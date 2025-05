Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"357aa803-7412-4033-b550-dcc962dbd135","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Összességében a 36. bajnoki címét nyerte a Fradi.","shortLead":"Összességében a 36. bajnoki címét nyerte a Fradi.","id":"20250524_labdarugas-ferencvaros-bajnoki-cim","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/357aa803-7412-4033-b550-dcc962dbd135.jpg","index":0,"item":"f8b66720-9656-457b-b257-13bcece53250","keywords":null,"link":"/sport/20250524_labdarugas-ferencvaros-bajnoki-cim","timestamp":"2025. május. 24. 22:01","title":"Sorozatban hetedszer lett bajnok a Ferencváros az NB I-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"626e26b2-e2a1-4a07-845f-f93632b740e7","c_author":"hvg.hu","category":"hvgkonyvek","description":"Az 1960-as években egy véletlen felfedezésnek köszönhető a ciszplatin nevű kemoterápiás gyógyszer, amelyet egyesek „a valaha kifejlesztett legfontosabb rákellenes gyógyszerként” emlegetnek. Szerkesztett részlet A kémia nagykönyve című kiadványból.","shortLead":"Az 1960-as években egy véletlen felfedezésnek köszönhető a ciszplatin nevű kemoterápiás gyógyszer, amelyet egyesek „a...","id":"20250524_Egy-veletlen-felfedezes-ami-uj-fejezetet-nyitott-a-rakgyogyitasban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/626e26b2-e2a1-4a07-845f-f93632b740e7.jpg","index":0,"item":"317c961f-cc65-49c0-b46b-bdbcd8178367","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20250524_Egy-veletlen-felfedezes-ami-uj-fejezetet-nyitott-a-rakgyogyitasban","timestamp":"2025. május. 24. 19:15","title":"Egy véletlen felfedezés, ami új fejezetet nyitott a rákgyógyításban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e1acd19-e23c-47aa-b8a4-c8a61cb39cd3","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az LG okostévé-tulajdonosok 42 országban, köztük Magyarországon is számos streamingszolgáltatást ingyenesen vagy jelentős kedvezményes vehetnek igénybe június végéig.","shortLead":"Az LG okostévé-tulajdonosok 42 országban, köztük Magyarországon is számos streamingszolgáltatást ingyenesen vagy...","id":"20250524_lg-streaming-hetek-ingyenes-tevecsatornak-sorozatok-filmek-streaming","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3e1acd19-e23c-47aa-b8a4-c8a61cb39cd3.jpg","index":0,"item":"73a7aa64-ec2c-4627-9eb3-d64b904f4171","keywords":null,"link":"/tudomany/20250524_lg-streaming-hetek-ingyenes-tevecsatornak-sorozatok-filmek-streaming","timestamp":"2025. május. 24. 08:03","title":"120 tévécsatornát kap most ingyen, meg egy rakás filmet és sorozatot, akinek LG tévéje van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"145d2fbf-7d73-43bd-b159-55c5e3193d05","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"A KFT-ből kilépő Laár András azt monda, évekig tűrte a zenésztársai neheztelő, korholó hozzáállást, akik őt tartották az együttes leggyengébb láncszemének.","shortLead":"A KFT-ből kilépő Laár András azt monda, évekig tűrte a zenésztársai neheztelő, korholó hozzáállást, akik őt tartották...","id":"20250524_laar-andras-kft-kilepes-oka-konfliktus","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/145d2fbf-7d73-43bd-b159-55c5e3193d05.jpg","index":0,"item":"9b5e8bd6-7788-4246-9265-9fc58e97c0b6","keywords":null,"link":"/kultura/20250524_laar-andras-kft-kilepes-oka-konfliktus","timestamp":"2025. május. 24. 