Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"fa1b6f38-a11a-4706-9c89-b99f9091b967","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az áldozatok között gyermekek és idősek is vannak. ","shortLead":"Az áldozatok között gyermekek és idősek is vannak. ","id":"20250525_orosz-ukran-haboru-zelenszkij-putyin-trump-fogolycsere-drontamadas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fa1b6f38-a11a-4706-9c89-b99f9091b967.jpg","index":0,"item":"1fd039af-89cc-4e86-a92c-c82ca670d848","keywords":null,"link":"/vilag/20250525_orosz-ukran-haboru-zelenszkij-putyin-trump-fogolycsere-drontamadas","timestamp":"2025. május. 25. 10:21","title":"Újabb dróntámadás érte Ukrajnát, legalább tizenkét ember meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c42e1ef5-a27a-4620-b9d9-0ee4580457b2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kalotay Kristóf állítása szerint többé nem tud azonosulni a hivatalban történtekkel. ","shortLead":"Kalotay Kristóf állítása szerint többé nem tud azonosulni a hivatalban történtekkel. ","id":"20250525_sumeg-kdnp-fidesz-vegh-laszlo-kalotay-kristof-kozbeszerzes-eu-botrany-alpolgarmester-lemond","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c42e1ef5-a27a-4620-b9d9-0ee4580457b2.jpg","index":0,"item":"94f7d08a-74eb-4a82-9d3e-cdeabbc63957","keywords":null,"link":"/itthon/20250525_sumeg-kdnp-fidesz-vegh-laszlo-kalotay-kristof-kozbeszerzes-eu-botrany-alpolgarmester-lemond","timestamp":"2025. május. 25. 14:15","title":"Lemondott Sümeg KDNP-s alpolgármestere, ezzel egy időben feljelentette a fideszes önkormányzatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60bb5bde-8b1b-4991-a6a6-d4af3fb8f478","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A felvétel futótűzként terjed a közösségi médiában.","shortLead":"A felvétel futótűzként terjed a közösségi médiában.","id":"20250524_praga-lidl-akcio-learazas-verekedes-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/60bb5bde-8b1b-4991-a6a6-d4af3fb8f478.jpg","index":0,"item":"486b7bfb-3953-43d2-acdd-b0845e353969","keywords":null,"link":"/kkv/20250524_praga-lidl-akcio-learazas-verekedes-video","timestamp":"2025. május. 24. 18:38","title":"Akciós termékekért verekedtek össze a vásárlók egy prágai Lidlben – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40cb6bc1-4975-4c74-a893-1715935727f9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Titan: Az OceanGate-katasztrófa eddig még nyilvánosságra nem hozott felvételekkel próbálja megvilágítani a tragédiához vezető okokat, és betekintést nyújt az OceanGate vezérigazgatója, Stockton Rush elméjébe is.","shortLead":"A Titan: Az OceanGate-katasztrófa eddig még nyilvánosságra nem hozott felvételekkel próbálja megvilágítani...","id":"20250523_elozetes-titan-katasztrofa-netflix-dokumentumfilm","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/40cb6bc1-4975-4c74-a893-1715935727f9.jpg","index":0,"item":"b7a5ce55-d89a-4d31-8b9f-635e83917170","keywords":null,"link":"/kultura/20250523_elozetes-titan-katasztrofa-netflix-dokumentumfilm","timestamp":"2025. május. 23. 17:38","title":"Kijött az előzetes a Titan katasztrófájáról készült Netflix-dokumentumfilmhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d58d91b7-04c3-47f2-8498-826f0a2b841b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A projektbe a játék háttértörténetét megalkotó George R. R. Martin is beszáll producerként.","shortLead":"A projektbe a játék háttértörténetét megalkotó George R. R. Martin is beszáll producerként.","id":"20250523_Eloszereplos-mozifilm-keszul-az-Elden-Ringbol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d58d91b7-04c3-47f2-8498-826f0a2b841b.jpg","index":0,"item":"d9f70519-5106-41a7-872c-3064b52e7861","keywords":null,"link":"/kultura/20250523_Eloszereplos-mozifilm-keszul-az-Elden-Ringbol","timestamp":"2025. május. 23. 