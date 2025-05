Valakinek dolgozni is kell

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"5944bd75-3d3e-4b79-9ed4-ec846bb8d51b","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A rendező Dzsafar Panahit 2009-ben húsz évre eltiltotta a filmkészítéstől az iráni rezsim.","shortLead":"A rendező Dzsafar Panahit 2009-ben húsz évre eltiltotta a filmkészítéstől az iráni rezsim.","id":"20250524_cannes-filmfesztival-arany-palma-dzsafar-panahi-egy-egyszeru-baleset-film","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5944bd75-3d3e-4b79-9ed4-ec846bb8d51b.jpg","index":0,"item":"5f0b60d7-b605-4742-b834-941088bfaea9","keywords":null,"link":"/kultura/20250524_cannes-filmfesztival-arany-palma-dzsafar-panahi-egy-egyszeru-baleset-film","timestamp":"2025. május. 24. 21:14","title":"Titokban forgatott, rezsimellenes iráni film kapta az Arany Pálmát Cannes-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Az uniónak nem tetszik a magyar ellehetetlenítési törvény, Trump több ponton is sebezehető, a német fegyverkezés pedig elgondolkodtató. Ezt írják a lapok.","shortLead":"Az uniónak nem tetszik a magyar ellehetetlenítési törvény, Trump több ponton is sebezehető, a német fegyverkezés pedig...","id":"20250525_Ujabb-unios-nyomas-Magyarorszagra-Trump-bekekudarca-nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe.jpg","index":0,"item":"722e3791-f6e0-4b5f-bd63-f203b0c93670","keywords":null,"link":"/360/20250525_Ujabb-unios-nyomas-Magyarorszagra-Trump-bekekudarca-nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. május. 25. 10:46","title":"Újabb uniós nyomás Magyarországra, Trump békekudarca – nemzetközi lapszemle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e1acd19-e23c-47aa-b8a4-c8a61cb39cd3","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az LG okostévé-tulajdonosok 42 országban, köztük Magyarországon is számos streamingszolgáltatást ingyenesen vagy jelentős kedvezményes vehetnek igénybe június végéig.","shortLead":"Az LG okostévé-tulajdonosok 42 országban, köztük Magyarországon is számos streamingszolgáltatást ingyenesen vagy...","id":"20250524_lg-streaming-hetek-ingyenes-tevecsatornak-sorozatok-filmek-streaming","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3e1acd19-e23c-47aa-b8a4-c8a61cb39cd3.jpg","index":0,"item":"73a7aa64-ec2c-4627-9eb3-d64b904f4171","keywords":null,"link":"/tudomany/20250524_lg-streaming-hetek-ingyenes-tevecsatornak-sorozatok-filmek-streaming","timestamp":"2025. május. 24. 08:03","title":"120 tévécsatornát kap most ingyen, meg egy rakás filmet és sorozatot, akinek LG tévéje van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ece4739-a36f-4441-b1ed-eadbaa3dbe7d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A forgatás már elkezdődött, Somos Renátát Borbély Alexandra alakítja. ","shortLead":"A forgatás már elkezdődött, Somos Renátát Borbély Alexandra alakítja. ","id":"20250523_Borbely-Alexandra-valtja-Gaspar-Katat-a-Renitens-kovetkezo-evadaban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5ece4739-a36f-4441-b1ed-eadbaa3dbe7d.jpg","index":0,"item":"0b40b6d8-a7dc-4c0b-9704-3522fa302b06","keywords":null,"link":"/kultura/20250523_Borbely-Alexandra-valtja-Gaspar-Katat-a-Renitens-kovetkezo-evadaban","timestamp":"2025. május. 23. 17:12","title":"A harmadik évadban már nem Gáspár Kata lesz A renitens főszereplője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f5d8ff9-c7f6-4398-8171-59dcaed13a61","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Tisza Párt elnöke holnap a tervek szerint megérkezik Romániába, Nagyváradra 10 napos gyalogtúrája végén. A HVG tudósítói a helyszínről jelentkeztek be, a Magyar Péter érkezése előtti estén.","shortLead":"A Tisza Párt elnöke holnap a tervek szerint megérkezik Romániába, Nagyváradra 10 napos gyalogtúrája végén. A HVG...","id":"20250523_Hogyan-varjak-Magyar-Petert-Nagyvaradon-helyszini-bejelentkezes-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9f5d8ff9-c7f6-4398-8171-59dcaed13a61.jpg","index":0,"item":"1e27465a-bcea-459f-ae62-248cf54db0be","keywords":null,"link":"/itthon/20250523_Hogyan-varjak-Magyar-Petert-Nagyvaradon-helyszini-bejelentkezes-ebx","timestamp":"2025. május. 23. 18:00","title":"Hogyan várják Magyar Pétert Nagyváradon? – bejelentkezés a helyszínről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30e090b7-a67b-4e8d-ac5f-664496ae6316","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Lehetséges magyarázatok vannak rá, de széles körben elfogadott tudományos bizonyíték még nem támasztja alá, mi okozhatja, hogy Kínában kilőtt a demenciás esetek száma – messze túlszárnyalva a globális adatokat is.","shortLead":"Lehetséges magyarázatok vannak rá, de széles körben elfogadott tudományos bizonyíték még nem támasztja alá, mi...","id":"20250524_kina-demencia-betegseg-szama-okok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/30e090b7-a67b-4e8d-ac5f-664496ae6316.jpg","index":0,"item":"33b82de4-a813-493b-8eb0-3d0d8ae3a953","keywords":null,"link":"/tudomany/20250524_kina-demencia-betegseg-szama-okok","timestamp":"2025. május. 24. 10:03","title":"Senki nem érti, miért: van, ahol 30 év alatt négyszeresére nőtt a demenciások száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fddde07e-41da-417b-ae53-a43e601b803a","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A sajtóhírekben már korábban is megjelent, hogy ő lehet Carlo Ancelotti utódja, a klub most hivatalosan is bejelentette az érkezését. ","shortLead":"A sajtóhírekben már korábban is megjelent, hogy ő lehet Carlo Ancelotti utódja, a klub most hivatalosan is bejelentette...","id":"20250525_Real-Madrid-Xabi-Alonso-vezeto-edzo-bejelentes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fddde07e-41da-417b-ae53-a43e601b803a.jpg","index":0,"item":"615b2de1-16a8-4a48-bcab-2fcd7d459afe","keywords":null,"link":"/sport/20250525_Real-Madrid-Xabi-Alonso-vezeto-edzo-bejelentes","timestamp":"2025. május. 25. 14:18","title":"Xabi Alonso lesz a Real Madrid vezetőedzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a8692f7-cf1a-4a41-9882-a2ef5b8c11f1","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A kiszabadult foglyok egyharmada civil.","shortLead":"A kiszabadult foglyok egyharmada civil.","id":"20250523_Mindket-oldalrol-390-fogoly-tert-haza-az-eddigi-legnagyobb-orosz-ukran-fogolycsere-elso-szakaszaban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0a8692f7-cf1a-4a41-9882-a2ef5b8c11f1.jpg","index":0,"item":"6e066a8d-08d8-42b6-a98d-b16a66d3267e","keywords":null,"link":"/vilag/20250523_Mindket-oldalrol-390-fogoly-tert-haza-az-eddigi-legnagyobb-orosz-ukran-fogolycsere-elso-szakaszaban","timestamp":"2025. május. 23. 21:22","title":"Mindkét oldalról 390 fogoly tért haza az eddigi legnagyobb orosz-ukrán fogolycsere első szakaszában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]