07:24","title":"Laár András a KFT-ről: Látni nem akarom ezt a három embert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3049e290-3671-4eee-9490-0280981c10f6","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A miniszterelnök lányának az öve sem olcsó, de a karkötője még drágább.","shortLead":"A miniszterelnök lányának az öve sem olcsó, de a karkötője még drágább.","id":"20250524_hadhazy-akos-orban-rahel-tiborcz-istvan-tobbmillios-karkoto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3049e290-3671-4eee-9490-0280981c10f6.jpg","index":0,"item":"84e6df0a-fc4f-41f1-9bdd-ce5743347fbe","keywords":null,"link":"/kkv/20250524_hadhazy-akos-orban-rahel-tiborcz-istvan-tobbmillios-karkoto","timestamp":"2025. május. 24. 14:33","title":"Hadházy most Orbán Ráhelen szúrt ki egy többmilliós kiegészítőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1735523-f9df-4cb3-aa72-62c968eee4fa","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"És a rendszámokat cserélgették is. ","shortLead":"És a rendszámokat cserélgették is. ","id":"20250524_porgetheto-rendszamos-furgonokkal-csempesztek-a-cigarettat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a1735523-f9df-4cb3-aa72-62c968eee4fa.jpg","index":0,"item":"f637aa3f-9305-4cdd-815b-6f54142b3f5b","keywords":null,"link":"/cegauto/20250524_porgetheto-rendszamos-furgonokkal-csempesztek-a-cigarettat","timestamp":"2025. május. 24. 11:25","title":"A NAV-sok is csak pislogtak: pörgetős rendszámmal csempészték a cigarettát – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc34c54b-bae6-42d5-a4a9-7cf4d9c5e36b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Az ügyészségi indítványnak abban is helyt adott a nyomozási bíró, hogy a végrehajtás helyéül az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetet jelölte ki.","shortLead":"Az ügyészségi indítványnak abban is helyt adott a nyomozási bíró, hogy a végrehajtás helyéül az Igazságügyi Megfigyelő...","id":"20250525_Renner-Erika-zaklatoja-letartoztattak-lugos-orvos-per","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dc34c54b-bae6-42d5-a4a9-7cf4d9c5e36b.jpg","index":0,"item":"d09b6c85-4472-42a7-aba6-93464d12c183","keywords":null,"link":"/itthon/20250525_Renner-Erika-zaklatoja-letartoztattak-lugos-orvos-per","timestamp":"2025. május. 25. 17:19","title":"Letartóztatták Renner Erika zaklatóját, aki legutóbb a bíróságon rontott rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa0d9e9a-17e2-4d0c-8fb3-62fe7958128a","c_author":"Galicza Dorina ","category":"360","description":"Egyre súlyosabb a szakemberhiány a gyermekvédelemben, a kelleténél kétezerrel kevesebb nevelőszülő dolgozik, és intézmények sorában siralmasak az állapotok. A terület helyzetéről sokat elárul az is: mintha már a kormány is kezdene kimozdulni a gondok teljes tagadásának állapotából. A kormányfő magának is ellentmondva beszél az ágazat helyzetéről, a kancelláriaminiszter lát javítanivalót, a szaktárca vezetője pedig már a beismerésnél tart. Közben a lapunknak nyilatkozó gyermekvédelmi dolgozókból csak úgy dől a panasz.","shortLead":"Egyre súlyosabb a szakemberhiány a gyermekvédelemben, a kelleténél kétezerrel kevesebb nevelőszülő dolgozik, és...","id":"20250524_Orban-Viktor-gyermekvedelem-Pinter-Sandor-szakemberek-letszamhiany-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fa0d9e9a-17e2-4d0c-8fb3-62fe7958128a.jpg","index":0,"item":"26fe9011-adc9-4d1c-892b-1e85ba66580a","keywords":null,"link":"/360/20250524_Orban-Viktor-gyermekvedelem-Pinter-Sandor-szakemberek-letszamhiany-ebx","timestamp":"2025. május. 24. 07:00","title":" „Ők azok a csecsemők, akik már nem is sírnak, mert nincs, aki felvenné őket” – lassan elrohad a gyermekvédelmi rendszer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]