17:35","title":"Élőszereplős mozifilm készül az Elden Ringből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf0129e1-efd5-46ae-87d0-7d34b973e225","c_author":"Ballai Vince","category":"gazdasag","description":"Nem jól mutatja a GDP az emberiség fejlődését, mert nem számol egy nagyon fontos összetevővel, amit nem kezelhetünk korlátlanul kiaknázható erőforrásként. Pedig már akkorák az igényeink, és olyan ütemben használjuk ki a természetet, hogy az egyre inkább a kárára válik. Mintha minden halat kihalászna a tóból a helyi halgazdaság. Partha Dasgupta közgazdász, a Cambridge-i Egyetem professzora a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen igyekezett közgazdász-nyelvre lefordítani az ökológiai válságot, ami egyben a végletekig kifacsart természeti tőke válsága.","shortLead":"Nem jól mutatja a GDP az emberiség fejlődését, mert nem számol egy nagyon fontos összetevővel, amit nem kezelhetünk...","id":"20250525_partha-dasgupta-kozgazdasz-professzor-eloadas-interju-gdp-termeszeti-toke-bioszfera-fenntarthatosag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bf0129e1-efd5-46ae-87d0-7d34b973e225.jpg","index":0,"item":"9599a080-4c61-492a-b029-6aa6b774a3fa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250525_partha-dasgupta-kozgazdasz-professzor-eloadas-interju-gdp-termeszeti-toke-bioszfera-fenntarthatosag","timestamp":"2025. május. 25. 12:35","title":"Ki kellene törnünk a GDP mágikus köréből, de túlságosan is rabjai vagyunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c3014fd-12a9-4a9f-850b-c2c02144d3b9","c_author":"Cikatridina","category":"brandchannel","description":"A női életút egyik izgalmas, ugyanakkor sok nehézséggel teli szakasza a menopauza. Ezt egy jóval nyugodtabb, kiegyensúlyozottabb szakasz követi, a posztmenopauza, amely számtalan pozitív lehetőséget rejt magában, ha az ember nyitottan és tudatosan áll hozzá. Mi történik szervezetünkben ebben az időszakban, milyen változásokra számítsunk, és mit tegyünk azért, hogy minél tovább aktívak és egészségesek maradhassunk?","shortLead":"A női életút egyik izgalmas, ugyanakkor sok nehézséggel teli szakasza a menopauza. Ezt egy jóval nyugodtabb...","id":"20250324_ez-var-rank-a-menopauza-utan-cikatridina","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1c3014fd-12a9-4a9f-850b-c2c02144d3b9.jpg","index":0,"item":"0f28b434-4f2b-4510-92ae-6e0734d21ba6","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250324_ez-var-rank-a-menopauza-utan-cikatridina","timestamp":"2025. május. 24. 15:30","title":"Amikor kisimul az élet: ez vár ránk a menopauza után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Cikatridina","c_partnerlogo":"4d2ec5e6-2050-4393-a8fc-55cabc0a743d","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"ad7bd941-6b81-4fbd-85dc-3a76ebf7355c","c_author":"Sükösd Miklós","category":"360","description":"Nem az Orbán-rezsim propagandanyelvét, hanem a saját rendszerkritikus fogalmainkat kell használnunk. Rabszolgatörvény, Orbán-dinasztia, maffiaállam, golyófogó Polt Péter, hírhamisító Papp Dániel – néhány korábbi fogalmunk már pontosan betalált és a demokratikus köznyelv részévé vált. Vélemény.","shortLead":"Nem az Orbán-rezsim propagandanyelvét, hanem a saját rendszerkritikus fogalmainkat kell használnunk. Rabszolgatörvény...","id":"20250524_Sukosd-Miklos-Minek-nevezzelek-Legyen-betiltasi-torveny-vagy-kusstorveny-az-atlathatosagi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ad7bd941-6b81-4fbd-85dc-3a76ebf7355c.jpg","index":0,"item":"d8577590-30a8-4ef1-adac-313e575956ab","keywords":null,"link":"/360/20250524_Sukosd-Miklos-Minek-nevezzelek-Legyen-betiltasi-torveny-vagy-kusstorveny-az-atlathatosagi","timestamp":"2025. május. 24. 11:00","title":"Sükösd Miklós: Minek nevezzelek? Legyen betiltási törvény vagy kusstörvény az „átláthatósági” helyett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]