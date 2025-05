Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"551acd2f-9b4e-477f-b25a-35aa6d8ba291","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A 444 a kistelepülésen járt, hogy S. Tamás Györgyről kérdezze a helyieket.","shortLead":"A 444 a kistelepülésen járt, hogy S. Tamás Györgyről kérdezze a helyieket.","id":"20250523_s-tamas-gyorgy-ivad-pedofil-szijjarto-peter-meghivasos-forum-fidesz-ivady-zsolt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/551acd2f-9b4e-477f-b25a-35aa6d8ba291.jpg","index":0,"item":"f2501226-6cac-43a6-8da0-f92c1324f2bb","keywords":null,"link":"/itthon/20250523_s-tamas-gyorgy-ivad-pedofil-szijjarto-peter-meghivasos-forum-fidesz-ivady-zsolt","timestamp":"2025. május. 23. 08:31","title":"„Amúgy szorgalmas gyerek, beilleszkedett, dolgozik rendesen, csak hát a múltja” – mondják az ivádiak a Harcosok Klubjában feltűnt pedofilról, aki egy hete Szijjártó meghívásos fórumán is ott volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4eb4be6d-4efe-4cf6-a3ad-c4e4f3787fb3","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A német cég főüzemével osztoznak majd a gyártáson.","shortLead":"A német cég főüzemével osztoznak majd a gyártáson.","id":"20250523_Reszben-elviszik-az-Audi-Q3-gyartasat-Gyorbol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4eb4be6d-4efe-4cf6-a3ad-c4e4f3787fb3.jpg","index":0,"item":"709be6a6-d0ef-4e29-94d1-137f069169f9","keywords":null,"link":"/cegauto/20250523_Reszben-elviszik-az-Audi-Q3-gyartasat-Gyorbol","timestamp":"2025. május. 23. 12:52","title":"Részben elviszik az Audi Q3 gyártását Győrből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d98d2da5-8f5e-4964-9054-47d05391b8dd","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Súlyos adatszivárgás történt, Facebook-, Google- és Apple-fiókok is érintettek.","shortLead":"Súlyos adatszivárgás történt, Facebook-, Google- és Apple-fiókok is érintettek.","id":"20250523_adatszivargas-belepesi-adatok-e-mail-jelszo-kiberbiztonsag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d98d2da5-8f5e-4964-9054-47d05391b8dd.jpg","index":0,"item":"745bff85-9723-4035-a66f-747fb593b896","keywords":null,"link":"/tudomany/20250523_adatszivargas-belepesi-adatok-e-mail-jelszo-kiberbiztonsag","timestamp":"2025. május. 23. 14:33","title":"180 000 000+ jelszó került ki a netre, az öné is köztük lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30021b80-5a76-4015-9f57-df8e9534d116","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A bíróságon rontott rá a lúgos orvos áldozatára. A férfi nyolc éve zaklatja Renner Erikát.","shortLead":"A bíróságon rontott rá a lúgos orvos áldozatára. A férfi nyolc éve zaklatja Renner Erikát.","id":"20250524_Orizetbe-vettek-Renner-Erika-zaklatojat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/30021b80-5a76-4015-9f57-df8e9534d116.jpg","index":0,"item":"8028e2cb-bf29-4e6f-94fc-fc6e31fb370e","keywords":null,"link":"/itthon/20250524_Orizetbe-vettek-Renner-Erika-zaklatojat","timestamp":"2025. május. 24. 11:05","title":"Őrizetbe vették Renner Erika zaklatóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b0178a3-d839-4340-99d0-5da0e4539408","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az alapjogok korlátozását és a Pride betiltását nehezményezik. Az aláírók száma még nőhet.","shortLead":"Az alapjogok korlátozását és a Pride betiltását nehezményezik. Az aláírók száma még nőhet.","id":"20250524_14-unios-orszag-irta-ala-azt-az-elitelo-nyilatkozatot-amivel-Orbant-varjak-kedden","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9b0178a3-d839-4340-99d0-5da0e4539408.jpg","index":0,"item":"8d7470cc-122f-4d69-bf47-2192e72159f9","keywords":null,"link":"/vilag/20250524_14-unios-orszag-irta-ala-azt-az-elitelo-nyilatkozatot-amivel-Orbant-varjak-kedden","timestamp":"2025. május. 24. 08:29","title":"Már 14 uniós ország csatlakozott az elítélő nyilatkozathoz, amivel Orbánt várják kedden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74afdc60-fb17-4821-8d75-2d61306003ba","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Karácsony után legközelebb május elején kezdtek el sokan gondolkozni a nyaralás helyszínén.","shortLead":"Karácsony után legközelebb május elején kezdtek el sokan gondolkozni a nyaralás helyszínén.","id":"20250523_horvat-olasz-gorog-spanyol-nyaralas-balaton-google-trends","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/74afdc60-fb17-4821-8d75-2d61306003ba.jpg","index":0,"item":"661ab956-10b3-49a0-b595-47071bc976b6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250523_horvat-olasz-gorog-spanyol-nyaralas-balaton-google-trends","timestamp":"2025. május. 23. 05:30","title":"A horvát, az olasz, a görög és a spanyol nyaralás is veri a balatonit a magyar internezetőknél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f824a3e5-ad9e-45f6-bfae-81e073fc8cc1","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Fokozatosan nő a fizikai bankkártya nélküli készpénzfelvételek aránya a K&H bankautomatáinál. A lehetőség januári bevezetése után azonnal rákaptak az ügyfelek az újfajta megoldásra. ","shortLead":"Fokozatosan nő a fizikai bankkártya nélküli készpénzfelvételek aránya a K&H bankautomatáinál. A lehetőség januári...","id":"20250522_kh-nfc-keszpenzfelvetel-befizetes-atm-bankkartya-nelkul-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f824a3e5-ad9e-45f6-bfae-81e073fc8cc1.jpg","index":0,"item":"4c6c8470-b9ad-4b5a-8158-5340f89d9587","keywords":null,"link":"/tudomany/20250522_kh-nfc-keszpenzfelvetel-befizetes-atm-bankkartya-nelkul-ebx","timestamp":"2025. május. 22. 22:03","title":"Egyszerűen berobbant Magyarországon a megoldás, amivel nem kell bankkártya a készpénzfelvételhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d58d91b7-04c3-47f2-8498-826f0a2b841b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A projektbe a játék háttértörténetét megalkotó George R. R. Martin is beszáll producerként.","shortLead":"A projektbe a játék háttértörténetét megalkotó George R. R. Martin is beszáll producerként.","id":"20250523_Eloszereplos-mozifilm-keszul-az-Elden-Ringbol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d58d91b7-04c3-47f2-8498-826f0a2b841b.jpg","index":0,"item":"d9f70519-5106-41a7-872c-3064b52e7861","keywords":null,"link":"/kultura/20250523_Eloszereplos-mozifilm-keszul-az-Elden-Ringbol","timestamp":"2025. május. 23. 17:35","title":"Élőszereplős mozifilm készül az Elden Ringből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]