Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1e1095fa-f61d-4cf9-973d-6c26569251ab","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Sok más gyártó is veszélyben van.","shortLead":"Sok más gyártó is veszélyben van.","id":"20200207_koronavirus_autogyartas_fiat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1e1095fa-f61d-4cf9-973d-6c26569251ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"773473fc-bc6d-46d6-89e3-5170396f08e0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200207_koronavirus_autogyartas_fiat","timestamp":"2020. február. 07. 09:31","title":"Leállhat a Fiat gyártása a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96621497-e8d1-41e3-babb-b316704f27b0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Aleksandar Vulin nem akarja, hogy a menekültek elrontsák Szerbia és Magyarország \"jószomszédi viszonyát\".","shortLead":"Aleksandar Vulin nem akarja, hogy a menekültek elrontsák Szerbia és Magyarország \"jószomszédi viszonyát\".","id":"20200206_A_szerb_vedelmi_miniszter_szerint_szegyenletes_hogy_alhireket_gyartanak_a_hatarnyitasrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=96621497-e8d1-41e3-babb-b316704f27b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1794638-90e4-4ecd-840b-bcedf6cd421a","keywords":null,"link":"/vilag/20200206_A_szerb_vedelmi_miniszter_szerint_szegyenletes_hogy_alhireket_gyartanak_a_hatarnyitasrol","timestamp":"2020. február. 06. 21:41","title":"A szerb védelmi miniszter szerint szégyenletes, hogy álhíreket gyártanak a határnyitásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27282ac9-d7c5-47f8-ba6c-7c08fc8d9eaa","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Recepciója és ágyai igen, működési engedélye viszont nem volt VIII. kerületi Palotanegyedben működő Cherry Apartmentsnek.","shortLead":"Recepciója és ágyai igen, működési engedélye viszont nem volt VIII. kerületi Palotanegyedben működő Cherry...","id":"20200207_zughotel_budapest_cherry_apartments","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=27282ac9-d7c5-47f8-ba6c-7c08fc8d9eaa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cf82d62-1e82-4d87-a9e2-d63f01dd8151","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200207_zughotel_budapest_cherry_apartments","timestamp":"2020. február. 07. 11:02","title":"Bezárattak egy újabb zughotelt Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a86e133-0649-4f99-810f-060936f58645","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Doktor Wenliang már december 30-án jelezte, védőruhát kellene viselni egy új betegség miatt, de megpróbálták elhallgattatni.","shortLead":"Doktor Wenliang már december 30-án jelezte, védőruhát kellene viselni egy új betegség miatt, de megpróbálták...","id":"20200206_Meghalt_az_a_kinai_orvos_aki_figyelmeztetni_akart_a_koronavirusra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0a86e133-0649-4f99-810f-060936f58645&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b173ac7-d883-48dd-b2d8-7c863b1d4306","keywords":null,"link":"/vilag/20200206_Meghalt_az_a_kinai_orvos_aki_figyelmeztetni_akart_a_koronavirusra","timestamp":"2020. február. 06. 17:19","title":"Meghalt az a kínai orvos, aki figyelmeztetni akart a koronavírusra, de rendőrök mentek rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7257024a-49a5-461d-8e24-11ed1f915df6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Tovább gyengül a forint, közel a 340-es szint.","shortLead":"Tovább gyengül a forint, közel a 340-es szint.","id":"20200207_forint_euro_arfolyam_339_melypont","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7257024a-49a5-461d-8e24-11ed1f915df6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47e542d3-28a4-4af8-9d85-e4f7e01b9005","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200207_forint_euro_arfolyam_339_melypont","timestamp":"2020. február. 07. 11:25","title":"Történelmi mélypont: 339 forint egy euró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e5e0204-a177-42b2-bb67-9195f7428546","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A II. világháborúból maradt a robbanótest a Timót utcában.","shortLead":"A II. világháborúból maradt a robbanótest a Timót utcában.","id":"20200207_II_vilaghaborus_bomba_ferencvaros_ix_kerulet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0e5e0204-a177-42b2-bb67-9195f7428546&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"843acaab-939d-449b-a2a6-c060e2ad628b","keywords":null,"link":"/itthon/20200207_II_vilaghaborus_bomba_ferencvaros_ix_kerulet","timestamp":"2020. február. 07. 13:23","title":"Bombát találtak Ferencvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe1909b0-88ba-487c-b712-63e0e88a0144","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A 3900 palackból álló gyűjtemény egyes darabjai a várakozások szerint akár egymillió fontért is elkelhetnek.\r

","shortLead":"A 3900 palackból álló gyűjtemény egyes darabjai a várakozások szerint akár egymillió fontért is elkelhetnek.\r

","id":"20200207_arveres_whisky_magangyujtemeny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fe1909b0-88ba-487c-b712-63e0e88a0144&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d3d3604-e922-4f83-af54-c3d29ba2da1a","keywords":null,"link":"/elet/20200207_arveres_whisky_magangyujtemeny","timestamp":"2020. február. 07. 21:32","title":"Elárverezik a világ legnagyobb whisky magángyűjteményét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47dbe399-b232-4114-8feb-2f9deb5c40c6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hajnal Gabriella miniszteri biztos a Hír Tv-ben védte a Nemzeti alaptantervet a kritikákkal szemben. Szerinte nem igaz, hogy Örkény vagy Móricz a háttérbe szorulna.","shortLead":"Hajnal Gabriella miniszteri biztos a Hír Tv-ben védte a Nemzeti alaptantervet a kritikákkal szemben. Szerinte nem igaz...","id":"20200206_Kertesz_Imret_csak_a_kerettantervbe_tervezik_beleirni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=47dbe399-b232-4114-8feb-2f9deb5c40c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdfac66b-72d8-43d3-8c0d-671655647c6a","keywords":null,"link":"/itthon/20200206_Kertesz_Imret_csak_a_kerettantervbe_tervezik_beleirni","timestamp":"2020. február. 06. 18:08","title":"Kertész Imrét csak a kerettantervbe tervezik beleírni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]