadion gyepszőnyege nem megfelelő a játékra és sérülésveszélyes.","shortLead":"A Szusza Ferenc Stadion gyepszőnyege nem megfelelő a játékra és sérülésveszélyes.","id":"20200206_Elmarad_az_UjpestFerencvaros_merkozes_a_hetvegen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dda19901-eb6d-48e8-8116-e83c26b3ad37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f0bd687-27b2-414a-9f6f-264793fb1b92","keywords":null,"link":"/sport/20200206_Elmarad_az_UjpestFerencvaros_merkozes_a_hetvegen","timestamp":"2020. február. 06. 14:59","title":"Elmarad az Újpest–Fradi szombaton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]